Declaran alerta ambiental para este martes en la RM: revisa la restricción vehicular

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró para este martes 2 de junio el estado de alerta ambiental para la capital, debido a las adversas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago y a los actuales niveles de contaminación.

Las autoridades recordaron que esta medida preventiva, adoptada por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, busca resguardar la salud de los habitantes de la región.

Según se informó desde la delegación, para este martes se espera un régimen anticiclónico debilitado en superficie y aproximación de vaguada en altura. Así, el Potencial Meteorológico de Contaminación Atomosférica (PMCA) se presentará en el nivel de “regular” durante la jornada.

De esta forma, las autoridades relevaron la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana y recordaron que las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la RM.

Restricción vehicular

Por otra parte, la restricción Vehicular rige de manera normal, de acuerdo con el calendario dispuesto por la autoridad de Transportes:

- Automóviles con sello verde con placas patente terminadas en 0 y 1, al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.30 y las 21.00 horas.

- La totalidad de los automóviles sin sello verde, por el interior del AAV.

- Los vehículos sin sello verde con placas finalizadas en 0, 1, 2 y 3 , en tanto, no pueden transitar por el exterior del AAV, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

- Las motocicletas con los dígitos finales 0 y 1, tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

- Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales, sin sello, con patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3 estarán afectos en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre las 10.00 y 16.00 horas.

- Vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 0, 1, 2 y 3, no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.