Construcción el que más crece y bancos los que más ganan: cómo cerró la temporada de resultados del primer trimestre

Las utilidades de las compañías chilenas siguieron expandiéndose en el primer trimestre del año, a pesar de que el PIB se contrajo 0,5% en el periodo, la primera caída trimestral desde el segundo trimestre de 2023.

Un total de 467 empresas entregaron sus estados financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las que sumaron ganancias por US$7.953 millones, esto es una expansión de 10% año contra año.

El alza en la última línea se produjo ante una subida de 4,7% en los ingresos, que totalizaron US$92.234 millones.

En tanto, el efectivo y equivalente al efectivo sumó US$45.261 millones, lo que implicó un crecimiento de 22,56%, a la vez que el capital de trabajo avanzó 19,26% a US$45.348 millones.

Los pasivos totales de las compañías cayeron 5,29%, totalizando US$127.813 millones.

Las mayores ganancias

Entre las más de 450 compañías, destacó Latam Airlines como la firma con las mayores ganancias al informar US$ 576 millones, equivalente a un alza de 62,1%.

Detrás se ubicó SQM, que además registró la mayor alza porcentual entre las diez empresas con la última línea más abultada, con utilidades que aumentaron 165,2% hasta US$ 365 millones.

El tercer y cuarto lugar lo ocupan BCI y Santander, con beneficios de US$311 millones y US$295 millones, respectivamente.

Codelco se ubicó quinta entre las empresas con mayores utilidades al sumar US$290 millones, equivalente a un alza interanual de 378,3%.

El Ebitda de la estatal se incrementó en 59% a US$2.143 millones. Según explicó la minera a la hora de entregar sus estados financieros, la variación se debió principalmente al mayor precio del cobre en los mercados internacionales, al igual que otros subproductos como el molibdeno.

Por contrapartida, las mayores pérdidas las reportó Vapores con una última línea de -US$ 82,9 millones. La compañía posee el 30% de la naviera alemana Hapag-Lloyd, que se vio afectada producto de menores tarifas promedio y mayores costos operacionales como consecuencia de efectos climáticos y las tensiones en Medio Oriente.

Vapores es seguida por la Sociedad Transmisora Metropolitana con -US$ 74,9 millones, y Telefónica Móviles Chile con -US$61,5 millones.

Las 30 empresas que componen el Ipsa - principal selectivo accionario nacional- cerraron el periodo enero-marzo con ganancias por US$3.882 millones, lo que representó el 48,8% del total informado por todas las firmas que reportaron a la CMF.

Estatales

Las 36 empresas controladas por el Estado que reportan a la CMF sumaron ganancias por US$694,8 millones en el primer cuarto del 2026, lo que implica un alza de 26,34% respecto del mismo periodo del ejercicio previo. En tanto, sus ingresos se expandieron 8,9% hasta los US$11.185 millones.

Por otra parte, 16 compañías vieron un alza en sus ganancias o una reducción de sus pérdidas. En concreto, siete informaron un alza en su última línea, ocho redujeron sus pérdidas, y una (Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua) pasó de pérdidas por US$264 mil a ganancias por US$179 mil.

Entre las mayores ganancias se encuentra Codelco, seguida por Enap con beneficios por US$200 millones, equivalente a un salto de 54,7%, y BancoEstado con US$89 millones, una baja de 43,37%.

En el caso de la petrolera estatal, su análisis razonado detalló que el Ebitda llegó a US$ 367,2 millones, con un incremento de 23,9% frente a los US$ 296,3 millones de un año antes.

Por otra parte, 20 empresas estatales sufrieron una caída en sus resultados o un aumento en sus pérdidas. De dicha cifra 15 reportaron una caída en su última línea, cuatro profundizaron sus pérdidas, y una pasó de ganancias a pérdidas: Metro, que pasó de reportar beneficios por US$38,7 millones en 2025 a -US$31,5 millones en 2026.

Metro es la segunda empresa estatal con las mayores pérdidas. El ranking es liderado por EFE, que pasó de una última línea por -US$1,3 millones a -US$58,2 millones.

De l as 36 empresas del Estado, 23 compañías reportaron ganancias y 13 anotaron pérdidas.

Los sectores ganadores

Entre los sectores, la mayor alza la registró el segmento construcción, cuya última línea se expandió 47,2% hasta los US$38,8 millones, a la vez que sus ingresos crecieron 2,43%. De las siete firmas que componen el rubro, sólo una anotó pérdidas: Socovesa, que pasó de -US$8,7 millones a -US$6,9 millones. Las restantes compañías informaron un alza en sus beneficios.

Detrás se ubicaron las estatales, y en tercer lugar las empresas sanitarias que anotaron un avance de 21,56% hasta los US$161 millones.

Por contrapartida, las mayores bajas las registraron las salmoneras, cuyos beneficios pasaron desde US$34,8 millones a US$9,3 millones, equivalente a una baja de 73,2%.

Multiexport y Camanchaca pasaron de ganancias a pérdidas por US$2,5 millones y US$3,8 millones, respectivamente, mientras que Blumar anotó una última línea de US$15,6 millones, equivalente a una caída de 44,21%.

Por su parte, las viñas sumaron una última línea de US$4,7 millones, lo que implicó una contracción de 68,85%. En la industria Santa Rita profundizó sus pérdidas hasta US$4,2 millones, mientras que Los Vascos pasó de ganancias por US$231 mil a pérdidas por US$702 mil .En el caso de Concha y Toro, San Pedro Tarapacá y Emiliana las caídas fueron de 36,3%, 99,3% y 56,65%, respectivamente.

Gas y energía fue el segmento con la tercera mayor caída en el periodo: -62%. Los beneficios totalizaron US$21,7 millones, mientras que los ingresos cedieron 5,27% hasta los US$434,9 millones.

Naturgy reportó una merma de 39,5% en sus utilidades las que sumaron US$18,8 millones, mientras que en Metrogas la baja fue e 74,5% a US$5,7 millones. Gasco informó que pasó de ganancias por US$3,5 millones a pérdidas por US$2,9 millones.

Respecto de los sectores con el mayor peso, la banca finalizó el trimestre como líder. Y es que a pesar de informar una caída de 7,22% en su última línea, que totalizó US$1.418 millones, el segmento representó el 17,7% de las ganancias de todas las compañías que entregaron sus reportes a la CMF.

Detrás se ubicaron las empresas eléctricas, que con ganancias por US$875 millones representaron el 11% del total de compañías, seguida por las estatales con el 8,7%.

En el primer trimestre hubo dos sectores que reportaron pérdidas: telecomunicaciones profundizó, de hecho, sus números rojos desde los -US$21,4 millones de 2025 a -US$45,9 millones en 2026.En tanto, las forestales pasaron de ganancias por US$18,8 millones a pérdidas por US$35,6 millones.