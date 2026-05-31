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    Política

    Carmona (PC) afirma estar “expectante” por Cuenta Pública y acusa “instalación fallida” del gobierno de Kast

    “Han hecho un esfuerzo que falló, que fracasó y antes de los 90 días. Han tenido que hacer cambios de gabinete por cuestiones no menores (...) Derechamente son repercusiones de una instalación fallida del gobierno”, cuestionó el timonel del PC.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Carmona (PC) afirma estar “expectante” por cuenta pública y acusa instalación “fallida” del gobierno DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A tan solo horas de la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que estaba “expectante” a las definiciones del Presidente en su discurso y apuntó que el Mandatario deberá entregar explicaciones sobre la instalación de su gobierno durante sus primeros meses de administración.

    “Yo creo que como todos quienes estamos vinculados a la política, con mucha expectación. Expectación de cómo el gobierno, a través del discurso de su presidente va a explicar la instalación de este gobierno en estos primeros tres meses", señaló Carmona en conversación con Radio Nuevo Mundo.

    En ese sentido, el timonel del PC sostuvo que el Ejecutivo impulsó desde el comienzo una agenda propia a favor de los empresarios, que fue reforzada con el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

    “Es claramente aprovechar la situación y lograr beneficios inequívocamente directos, nunca nadie ha sido capaz de desconocer eso, a favor de los que controlan el gran capital, a favor del 1% más rico, a favor de los privilegiados del sistema”, sostuvo.

    En esa misma línea, Carmona fue categórico con sus críticas al cambio de gabinete que dejó fuera a las ahora exministras de Seguridad y Segegob, Trinidad Steinert y Mara Sedini respectivamente.

    “Han hecho un esfuerzo que falló, que fracasó y antes de los 90 días. Han tenido que hacer cambios de gabinete por cuestiones no menores (...) Derechamente son repercusiones de una instalación fallida del gobierno”, cuestionó.

    Megarreforma

    Carmona cuestionó, además, el llamado al diálogo planteado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado. “(Nos dicen) vamos a dialogar, tenemos total disponibilidad a escuchar, siempre y cuando los que van a ese diálogo acepten lo que es el proyecto de gobierno. Eso no es diálogo”, afirmó.

    En esa misma línea, el timonel del PC sostuvo que la oposición evaluará cada iniciativa según sus contenidos y efectos. “No hay falta de voluntad, lo que hay es una precisión en función de evaluar punto a punto, en mérito de cada proyecto, cuánto recoge y acoge intereses de mayoría y cuánto hace avanzar el país”, dijo.

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    Más sobre:Lautaro CarmonaPartido ComunistaCuenta PúblicaJosé Antonio KastReconstrucción Nacional

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