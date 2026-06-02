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    El holding Hortifrut abandona el negocio de las cerezas en Chile

    La compañía informó la semana pasada a sus productores que dejaría de desarrollar el negocio, para concentrarse en los berries. Según sus últimos estados financieros a marzo, Hortifrut tenía 240 hectáreas plantadas de cerezas, un 5,6% de sus más de 4.234 hectáreas, la mayoría orientada a los arándanos. La firma perdió dinero en las cerezas en el primer trimestre.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Cerezas [e]JORGE VILLEGAS

    La multinacional de dueños chilenos Hortifrut tomó la decisión de abandonar el negocio de la producción y exportación de cerezas en Chile, para concentrarse en su línea principal de berries.

    Así, pasa a ser una de las primeras grandes frutícolas del país en dar este paso, luego de la serie de dificultades que ha enfrentado esta industria en los últimos dos años tras el boom provocado por las exportaciones a China y la consiguiente sobreoferta hacia ese mercado.

    Hortifrut, controlada por un pacto de accionistas integrado por las familias chilenas Moller y Elberg y la peruana Quevedo, envió el jueves 28 de mayo una carta a los productores de cerezas que la abastecen para darles la noticia: “Queremos comunicarle que Hortifrut Chile ha tomado la decisión de dejar de desarrollar directamente el negocio de cerezas en el país, como parte de una revisión de su operación y portafolio productivo”, dice la misiva, firmada por el gerente general de Hortifrut Chile, Pablo Klagges.

    “Esta decisión responde a una definición estratégica orientada a concentrar nuestros recursos y capacidades en el negocio de berries, que constituye el foco principal de Hortifrut a nivel global”, añadió la carta.

    De acuerdo a los últimos estados financieros de Hortifrut, el negocio de cerezas contemplaba una superficie de 240 hectáreas al 31 de marzo, 20 hectáreas menos que las 260 has de un año atrás. En total, la compañía contaba a marzo con 4.234 has plantadas, de las cuales una sustantiva mayoría, 3.390 has, correspondían a arándanos, por lejos su negocio principal. Del total de superficie plantada, 2.275 has son propias y 1.959 arrendadas. Así, solo el 5,6% de sus plantaciones correspondía a cerezas.

    Al revisar sus resultados financieros, es posible registrar que el negocio de cerezas fue en el primer trimestre el único no rentable de la empresa.

    Los ingresos totales de la compañía alcanzaron los US$392 millones en los primeros tres meses del año, casi en línea con los US$392 millones del primer trimestre del año anterior.

    El negocio de cerezas acumuló ingresos por sólo US$13,9 millones, un alza respecto a los US$9,9 millones de un año atrás.

    Sin embargo, los costos de explotación en ambos periodos fueron superiores. Este año llegaron a US$17,2 millones y el año pasado, a US$13,7 millones.

    De este modo, mientras el resultado operacional de la compañía, ahora con sede en Irlanda, fue de US$53,4 millones en el primer trimestre de este año, la línea de cerezas mostró una pérdida de US$3,4 millones, tras haber perdido US$3,8 millones en igual periodo del 2025.

    En su carta a los productores, la empresa admitió que “esta decisión tiene implicancias para quienes han trabajado junto a nosotros en este negocio. Por eso, dijo, hemos querido comunicarlo de manera oportuna, para que puedas organizar tus próximos pasos y evaluar otras alternativas de trabajo de cara a las próximas etapas”.

    Asimismo, explicó que en Hortifrut están “abordando este proceso de forma ordenada y responsable, buscando minimizar en la medida de lo posible los impactos asociados, especialmente en las personas y los equipos vinculados a estas operaciones”.

    Consultado el presidente de Fedefruta, Víctor Catán, comentó que no le sorprende esta decisión y dijo que no es la única gran empresa frutícola que deja el negocio de las cerezas, dada la contingencia por la que ha atravesado el negocio, sobre todo en los últimos dos años, con caídas en el precio, sobreoferta en la exportación a China e incluso con problemas de calidad. Esto ha decaído el interés por seguir desarrollando el negocio por parte de algunos fruteros locales que, viniendo de otras áreas, habían incursionado en cerezas.

    ¿Cambio de manos?

    La salida de Hortifrut de las cerezas no implicaría una renuncia total al negocio, dado que la familia fundadora, los Moller Opazo, quienes fueron los que partieron con la empresa de berries, continuarían desarrollando el negocio de las cerezas, pero a un nivel menor, según se desprende de las operaciones con partes relacionadas dadas a conocer en la última junta ordinaria de accionistas de Hortifrut.

    Allí se dio a conocer que Hortifrut le vendió a la sociedad Inversiones IMG Ltda., ligada a los directores Nicolás, Víctor y Francisca Moller, 30,52 hectáreas de activos de cerezas en Virquenco, le arrendó el campo Santa Rosa con 13,52 has de cerezas y 31,5 has de arándanos, y le traspasó a IMG la administración del campo de cerezas Santa Lucía de 21,61 has y de arándanos de Virquenco (40,21 has), todos entre la región del Ñuble y del Biobío.

    En la asamblea, el presidente de la empresa, Nicolás Moller, había adelantado ciertas líneas sobre la estrategia de Hortifrut, que incluso la habían llevado a cerrar campos en México, y que podrían dar cuenta de lo que ocurriría después con las cerezas: “Hortifrut es hoy una plataforma global de negocios con una ambición clara: consolidar el liderazgo mundial en la categoría de berries, conectando genética, producción y comercialización en un único sistema de valor sustentado en alianzas estratégicas”.

    Hortifrut, que hoy es propiedad de los grupos FM (Moller), Vitalberry (Elberg) y Quevedo de Perú, con 12,61% de la propiedad cada uno, inició sus operaciones en Chile en 1983 y al año siguiente se transformó en la primera empresa local en exportar berries a Estados Unidos y en 1986 empezó a vender a Europa, por lo que su trayectoria se liga a estas frutas más que a las cerezas.

    En el primer trimestre de este año, registró utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora por US$ 27,7 millones de dólares, levemente superior a los US$26,4 millones acumulados de igual fecha del año pasado.

    En todo el 2025, vendió US$1.215 millones, por encima de los US$1.154 millones que sumó el año anterior, pero anotó una pérdida atribuible que llegó a los US$77,7 millones, después de haber anotado otro saldo en rojo el año anterior de US$41,2 millones.

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