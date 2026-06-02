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    Senadora Balladares por Cuenta Pública y anuncios: “Fue un buen tono y que abre el espacio para poder conversar”

    La timonel de RN abordó también los plazos en que se discutirá el Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La presidenta de Renovación Nacional y senadora, Andrea Balladares, abordó el Plan de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, y aseveró que durante la Cuenta Pública 2026 el Presidente José Antonio Kast tuvo un “buen tono” que abre “el espacio para conversar”.

    En el programa de streaming Desde la Redacción, de La Tercera, la parlamentaria abordó los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmando que es él quien define cuáles son las bases y “el corazón” del proyecto, pero que se abren espacios para cosas que se están discutiendo.

    En ese sentido, indicó que son definitorios los plazos con los que se contará para tramitar el proyecto, los cuales serán determinados por la comisión de Hacienda del Senado.

    Tiene que estar mucho la voluntad de la comisión de Hacienda de cuánto van a sesionar. Pueden sesionar tres veces, cuatro veces por semana, pueden recibir a mucha gente y tres, cuatro veces por semana da harto tiempo de conversación de aquí hasta el final de este mes, antes del receso legislativo, para poder verlo de alguna manera ya en la sala, ojalá, y así poder entrar en particular en el próximo mes. Todo va a depender de cómo se vea el ánimo en esa comisión”, explicó la senadora.

    Junto con ello, Balladares señaló que durante la Cuenta Pública, el Presidente Kast realizó un llamado a la unidad y cooperación, y que “fue un buen tono y que abre el espacio para poder conversar”.

    “Es parte, obviamente, de su atribución”

    Respecto a la contingencia, la senadora se refirió a la decisión del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien pidió la mañana de este lunes la renuncia de los dos subsecretarios de la cartera, afirmando que es “parte, obviamente, de su atribución cuando uno llega”.

    “A mí me tocó en algún minuto ser funcionario en un ministerio que, cuando llegaron las autoridades, que eran muy cercanas, di un paso al costado porque creo que las autoridades tienen el derecho a armar sus propios equipos”, sostuvo la parlamentaria.

    Añadiendo que conoció a Arrau en gestiones anteriores y que sabe “cómo es capaz de coordinarse con las policías, cómo entiende el trabajo de la seguridad del territorio y también cómo entiende el ser jefatura”.

    Más sobre:Desde la RedacciónRenovación NacionalAndrea BalladaresCuenta Pública

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