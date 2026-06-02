El cobre llega a uno de sus niveles más altos de la historia por incertidumbre sobre los aranceles de Estados Unidos

El cobre es por estos días la mejor noticia para la precaria situación de la economía chilena y, sobre todo, las arcas fiscales. Es que el precio experimentó un nuevo salto en la Bolsa de Metales de Londres, tocando uno de sus niveles más altos de la historia a nivel nominal.

De acuerdo a Cochilco, el precio saltó 1,06% hasta los US$ 6,33, el tercer nivel más alto de 2026 y muy cerca de los históricos US$ 6,39 que marcó el pasado 13 de mayo.

El alza se dio en medio de los renovados temores en torno a los aranceles a lo que se suma la reducción de la oferta del metal rojo.

Los inversores esperan una recomendación del Departamento de Comercio de Estados Unidos para finales de mes sobre posibles aranceles a las importaciones de cobre refinado. La perspectiva de dicho gravamen contribuyó a impulsar los precios el año pasado, pero finalmente no se materializó.

Tom Price, analista de Panmure Liberum, afirmó que los inversores con los que habló la semana pasada en Estados Unidos están evaluando comprar acciones de empresas de cobre estadounidenses durante las próximas semanas.

“Como funcionó el año pasado, quizá funcione este año”, señaló, precisando que el elevado precio no refleja en absoluto los fundamentos del metal.

De acuerdo a la agencia Reuters, la Casa Blanca modificó el lunes los aranceles sobre algunas importaciones de cobre, aluminio y hierro, pero la orden no resolvió la cuestión más amplia sobre el cobre refinado que ha provocado una distorsión regional en el mercado.

La prima del cobre en el mercado Comex sobre el precio de la LME se amplió, fomentando los envíos a almacenes estadounidenses.

Hay que recordar que casi la totalidad del cobre que exporta Chile a Estados Unidos son cátodos.

Mejores perspectivas para el precio

Paralelamente, Citi elevó sus proyecciones para el precio del cobre y adoptó por primera vez en 2026 una postura oficialmente alcista sobre el metal.

Según una nota publicada por el banco, el cobre podría alcanzar los US$ 14.500 por tonelada el próximo mes y los US$15.000 en un horizonte de 6 a 12 meses, frente a los US$13.000 y US$ 12.000 que el banco manejaba anteriormente, respectivamente.

De acuerdo a Cochilco, el precio de la tonelada se llegó hoy a 13.966.

La previsión a un año implica un alza superior al 10% respecto del precio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres, que el lunes se situaba en US$ 13.636 por tonelada.

Citi elevó precio del cobre. ANDREW KELLY

El principal motor de corto plazo es la incertidumbre regulatoria en Washington. El gobierno de Estados Unidos debe decidir a fines de junio si impondrá aranceles a las importaciones de cobre refinado, una definición que ha impulsado la acumulación preventiva de inventarios en ese país.

Citi estima que la administración no impondrá el gravamen, pero evitará confirmarlo para mantener los incentivos que sostienen ese exceso de existencias.

“Anticipamos una mayor ambigüedad estratégica por parte de los responsables de política en Estados Unidos, en lugar de un anuncio definitivo sobre el arancel”, señalaron los analistas del banco.