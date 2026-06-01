Sigue la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast
La ceremonia está programada para las 12.00 horas de este lunes 1 de junio en el salón de honor del Congreso Nacional en Valparaíso.
Este lunes 1 de junio, desde las 12.00 horas, el Presidente José Antonio Kast realizará su primera Cuenta Pública en el salón de honor del Congreso Nacional en Valparaíso.
En la instancia se espera que el Mandatario rinda cuentas al Parlamento y al país sobre el estado administrativo y político de la nación. Desde hace una semana, desde el gobierno han compartido piezas audiovisuales respecto al acto republicano.
Asimismo, se espera que el discurso profundice en estrategias de seguridad, control territorial, combate al crimen organizado, migración y reactivación económica.
Una vez que concluya la cuenta, ese mismo lunes los ministros de Estado iniciarán un despliegue por el territorio nacional para reforzar los anuncios que haga el Presidente.
Revisa aquí el minuto a minuto:
José Antonio Kast: “Preparando la Cuenta Pública”
Las decisiones antes de la Cuenta Pública
El viernes 29 de mayo, a solo tres días de la Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, se hicieron ajustes en un área estratégica del Segundo Piso.
El ingeniero Álvaro Bellolio, encargado de la unidad de Seguimiento de Compromisos —área que supervisa el cumplimiento de metas y prioridades del Ejecutivo—, desmanteló buena parte de su equipo, concretando cuatro salidas.
Expectativas y adelantos de la Cuenta Pública
En la previa de la ceremonia republicana, distintos actores de gobierno han adelantado parte de los anuncios que podrían venir en el discurso de José Antonio Kast.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, abordó las expulsiones y adelantó que “los plazos son los cuatro años de gobierno, pero vamos a impulsar medidas que se van a anunciar en la Cuenta Pública”.
Mientras que alcaldes —tanto de oposición como algunos de oficialismo— tienen organizada la “Cumbre Nacional” de alcaldes de la oposición al gobierno del Presidente José Antonio Kast. Instancia que se espera esté centrada en analizar el discurso que realice el Mandatario este lunes.
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