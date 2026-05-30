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    Política

    Arturo Squella: “Si el PS y el PPD rechazan la idea de legislar, cerraría las negociaciones y avanzaría lo más rápido en el proyecto”

    Aunque sea por un voto, el senador y presidente del Partido Republicano está dispuesto a que se apruebe la reforma. Para él, “si es que la incorporación de la centroizquierda va a debilitar el impacto proinversión de la reforma, yo apostaría por lograr un resultado ajustado”. Sobre la gestión del gobierno, asegura: “Los resultados van a estar a la altura de las expectativas”.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Paula Catena
    29/05/2026 - ARTURO SQUELLA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Si la megarreforma que impulsa el gobierno de José Antonio Kast se aprueba por un voto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quedaría conforme. Aunque pretende que parte del Socialismo Democrático (SD) la respalde, considera que eso no puede ser a costa de alterar el alma de la iniciativa.

    En medio de la pugna entre “valientes” y “cobardes” en la derecha, el senador plantea que no hay que temerles a las diferencias. Eso sí, llama a dejar las ironías y a promover la confianza dentro del oficialismo.

    ¿Pudo hablar con el Presidente Kast luego de su round con Irarrázaval?

    Sí. Mantenemos un contacto fluido, directo, trabajando para colaborar en todo lo que podamos desde el Partido Republicano en el éxito del gobierno y el país.

    ¿Le tiró las orejas?

    Se hizo una conversación profunda respecto de todo lo que ha pasado, no solo por las últimas semanas, sino que, en general, todo lo que hemos ido construyendo y lo que viene. Quedó totalmente cerrado el tema.

    Por ahora terminó esa pugna, pero revivió otra: sobre las dos almas de la derecha. El diputado Romero, de su partido, abrió el fuego. ¿Hacen alguna autocrítica?

    Lo que veo en este caso concreto, puntual de una mala frase, fue una muy buena respuesta de todos quienes estamos a cargo de sacar adelante este trabajo conjunto entre los partidos. Y me quedo con eso.

    ¿Fue un error hablar de una “derecha cobarde” en el pasado?

    A mí, en lo personal, nunca me ha gustado la manera de referirse peyorativamente en esos términos a nadie.

    ¿Se equivocó, entonces, el entonces candidato Kast en plantearlo?

    El Partido Republicano y los movimientos previos a su existencia fueron bastante disruptivos en nuestro sector, desde el punto de vista de instalar un estilo de no temerle a lo políticamente incorrecto. Si es que en algún momento, pero para ser francos no lo recuerdo, que el mismo líder del movimiento hubiera dicho una frase así…

    Lo dijo más de una vez.

    La verdad es que lo veo en el contexto de la frustración puntual, que se puede haber generado en algún momento o alguna decisión determinada.

    ¿No fue un error, entonces?

    Son cosas del momento.

    29/05/2026 - ARTURO SQUELLA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    ¿Cuánto afecta la eventual acusación constitucional (AC) contra Grau en la tramitación de la megarreforma? Dos ministros dijeron que se generaba un ruido innecesario.

    En efectos prácticos, cero. No veo una consecuencia del anuncio de una eventual AC en la deliberación que tienen que hacer las distintas bancadas del Senado.

    ¿Tiene fundamento, a su juicio?

    No me corresponde pronunciarme.

    Usted dijo que si la megarreforma se aprueba “por un voto, feliz”. ¿No es desincentivar que el SD se sume?

    Si es que la incorporación de la centroizquierda va a debilitar el impacto proinversión del proyecto, yo apostaría por lograr un resultado ajustado más que afectar el impulso para la economía que queremos de este proyecto.

    ¿Qué quiere decir?

    Si dependiera de mí, y lo que quieren en el SD es eliminar algunas de las medidas importantes, yo les diría que eso no está en juego y que sigamos adelante avanzando para poder sacar lo más rápido posible este proyecto.

    ¿Y ve disponibilidad en algunos parlamentarios del SD para avanzar en esa discusión?

    La prueba de fuego la van a tener cuando enfrente la votación en general. No se entendería que ellos voten en contra de la idea de legislar y estén, al mismo tiempo, proponiendo algunos cambios o medidas significativas en el proyecto.

    ¿O sea, si rechazan la idea, se da por terminada la negociación con ellos?

    Si el PS y el PPD rechazan la idea de legislar se cierran las negociaciones y yo avanzaría lo más rápido posible con lo que tenemos en el proyecto, independiente de que se gane por un voto.

    Si aprobaran, ¿qué estarían dispuestos a conceder al SD?

    Sin duda que si es que tienen algún grado de inquietud, porque lo que más he escuchado de ellos es la compensación en las bajas transitorias en recaudación. Por supuesto que eso, si es que técnicamente es razonable, encuentro que se podría avanzar en eso.

    ¿El plazo máximo para sacar la reforma es julio?

    Evidentemente que un par de semanas es tiempo suficiente para que puedan ver cuáles son las medidas que les gustaría que el gobierno considerara.

    29/05/2026 - ARTURO SQUELLA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La senadora Gatica cuestionó el estilo de Quiroz, dijo que él complejiza las cosas. ¿Le falta más tacto al ministro?

    El ministro Quiroz ha hecho un trabajo impecable, muy difícil y complejo.

    En la oposición hay quienes dicen que es imposible llegar a acuerdos con el rol que adopta Quiroz.

    Me da la impresión de que los hechos hablan por sí mismos: se han logrado varios acuerdos en apenas tres meses.

    De cara a la Cuenta Pública, ¿qué expectativas tiene?

    Esperaría que se dedique una buena parte a comunicar los resultados que en este primer trimestre se han obtenido en las distintas áreas. Me da la impresión de que hay muchos chilenos que aún no tienen conocimiento de ello. Es un buen momento para hablar de las directrices o líneas de acción que va a tener el gobierno, particularmente el ministro Arrau, a cargo de la Seguridad.

    ¿No se va a emplazar a la administración anterior?

    Es importante que los chilenos sepan que recibimos el país en el suelo en lo que se refiere a la administración financiera. Esto no significa que todo estaba malo, pero efectivamente hubo que hacer una reconstrucción muy profunda en las cuentas fiscales.

    ¿Cuánto resiste el argumento de que la situación del país es producto de la administración anterior, y cuándo ya el gobierno tiene que empezar a hacerse cargo de sus acciones?

    Yo no lo plantearía de esa manera, sino que simplemente creo que es de justicia constatar las condiciones, no creo que debiera ser el eje de la cuenta, pero sí transmitir sobre lo cual se está construyendo lo que viene a futuro.

    ¿Exageraron en las expectativas durante la campaña? Se instaló una controversia por el uso de metáforas e hipérboles.

    En ningún caso. Evidentemente, si es que alguien quiere en todo encontrar el sentido literal, por supuesto que el equivocado es esa persona.

    Si uno habla de que una promesa de campaña era una metáfora y después corrige, da para pensar qué fue lo que pasó respecto de lo que se prometió…

    Los resultados van a estar a la altura de las expectativas.

    La expareja del diputado Alejandro Riquelme fue denunciada por presuntas irregularidades en la obtención de un subsidio. ¿Cuál es la postura del partido al respecto?

    El mismo diputado nos ha señalado directamente cuáles son los alcances de esto y lo ha hecho público a través de un comunicado. Nos parece razonable la explicación que da respecto de la postulación que tuvo su expareja en tiempos en donde él ni siquiera participaba en política.

    ¿Le cree?

    Sí, yo creo lo que él está diciendo en esa declaración.

    ¿No lo enviarán al tribunal supremo?

    No.

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