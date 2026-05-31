CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Condenan a 20 años de presidio efectivo a autor de femicidio, parricidio y homicidio frustrado en Los Ángeles

    Junto con la pena privativa de libertad, el tribunal decretó la prohibición absoluta de Mansilla Garrido de aproximarse a las víctimas por el plazo de dos años.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Condenan a 20 años de presidio efectivo a autor de femicidio, parricidio y homicidio frustrado en Los Ángeles JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, Región del Biobío condenó el pasado sábado a Luis Antonio Mansilla Garrido a la pena de 20 años de presidio efectivo, tras ser declarado autor de los delitos femicidio, parricidios y homicidio frustrados, ocurridos en noviembre de 2020.

    Asimismo, el tribunal aplicó a Mansilla las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

    Junto con la pena privativa de libertad, el tribunal decretó la prohibición absoluta de Mansilla Garrido de aproximarse a las víctimas en sus lugares de trabajo, estudio o cualquier sitio en que se encuentren o frecuenten habitualmente, por el plazo de dos años.

    El tribunal dispuso la toma de muestras biológicas del condenado, con el objetivo de incorporar su huella digital al Registro Nacional de ADN de Condenados.

    De acuerdo con lo establecido por el tribunal, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020, cuando Mansilla Garrido llegó hasta el domicilio de su exconviviente y madre de sus hijos, ubicado en la villa Altos del Petrohué, en Los Ángeles.

    Según acreditó la sentencia, el condenado había adquirido previamente combustible y otros elementos, además de sustraer las llaves de acceso a la vivienda. Posteriormente, viajó desde la comuna de Río Bueno hasta Los Ángeles e ingresó al inmueble durante la madrugada, mientras las víctimas se encontraban durmiendo en el segundo piso, para ejecutar el crimen.

    Sin embargo, el hecho no llegó a consumarse luego de que una de las víctimas sorprendiera al condenado e impidiera el delito. Aún así, resultó con lesiones leves, mientras que su vehículo presentó daños de consideración.

    La resolución fue dictada de manera unánime por el tribunal, que dio por acreditados los hechos.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialLos ÁngelesRegión del BiobíoTribunal OralRio Bueno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carmona (PC) afirma estar “expectante” por Cuenta Pública y acusa “instalación fallida” del gobierno de Kast

    Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola en Sao Paulo y Río de Janeiro

    Una adulta mayor resultó fallecida: cinco imputados quedan en prisión preventiva por robo con homicidio en Coronel

    Intensas lluvias retrasan la búsqueda de las otras dos personas atrapadas en una cueva en Laos

    Primer ministro húngaro le da al presidente Sulyok plazo hasta la medianoche para dimitir

    Cuenta Pública: Vodanovic (PS) pide que administración de Kast “de una vez por todas comience a gobernar”

    Lo más leído

    1.
    Gloria Ana Chevesich: “El pleno de la Suprema revisará los sumarios por licencias médicas para tomar definiciones”

    Gloria Ana Chevesich: “El pleno de la Suprema revisará los sumarios por licencias médicas para tomar definiciones”

    2.
    Gajardo por traslado de reos comunes desde Punta Peuco: “Es una muy mala decisión que nos hace retroceder”

    Gajardo por traslado de reos comunes desde Punta Peuco: “Es una muy mala decisión que nos hace retroceder”

    3.
    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    4.
    Publican norma que autoriza instalar un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera frente a La Moneda

    Publican norma que autoriza instalar un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera frente a La Moneda

    5.
    Director de Junaeb y denuncia en Fiscalía a gobierno anterior: “A Contraloría se le ocultó información y tengo pruebas”

    Director de Junaeb y denuncia en Fiscalía a gobierno anterior: “A Contraloría se le ocultó información y tengo pruebas”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Metro reporta corte de corriente en Línea 4 entre Tobalaba y Plaza Egaña

    Metro reporta corte de corriente en Línea 4 entre Tobalaba y Plaza Egaña

    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Condenan a 20 años de presidio efectivo a autor de femicidio, parricidio y homicidio frustrado en Los Ángeles
    Chile

    Condenan a 20 años de presidio efectivo a autor de femicidio, parricidio y homicidio frustrado en Los Ángeles

    Metro normaliza servicio en Línea 4 tras corte de corriente entre Tobalaba y Plaza Egaña

    Carmona (PC) afirma estar “expectante” por Cuenta Pública y acusa “instalación fallida” del gobierno de Kast

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”
    Negocios

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”

    La dupla de financistas del fútbol local que puso en la mira en Azul Azul

    Rubén Alvarado: el eslabón más débil en la cadena de mando de Codelco

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico
    Tendencias

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Soy abogada y estas son las claves si estás pensando casarte (o no) después de los 50

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    En vivo: Universidad Católica visita a Huachipato en un duelo clave para la parte alta de la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica visita a Huachipato en un duelo clave para la parte alta de la Liga de Primera

    Colo Colo sigue distanciándose: Coquimbo Unido vence a Limache y se instala como el nuevo escolta de la Liga de Primera

    Matías Díaz toca la gloria en Brasil y gana el Itacoatiara Pro 2026

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Jorge González: “La música no es para explicarla”
    Cultura y entretención

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola en Sao Paulo y Río de Janeiro
    Mundo

    Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola en Sao Paulo y Río de Janeiro

    Intensas lluvias retrasan la búsqueda de las otras dos personas atrapadas en una cueva en Laos

    Primer ministro húngaro le da al presidente Sulyok plazo hasta la medianoche para dimitir

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas