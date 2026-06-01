Sigue la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast

Este lunes 1 de junio, desde las 12.00 horas, el Presidente José Antonio Kast realizará su primera Cuenta Pública en el salón de honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

En la instancia se espera que el Mandatario rinda cuentas al Parlamento y al país sobre el estado administrativo y político de la nación. Desde hace una semana, desde el gobierno han compartido piezas audiovisuales respecto al acto republicano.

Asimismo, se espera que el discurso profundice en estrategias de seguridad, control territorial, combate al crimen organizado, migración y reactivación económica.

Una vez que concluya la cuenta, ese mismo lunes los ministros de Estado iniciarán un despliegue por el territorio nacional para reforzar los anuncios que haga el Presidente.

Revisa aquí el minuto a minuto:

José Antonio Kast: “Preparando la Cuenta Pública” Preparando la cuenta pública pic.twitter.com/HV3WCFyp9u — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 29, 2026

Las decisiones antes de la Cuenta Pública El viernes 29 de mayo, a solo tres días de la Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, se hicieron ajustes en un área estratégica del Segundo Piso. El ingeniero Álvaro Bellolio, encargado de la unidad de Seguimiento de Compromisos —área que supervisa el cumplimiento de metas y prioridades del Ejecutivo—, desmanteló buena parte de su equipo, concretando cuatro salidas.