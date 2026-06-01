Alvarado califica de “convocante” el discurso de Kast y envía mensaje a la oposición: “Espero que puedan ayudarnos a construir un país mejor”

Desde el palacio presidencial Cerro Castillo, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, entregó una vocería para abordar la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

“Fue una Cuenta Pública que la podría calificar de convocante , en donde claramente el Presidente ha manifestado su voluntad de que el futuro de Chile lo construimos entre todos, hizo un recuento específico de la forma en que recibimos el país el 11 de marzo. También dio cuenta de ciertas acciones que hemos realizado desde el inicio de nuestro gobierno hasta el día de hoy”, partió señalando.

En esa línea, agregó: “Lo más importante, es que proyecta cuál es el camino que el Presidente desea para Chile en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico y en materia de política social”.

Dicho eso, subrayó: “Yo espero que después de haber escuchado al Presidente en el Congreso Nacional, los sectores de oposición puedan ayudarnos a construir un país mejor, puedan aportar con sus experiencias y sus ideas a que los anuncios del Presidente sean materializados de la mejor manera posible“.

Sala cuna

Por otro lado, el biministro fue consultado sobre el anuncio de ingreso de indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal. Frente a ello, señaló: "El proyecto de sala cuna es una medida que se viene discutiendo durante mucho tiempo en el Parlamento, que con las indicaciones que se ingresarán el próximo 15 de junio, se va a definir un curso de acción que permita hacer compatible este derecho con la realidad económica actual que tiene el país y establecer procedimientos de carácter gradual para que poco a poco vayan ingresando más personas con derecho a este beneficio”.

“Sabemos que esto tiene un efecto importante en el empleo y sin lugar a dudas, el 15 de junio, cuando ingresen estas indicaciones, se empieza de verdad a abrir el camino para que la Sala Cuna Universal en el mediano y largo plazo sea una realidad”, añadió.

La segunda “fase” del gobierno

Finalmente, el secretario de Estado se refirió a la nueva etapa que asumirá ahora el gobierno tras la primera rendición de cuentas del Presidente.

“El principal sello distintivo del gobierno es pasar de la instalación a la acción, y por eso hoy día el Presidente ha anunciado una serie de medidas que dicen relación precisamente con abordar con acciones concretas materias de seguridad, materias de migración y materias de carácter social”, cerró.