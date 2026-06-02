Beatriz Sánchez y sensaciones tras la Cuenta Pública: “Yo me quedo con un Presidente desconectado de lo que pasa en el país”

La primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast no dejó conforme a la senadora del Frente Amplio Beatriz Sánchez, quien abordó algunos de los anuncios del mandatario este martes.

“ Yo me quedo con un presidente desconectado de lo que pasa en el país ”, enfatizó la parlamentaria por el Maule en una entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

En particular, comparó la situación del alza del costo de la vida con la respuesta que ha entregado el Ejecutivo, de la que considera solo ha desarrollado medidas para la capital y no para las demás regiones.

“Entonces hay un problema desde el norte de la regiones hasta el sur, de los arroceros en el sur hasta los tomateros en el norte (...) Había una expectativa de toda la gente de decir, bueno ¿Qué va a poner sobre la mesa el Presidente en esto que nos afecta ahora? Y creo que ahí no hubo ninguna respuesta, solo valoramos el bono de 30.000″, detalló Sánchez.

La senadora también enfatizó que desde el gobierno no ha existido “una mirada estructural” que enfrente el alza del costo de la vida, además de que esta situación se desarrolla paralela a anuncios de recortes presupuestarios en diversos sectores, como es el área de la salud.

Por ello, la senadora hubiera propuesto un subsidio al transporte público que cubriera la situación a nivel nacional y no solamente con los buses Red en la Región Metropolitana.

“Los gobiernos están justamente para tomar, y el Presidente lo dijo varias veces, que tienen que tomar decisiones difíciles. Pero a mí me parece que hay un contrasentido gigante en lo que señaló el Presidente en la Cuenta Pública. Cuando le dice a las familias que tengan paciencia y que se apreten el cinturón, y al mismo tiempo presenta una reforma tributaria que busca bajarle el impuesto al 1% de las empresas más ricas. Yo veo ahí una contradicción muy grande”, añadió sobre la discusión.

Postura de la oposición por la megarreforma

Otro asunto que trató la senadora Sánchez fue el inicio de la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado, que esta semana inicia su paso por la Cámara Alta.

Al respecto, la frenteamplista espera que exista alguna posibilidad de conversación y negociación con el Ejecutivo sobre la iniciativa: “Hay cosas que nosotros no queremos, hay cosas que el Gobierno quiere y hay que encontrar una esperaría, un punto intermedio”.

En ese sentido, criticó la postura para ella cambiante del gobierno con el proyecto, del cual señala que “los ministros un día dicen que quieren dialogar, al otro día ponen suma urgencia. Un día dicen que estamos abiertos a dialogar, pero el Presidente, en conversación antes de la cuenta pública, dice, yo con un voto me basta”.

Por lo anterior, Sánchez detalló que desde la oposición sostendrán durante esta jornada una reunión entre los presidentes de los partidos y las jefaturas de las bancadas de senadores.