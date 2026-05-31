Condenan a 20 años de presidio efectivo a autor de femicidio, parricidio y homicidio frustrado en Los Ángeles

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, Región del Biobío condenó el pasado sábado a Luis Antonio Mansilla Garrido a la pena de 20 años de presidio efectivo, tras ser declarado autor de los delitos femicidio, parricidios y homicidio frustrados, ocurridos en noviembre de 2020.

Asimismo, el tribunal aplicó a Mansilla las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Junto con la pena privativa de libertad, el tribunal decretó la prohibición absoluta de Mansilla Garrido de aproximarse a las víctimas en sus lugares de trabajo, estudio o cualquier sitio en que se encuentren o frecuenten habitualmente, por el plazo de dos años.

El tribunal dispuso la toma de muestras biológicas del condenado, con el objetivo de incorporar su huella digital al Registro Nacional de ADN de Condenados.

De acuerdo con lo establecido por el tribunal, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020, cuando Mansilla Garrido llegó hasta el domicilio de su exconviviente y madre de sus hijos, ubicado en la villa Altos del Petrohué, en Los Ángeles.

Según acreditó la sentencia, el condenado había adquirido previamente combustible y otros elementos, además de sustraer las llaves de acceso a la vivienda. Posteriormente, viajó desde la comuna de Río Bueno hasta Los Ángeles e ingresó al inmueble durante la madrugada, mientras las víctimas se encontraban durmiendo en el segundo piso, para ejecutar el crimen.

Sin embargo, el hecho no llegó a consumarse luego de que una de las víctimas sorprendiera al condenado e impidiera el delito. Aún así, resultó con lesiones leves, mientras que su vehículo presentó daños de consideración.