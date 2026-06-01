CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Sigue la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast

    La ceremonia está programada para las 12.00 horas de este lunes 1 de junio en el salón de honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

    Presidente José Antonio Kast. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este lunes 1 de junio, desde las 12.00 horas, el Presidente José Antonio Kast realizará su primera Cuenta Pública en el salón de honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

    En la instancia se espera que el Mandatario rinda cuentas al Parlamento y al país sobre el estado administrativo y político de la nación. Desde hace una semana, desde el gobierno han compartido piezas audiovisuales respecto al acto republicano.

    Asimismo, se espera que el discurso profundice en estrategias de seguridad, control territorial, combate al crimen organizado, migración y reactivación económica.

    Una vez que concluya la cuenta, ese mismo lunes los ministros de Estado iniciarán un despliegue por el territorio nacional para reforzar los anuncios que haga el Presidente.

    Revisa aquí el minuto a minuto:

    José Antonio Kast: “Preparando la Cuenta Pública”

    Las decisiones antes de la Cuenta Pública

    El viernes 29 de mayo, a solo tres días de la Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, se hicieron ajustes en un área estratégica del Segundo Piso.

    El ingeniero Álvaro Bellolio, encargado de la unidad de Seguimiento de Compromisos —área que supervisa el cumplimiento de metas y prioridades del Ejecutivo—, desmanteló buena parte de su equipo, concretando cuatro salidas.

    Expectativas y adelantos de la Cuenta Pública

    En la previa de la ceremonia republicana, distintos actores de gobierno han adelantado parte de los anuncios que podrían venir en el discurso de José Antonio Kast.

    El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, abordó las expulsiones y adelantó que “los plazos son los cuatro años de gobierno, pero vamos a impulsar medidas que se van a anunciar en la Cuenta Pública”.

    Mientras que alcaldes —tanto de oposición como algunos de oficialismo— tienen organizada la “Cumbre Nacional” de alcaldes de la oposición al gobierno del Presidente José Antonio Kast. Instancia que se espera esté centrada en analizar el discurso que realice el Mandatario este lunes.

    Más sobre:Cuenta PúblicaCuenta Pública 2026Minuto a MinutoJosé Antonio KastCongreso Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Otra cosa con guitarra”: Kast defiende designaciones de asesores con doble función y nombramientos de embajadores ligados a candidaturas derrotadas

    La Liga Árabe condena la “brutal agresión” y la “continua invasión” israelí de Líbano

    Diputado Raúl Soto asume la presidencia del PPD y promete reconstruir el protagonismo de la centroizquierda

    Petro no reconoce elecciones en Colombia: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”

    Kast dice que intentará acuerdo con la oposición para su megarreforma, pero que con un voto es suficiente para aprobarla

    Kast refuerza que busca traspasar la banda presidencial a su sector e incluye a ministro Arrau dentro de las opciones

    Lo más leído

    1.
    Cumbre de seguridad: los desafíos para la apuesta internacional de Chile en contra del crimen organizado

    Cumbre de seguridad: los desafíos para la apuesta internacional de Chile en contra del crimen organizado

    2.
    Cuenta Pública: Vodanovic (PS) pide que administración de Kast “de una vez por todas comience a gobernar”

    Cuenta Pública: Vodanovic (PS) pide que administración de Kast “de una vez por todas comience a gobernar”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Suspensión de clases por Cuenta Pública: revisa los colegios afectados en Valparaíso y Viña del Mar

    Suspensión de clases por Cuenta Pública: revisa los colegios afectados en Valparaíso y Viña del Mar

    “Otra cosa con guitarra”: Kast defiende designaciones de asesores con doble función y nombramientos de embajadores ligados a candidaturas derrotadas
    Chile

    “Otra cosa con guitarra”: Kast defiende designaciones de asesores con doble función y nombramientos de embajadores ligados a candidaturas derrotadas

    Sigue la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast

    Diputado Raúl Soto asume la presidencia del PPD y promete reconstruir el protagonismo de la centroizquierda

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”
    Negocios

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”

    Matías Acevedo: “El proyecto de Reconstrucción quedó corto para crecer al 4% y se debe ajustar a una realidad fiscal más frágil”

    Osvaldo Macías: “El sistema de pensiones va a ser mucho mejor de lo que teníamos y de eso me siento orgulloso”

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico
    Tendencias

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Soy abogada y estas son las claves si estás pensando casarte (o no) después de los 50

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    Omar Carabalí se queda fuera del Mundial: Ecuador entrega la nómina final sin el arquero de O’Higgins
    El Deportivo

    Omar Carabalí se queda fuera del Mundial: Ecuador entrega la nómina final sin el arquero de O’Higgins

    El Scratch se activa para el Mundial: Brasil golea a la Panamá de Cecilio Waterman en el Maracaná

    Una semana perfecta: la UC estira el modo Libertadores y supera a Huachipato para no desatender el Torneo Nacional

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Jorge González: “La música no es para explicarla”
    Cultura y entretención

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    La Liga Árabe condena la “brutal agresión” y la “continua invasión” israelí de Líbano
    Mundo

    La Liga Árabe condena la “brutal agresión” y la “continua invasión” israelí de Líbano

    Petro no reconoce elecciones en Colombia: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”

    Central Obrera Boliviana acuerda mantener los bloqueos y rechaza abrir un diálogo con el gobierno de Paz

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas