Luto en Europa: fallece Marios Oikonomou, excompañero de Mauricio Pinilla y Erick Pulgar.

El fútbol está de luto. Este lunes falleció Marios Oikonomou. El defensor permaneció varios días hospitalizado por las lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 23 de mayo en la ciudad de Ioannina, Grecia.

Oikonomou conducía una motocicleta cuando colisionó con un automóvil. Tras el impacto fue trasladado de urgencia al hospital, donde ingresó con graves lesiones craneales. El futbolista fue sometido a una intervención quirúrgica, pero su estado continuó siendo crítico. Murió nueve días después del choque.

Durante su carrera, Oikonomou desarrolló gran parte de su trayectoria en Italia. Defendió las camisetas de Bologna, Cagliari Calcio, SPAL, Bari y Sampdoria. También jugó en Grecia para Giannina, AEK Atenas y Panetolikos, además de un paso por el Copenhague.

En el Bologna compartió plantel con Erick Pulgar. Ambos coincidieron durante varias temporadas en el club italiano y mantuvieron una cercana relación.

Además, el defensor también fue compañero de Mauricio Pinilla en el Cagliari. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el exdelantero chileno le dedicó una publicación en Instagram con el mensaje “RIP amigo”.

Oikonomou alcanzó a disputar seis encuentros con la selección de Grecia y puso fin a su carrera profesional en 2024.