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    Política

    Kast refuerza que busca traspasar la banda presidencial a su sector e incluye a ministro Arrau dentro de las opciones

    “Tendremos que ver después cómo llegamos a la mejor fórmula para elegir el mejor candidato y darle continuidad a lo que estoy seguro será un buen gobierno”, indicó el Presidente.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    “Tenemos que potenciar mucho los liderazgos. Y ojalá tengamos la disyuntiva después de que cualquiera de las personas que haya trabajado en el gobierno, que haya sido destacado en temas municipales, de gobernadores, de diputados, senadores, pudiera tener la opción”, dijo el Presidente José Antonio Kast al ser consultado si mantiene como vara de medición del éxito de su gobierno traspasar la banda presidencial a alguien de su sector.

    En entrevista con CNN Chile -que se grabó el sábado y que se emitió este domingo-, el Mandatario indicó que “lo importante es darle continuidad a un estilo de gobierno distinto a lo que tuvimos en los últimos años”.

    El Jefe de Estado, previamente, en encuentros privados con dirigentes del sector había planteado la importancia de que alguien del sector continuara en una próxima administración.

    Así, en la antesala de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, al ser consultado sobre si el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, es uno de los eventuales presidenciables, Kast indicó que “les veo pasta de presidenciable a varios y varias”.

    En esa línea añadió que -en ese listado- incluye a Arrau “y, obviamente, todos los que ejercen un cargo de liderazgo tienen una posibilidad real de presentarse ante la ciudadanía y postularse. Y eso no se lo voy a negar a nadie”.

    Finalmente, remató que “tendremos que ver después cómo llegamos a la mejor fórmula para elegir el mejor candidato y darle continuidad a lo que estoy seguro será un buen gobierno”.

    Arrau, quien recaló en Seguridad luego de que Kast removiera a Trinidad Steinert del gabinete, fue uno de los nombres que inicialmente se barajó para tomar las riendas de esa cartera. Sin embargo, según algunas versiones del oficialismo, el líder republicano pensó que era un cargo demasiado expuesto y riesgoso para el futuro de quien es precisamente sindicado como uno de sus delfines políticos, junto a su par de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

    Arrau es uno de los hombres del tronco republicano, al cual Kast no dudó en acudir para momentos cruciales de su carrera, como cuando el año pasado -tras ganar la primera vuelta- le encargó la dirección de campaña para el balotaje que lo enfrentaría a la PC Jeannette Jara.

    Los pasos del nuevo titular de Seguridad son mirados con atención en el oficialismo. Si bien hay un buen diagnóstico del estilo del republicano y su capacidad de gestión, lo cierto es que recalcan que todavía tiene que demostrar que su poco conocimiento en el área de seguridad no le termine pasado la cuenta.

    Además, algunos dicen que si bien Seguridad podría ser una buena vitrina presidencial, también advierten que es una cartera en la que se corre el riesgo de salir “quemado” rápidamente.

    Por lo pronto, Arrau tendrá su primer gran test este martes cuando entregue -en el Senado en Valparaíso- los detalles del plan de seguridad del gobierno, que ha estado bajo cuestionamientos desde que Steinert sinceró que no tenían uno listo.

    Más sobre:Presidente KastKastArraula terceraMartín ArrauPolítica

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