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    Thomas Gillier ya vive el cruce de la Roja contra Portugal: “Podemos plantarnos cara a cara sin ningún problema”

    Este sábado la Selección Chilena visita al conjunto de Cristiano Ronaldo en un duelo amistoso que le servirá a los lusos como preparación para Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: C. Parra - FFCh.

    La Roja se encuentra concentrada en el que será su próximo desafío internacional ante una selección mundialista. Este sábado el Equipo de Todos enfrentará al Portugal de Cristiano Ronaldo, elenco que se prepara para encarar el Mundial de Norteamérica 2026.

    En la previa de este duelo el portero del CF Montreal, Thomas Gillier, tomó la palabra para referirse a este cruce, remarcando que el cuadro nacional tiene la capacidad para competir de igual a igual contra una de las potencias europeas actuales.

    “En este proceso que estamos viviendo, es importante que podamos enfrentar a selecciones de altísimo nivel. Para este partido contra Portugal tenemos que jugar con nuestra identidad, con nuestros principios y salir a competir al máximo nivel”, señaló el guardameta.

    Sabemos que Portugal es una selección difícil, pero tenemos muchos jugadores que tienen la calidad para enfrentar a este rival y poder plantarnos cara a cara sin ningún problema”, aseguró el golero.

    Al mismo tiempo, se refirió a la lucha interna que hay al interior de la selección por tomar la titularidad en el arco, pues, además de él, Brayan Cortés y Lawrence Vigouroux recibieron el llamado de Nicolás Córdova.

    Actualmente hay tres arqueros de alto nivel en la selección. Los tres estamos jugando en el extranjero. Eso es muy positivo. Brayan lo está haciendo muy bien en su club. Lawrence también. Y yo he ido evolucionando de muy buena manera en mi equipo”, analizó.

    Es más, recalcó que el ambiente interno permite que haya una competencia sana para potenciarse entre ellos. “Contento porque hay un muy buen grupo, una buena competencia. Cada uno está enfocado en ganarse el puesto y tener la posibilidad de poder jugar”, indicó.

    Por otro lado, tuvo palabras para Claudio Bravo, quien fue protagonista en el duelo contra Portugal en la Copa Confederaciones de 2017, tapando tres penales justamente contra Portugal.

    Claudio es un referente a nivel nacional y también a nivel mundial. Los arqueros más jóvenes y los que están hoy en día ven a Claudio como una figura a seguir en todo aspecto, porque dentro y fuera de la cancha, él siempre se portó como un profesional”, remarcó Gillier.

    El encuentro entre Chile y Portugal está programado para el próximo sábado 6 de junio en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal. Este será el penúltimo duelo preparativo de la selección lusa, pues también se enfrentará a Nigeria el miércoles 10 del mismo mes.

    Por cierto, el equipo que lidera Cristiano Ronaldo forma parte del Grupo K de Norteamérica 2026. Su debut está programado para el 17 de junio contra República Democrática del Congo en Houston.

    Su segundo encuentro será seis días más tarde contera Uzbekistán en el mismo recinto deportivo, y cerrará la primera fase contra Colombia el 27 de junio en Miami.

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