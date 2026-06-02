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    Empresa Portuaria San Antonio renueva su directorio con el exFrontal Trust Sergio Merino a la cabeza

    La renovación del directorio se realizó mediante el Sistema de Empresas Públicas, según explicó la firma estatal a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Sergio Merino

    La Empresa Portuaria San Antonio renovó el directorio nombrado durante la administración del expresidente Gabriel Boric y, a través del Sistema de Empresas Públicas (SEP), se designó a la nueva mesa que estará encabezada por Sergio Merino Gómez.

    Merino es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica (PUC), con paso en el sector público, privado y gremial. Según detalla su cuenta en LinkedIn, Merino actualmente es socio en AFR Consulting y CEO en Sergio Merino y Cía.

    Sin embargo, su trayectoria también destaca por ser presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC) durante 2019 y 2021. Actualmente es consejero de la USEC, un cargo al que llegó en 2017.

    Merino asume en reemplazo de Eduardo Abedrapo, quien llegó al cargo el 2 de octubre de 2023.

    El nuevo presidente del directorio de Empresa Portuaria San Antonio también contó con un breve paso por la Sociedad Fondo de Infraestructura S.A (Foinsa) durante la administración del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Merino fue nombrado el 20 de diciembre del 2019 y renunció el 14 de enero del 2020, antes de cumplirse el mes de su llegada. En su momento se informó su salida “por motivos personales”.

    Bajo el contexto de su salida, Merino era parte de Frontal Trust, la administradora de fondos que ese mismo 2019 anunció su ingreso a la propiedad de Vespucio Norte y Túnel San Cristóbal. En estas dos últimas empresas, Merino participó en roles claves, como director y presidente, entre 2019 y 2024.

    El vínculo de Merino con Frontal Trust terminó en octubre del 2023 tras casi siete años en la empresa, según detalla su LinkedIn. En Frontal Trust, de forma directa, se desempeñó como portafolio manager en el área de infraestructura durante 2017 a 2023 y su último cargo en la firma fue de asesor senior en infraestructura por casi un año (2023-2024).

    Merino también fue director en Ingevec (2014-2015), en Infraestructura Alpha S.A. (2023-2024) y en Autopista de los Andes S.A (2010-2012), según detalla la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    En tanto, el resto del directorio de Empresa Portuaria San Antonio, según se informó vía hecho esencial a la CMF, quedó conformado por Gloria Claro Montes, Manuel Cañas Estévez, Ignacio Ossandón Irarrázabal y Vesna Mandacovic Pizarro.

    Mientras que, por el otro lado, se concreta la salida de Renato Silva Becerra (ahora exvicepresidente de la estatal), Paola Tapia Salas (nombrada en 2024), Alejandra Gallegos Montandon (nombrada en 2024) y Verónica Bilbao Solar (nombrada en 2022).

    Quien se mantiene en el cargo es Óscar Vásquez Miranda, director en representación de los trabajadores. Vásquez es ingeniero de ejecución mecánico de la Universidad de Santiago (Usach) y es director desde 2025.

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