CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El cobre llega a uno de sus niveles más altos de la historia por incertidumbre sobre los aranceles de Estados Unidos

    La Casa Blanca modificó el lunes los aranceles sobre algunas importaciones de cobre, mientras Citi adoptó por primera vez este año una postura alcista sobre el metal rojo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Fuerte alza del cobre. Oliver Llaneza Hesse

    El cobre es por estos días la mejor noticia para la precaria situación de la economía chilena y, sobre todo, las arcas fiscales. Es que el precio experimentó un nuevo salto en la Bolsa de Metales de Londres, tocando uno de sus niveles más altos de la historia a nivel nominal.

    De acuerdo a Cochilco, el precio saltó 1,06% hasta los US$ 6,33, el tercer nivel más alto de 2026 y muy cerca de los históricos US$ 6,39 que marcó el pasado 13 de mayo.

    El alza se dio en medio de los renovados temores en torno a los aranceles a lo que se suma la reducción de la oferta del metal rojo.

    Los inversores esperan una recomendación del Departamento de Comercio de Estados Unidos para finales de mes sobre posibles aranceles a las importaciones de cobre refinado. La perspectiva de dicho gravamen contribuyó a impulsar los precios el año pasado, pero finalmente no se materializó.

    Tom Price, analista de Panmure Liberum, afirmó que los inversores con los que habló la semana pasada en Estados Unidos están evaluando comprar acciones de empresas de cobre estadounidenses durante las próximas semanas.

    “Como funcionó el año pasado, quizá funcione este año”, señaló, precisando que el elevado precio no refleja en absoluto los fundamentos del metal.

    De acuerdo a la agencia Reuters, la Casa Blanca modificó el lunes los aranceles sobre algunas importaciones de cobre, aluminio y hierro, pero la orden no resolvió la cuestión más amplia sobre el cobre refinado que ha provocado una distorsión regional en el mercado.

    La prima del cobre en el mercado Comex sobre el precio de la LME se amplió, fomentando los envíos a almacenes estadounidenses.

    Hay que recordar que casi la totalidad del cobre que exporta Chile a Estados Unidos son cátodos.

    Mejores perspectivas para el precio

    Paralelamente, Citi elevó sus proyecciones para el precio del cobre y adoptó por primera vez en 2026 una postura oficialmente alcista sobre el metal.

    Según una nota publicada por el banco, el cobre podría alcanzar los US$ 14.500 por tonelada el próximo mes y los US$15.000 en un horizonte de 6 a 12 meses, frente a los US$13.000 y US$ 12.000 que el banco manejaba anteriormente, respectivamente.

    De acuerdo a Cochilco, el precio de la tonelada se llegó hoy a 13.966.

    La previsión a un año implica un alza superior al 10% respecto del precio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres, que el lunes se situaba en US$ 13.636 por tonelada.

    Citi elevó precio del cobre. ANDREW KELLY

    El principal motor de corto plazo es la incertidumbre regulatoria en Washington. El gobierno de Estados Unidos debe decidir a fines de junio si impondrá aranceles a las importaciones de cobre refinado, una definición que ha impulsado la acumulación preventiva de inventarios en ese país.

    Citi estima que la administración no impondrá el gravamen, pero evitará confirmarlo para mantener los incentivos que sostienen ese exceso de existencias.

    “Anticipamos una mayor ambigüedad estratégica por parte de los responsables de política en Estados Unidos, en lugar de un anuncio definitivo sobre el arancel”, señalaron los analistas del banco.

    Más sobre:CobreMaterias primasAranceles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    TDLC confirma instrucción de la CMF que ordena a Transbank cesar servicio de adelantamiento de cuotas

    Más de 1.500 extranjeros fiscalizados y 36 expulsiones notificadas: los resultados del operativo de fiscalización nacional de la PDI

    Quiroz explica para qué necesita mayor deuda y pone plazo para su ingreso al Congreso

    Golpe al Tren de Aragua: detienen a 20 personas en investigación por lavado de 85 millones de dólares

    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación

    La bronca de Trump contra Netanyahu por los ataques en Líbano: “Estás completamente loco”

    Lo más leído

    1.
    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    2.
    El holding Hortifrut abandona el negocio de las cerezas en Chile

    El holding Hortifrut abandona el negocio de las cerezas en Chile

    3.
    Hacienda pide autorización para emitir US$6.200 millones más de deuda en 2026 y queda al borde del límite de 45% del PIB

    Hacienda pide autorización para emitir US$6.200 millones más de deuda en 2026 y queda al borde del límite de 45% del PIB

    4.
    Hacienda ha ahorrado casi US$1.600 millones, gracias a cambios al Mepco que produjeron alza histórica de bencinas en marzo

    Hacienda ha ahorrado casi US$1.600 millones, gracias a cambios al Mepco que produjeron alza histórica de bencinas en marzo

    5.
    Cuál será la próxima empresa de US$ 1 billón según el CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang

    Cuál será la próxima empresa de US$ 1 billón según el CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang

    6.
    Cuenta Pública: gremios empresariales valoran anuncios de Kast, pero echan de menos materias que no fueron abordadas

    Cuenta Pública: gremios empresariales valoran anuncios de Kast, pero echan de menos materias que no fueron abordadas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Más de 1.500 extranjeros fiscalizados y 36 expulsiones notificadas: los resultados del operativo de fiscalización nacional de la PDI
    Chile

    Más de 1.500 extranjeros fiscalizados y 36 expulsiones notificadas: los resultados del operativo de fiscalización nacional de la PDI

    Golpe al Tren de Aragua: detienen a 20 personas en investigación por lavado de 85 millones de dólares

    Figueroa defiende postura por megarreforma y emplaza al gobierno al diálogo: “El peso de la prueba no lo tiene la oposición”

    TDLC confirma instrucción de la CMF que ordena a Transbank cesar servicio de adelantamiento de cuotas
    Negocios

    TDLC confirma instrucción de la CMF que ordena a Transbank cesar servicio de adelantamiento de cuotas

    Quiroz explica para qué necesita mayor deuda y pone plazo para su ingreso al Congreso

    Empresa Portuaria San Antonio renueva su directorio con el exFrontal Trust Sergio Merino a la cabeza

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile
    Tendencias

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS

    El ambicioso objetivo de Clemente Montes en la Roja: “Queremos superar a la Generación Dorada”
    El Deportivo

    El ambicioso objetivo de Clemente Montes en la Roja: “Queremos superar a la Generación Dorada”

    Problemas para la Roja: autoridades españolas niegan permiso para amistoso entre Chile y República Democrática del Congo

    Thomas Gillier ya vive el cruce de la Roja contra Portugal: “Podemos plantarnos cara a cara sin ningún problema”

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores
    Tecnología

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    Esquemas Juveniles al siguiente nivel: Javiera Mena celebra los 20 años de su obra cumbre en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Esquemas Juveniles al siguiente nivel: Javiera Mena celebra los 20 años de su obra cumbre en el Movistar Arena

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Pánico encabeza edición 2026 de Open Blondie

    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación
    Mundo

    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación

    La bronca de Trump contra Netanyahu por los ataques en Líbano: “Estás completamente loco”

    Italia ahora quiere cambiar el nombre de la electricidad: de Volt a Volta

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable