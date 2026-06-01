La canción de los 60 que a Damon Albarn le hubiese gustado componer

El prolífico Damon Albarn es un compositor a quien las canciones suelen caérsele de los bolsillos. Líder y letrista principal de Blur y como cofundador, es vocalista principal, instrumentista y compositor principal de Gorillaz, y de The Good, the Bad and the Queen.

En sendos álbumes, ha mostrado ser un músico inquieto. De hecho también un melómano capital que siempre ha hecho gala de la música que escucha. Suele pasar sin problemas del pop, al hip hop,dub, trip hop o lo-fi,art rock, electrónica y world music.

Por ello, no es de extrañar que en una entrevista con la revista Record Mart & Buyer le preguntaron qué canción le hubiera gustado escribir.

09.10.2014 - DAMON ALBARN - CANTANTE - MUSICO - INGLES - VOCALISTA - BANDA - BLUR - PRESENTACION - RECITAL - SOLITARIO - PLANO MEDIO - TEATRO CAUPOLICAN - MUSICA - Santiago - PUBLICADA - La Tercera - 20141010 - Damon Albarn - CUL - Recitales - Cantantes - Damon Albarn Damon Albarn (null)

Albarn respondió sin dudarlo, yéndose muy atrás en el tiempo, y escogió una canción de 1967: “Waterloo Sunset de Ray Davies [The Kinks]. Sin lugar a dudas. Es la canción más perfecta que podría haber escrito, con mi voz”.

Albarn pudo demostrarlo cuando cantó la canción con Ray Davies en The White Room en 1995. Junto al líder de The Kinks, ofreció una particular versión era a la vez desaliñada y onírica. Y sí. Su voz le quedaba muy bien al tema.