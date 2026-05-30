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    Crítica de discos y singles: Paul McCartney es historia pura, Los Mirlos es baile y Dulce y Agraz es emoción

    Las novedades discográficas de esta semana tienen a un protagonista indudable: el ex Beatle vuelve en forma con un álbum nostálgico, evocativo y redondo, donde quizás demuestra que el adiós está lejos. En tanto, la bada peruana Los Mirlos ponen a bailar a Juanes y Los Bunkers, mientras que la cantautora nacional Dulce y Agraz retrata sus cambios de vida en su obra.

    Por 
    Felipe Retamal y Claudio Vergara
    Crítica de discos y singles: Paul McCartney es historia pura, Los Mirlos es baile y Dulce y Agraz es emoción

    *The Boys of Dungeon Lane - Paul McCartney

    Dungeon Lane es una callejuela que conectaba el complejo residencial Speke con el río Mersey, en el corazón obrero de Liverpool. Por allí pasaba un joven Paul McCartney, en la Inglaterra de posguerra, para ir a mirar pájaros y pasar el rato. El lugar asimismo le da título a su sorprendente nuevo disco.

    A sus 83 años, el ex Beatle suena vital en un trabajo de 14 canciones cruzadas por la nostalgia y el amor, dos ejes claves en su obra musical. Desde la evocación de un interés amoroso de infancia, a los días en que pedía aventón en la carretera junto a George Harrison y John Lennon, las imágenes del pasado se cuelan en un armado musical ambicioso y sorprendente, como en As you lie there o la fantasía psicodélica de Mountain Top, una canción que pese a su letra cargada de clichés, funciona.

    McCartney también se da un espacio para escribirle a su esposa, Nancy Shevell, en Ripples in a Pond y deja en claro que domina a su antojo el formato canción. Clave es el trabajo del productor Andrew Watt quien aportó su oreja pop y su capacidad para desafiar a McCartney a lograr lo mejor de si. No sabemos si es su despedida, pero si lo fuera, es más que digna (Felipe Retamal).

    *The World Meets Los Mirlos – Los Mirlos

    El caso de la banda peruana Los Mirlos es singular. Aparecidos en 1973 en la localidad de Moyobamba, en plena Amazonía, durante décadas fueron el principal motor de una variante de la cumbia donde el ritmo bailable se agitaba entre guitarras eléctricas, teclados, efectos resonantes, pedales y timbres psicodélicos, aunque la fórmula sólo gozó de impacto en la región.

    Pero el nuevo siglo hizo que coleccionistas, cazadores de tendencias y músicos anglo redescubrieran al conjunto -y a todos sus contemporáneos-, fascinados con un estilo selvático tan atípico y que parecía hermanar géneros tan dispares como la cumbia y el rock: apuntalados por ese hype, Los Mirlos llegaron hasta vitrinas globales como Coachella y Roskilde.

    En ese trayecto, tiene sentido un álbum bautizado como The world meets Los Mirlos, donde colaboran con distintas figuras que en algún punto han acusado su influencia: aparecen invitados esperables como Chicha Libre, La Lom y Los Bitchos, herederos bajo distintos ángulos del vértigo instrumental de los peruanos. Pero el título resulta más interesante en nombres vinculados a otra clase de géneros, como Juanes, 311, Bomba Estéreo y los chilenos Los Bunkers, quienes se adaptan a las guitarras inquietas y las texturas efervescentes de la banda homenajeada, en un resultado vital y cadencioso. Ideal para la pista, lógico, pero también para oír con detalle y atención (Claudio Vergara).

    *Me dejo ir - Dulce y Agraz

    La perspectiva de una nueva vida, jalonada entre la inquietante incertidumbre y el recuerdo del terruño sobre la piel cruzan a Me dejo ir. La nueva canción de la cantautora penquista Dulce y y Agraz, alias de Daniela Gonzalez, está cruzada por el proceso personal y artístico de su mudanza a México. Un paso que la cantautora se permite vivir en todo su espesor y lo vuelca en una canción delicada y evocativa.

    No es sorpresa que la fina pluma de González es de las mejores de su generación y con un tono poético logra hablar en imágenes, abrazando todo el proceso. “En el fin de la noche/cerquita del mar/me abrazo de la corriente/me dejo llevar”, canta con suavidad en el estribillo. Por ello es que el trabajo instrumental se acomoda a la letra; la producción musical de Sebastián Aracena (también conocido por su notable trabajo como guitarrista de Mon Laferte) ofrece momentos de contrastes, con guitarras limpias, cuerdas y sintetizador, además de unos sonidos arpegiados pero sintéticos que por momentos evocan el trabajo de Lyle Mays. Grabado por Felipe Castro en Estudio Novena, es un sencillo que invita a dejarse llevar (Felipe Retamal).

    Más sobre:Paul McCartneyThe BeatlesLos MirlosDulce y AgrazDiscosSingleMúsicaMúsica cultoLT Sábado

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