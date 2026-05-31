Seguridad, recortes y costo de la vida: los flancos que la oposición instala antes de la Cuenta Pública de Kast

Parlamentarios de oposición cuestionaron los dichos del Presidente José Antonio Kast en la previa de su primera Cuenta Pública, luego de que el Mandatario, en una reciente entrevista, abordara materias como seguridad, migración, recortes presupuestarios y el cambio de gabinete realizado antes de cumplir 90 días en La Moneda.

En entrevista con El Mercurio, Kast sostuvo que busca hacer “un llamado a la esperanza”, defendió los ajustes ministeriales, aseguró que en seguridad “los planes están” y afirmó que los recortes no afectarán derechos sociales. Además, planteó que “las incivilidades no son derechos sociales”, aludiendo a situaciones como no pagar el CAE o saltarse el Metro.

Desde el Partido Comunista, la diputada Nathalie Castillo cuestionó el tono del Mandatario y acusó falta de certezas para las familias.

“Chile no necesita más figuras literarias para explicar lo que está ocurriendo. Las familias necesitan certezas, respuestas concretas y un gobierno que asuma con honestidad las consecuencias de sus decisiones”, sostuvo.

Oposición cuestiona a Kast antes de la Cuenta Pública y pide autocrítica por seguridad, recortes y costo de vida Dedvi Missene

Castillo agregó que “la esperanza que habla Kast no se construye con frases ni eslóganes fáciles, se construye con hechos”. A su juicio, los recortes anunciados “van a lesionar derechos y afectar programas y servicios de los que dependen miles de familias”.

“Es momento de dejar de engañar a la ciudadanía como se hizo en campaña. Lo que el país espera es claridad, responsabilidad y soluciones y no menos Estado y dádivas a los más ricos de este país”, añadió.

También desde el PC, el diputado Luis Cuello apuntó directamente a la frase del Presidente sobre “incivilidades”.

Oposición cuestiona a Kast antes de la Cuenta Pública y pide autocrítica por seguridad, recortes y costo de vida

“Afirmar que los recortes se dirigen a ‘incivilidades’ y no afectan derechos sociales es muy inconsistente. ¿Es una incivilidad el fondo de farmacia o la salud primaria? ¿Es utilizar bien los recursos eliminar prácticamente los fondos para recuperar la infraestructura escolar?”, cuestionó.

Cuello afirmó que los recortes “vulneran derechos sociales, especialmente de niños y los sectores vulnerables de la población”.

El parlamentario también criticó las definiciones del Gobierno en seguridad. “Las ambiguas respuestas del Presidente sobre seguridad dan cuenta que la principal prioridad del Gobierno no se tradujo en un plan, se reduce a un par de consignas de campaña sin contenido, lo que es muy irresponsable frente a las necesidades de los chilenos”, señaló.

Expectativas por la Cuenta Pública

En paralelo, y en el marco de las expectativas generales frente a la Cuenta Pública, otras voces opositoras también emplazaron al Mandatario a entregar definiciones claras ante el Congreso.

La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, afirmó que en los primeros meses de gobierno el resultado ha sido el aumento del costo de vida.

“90 días, un solo resultado. Todo subió. La medicina subió, el costo de la vida subió, los alimentos, los medicamentos”, señaló.

Yeomans sostuvo que en la Cuenta Pública el Presidente debe “mirar a los ojos a las familias chilenas, reconocer que se equivocó y enmendar el rumbo”.

Oposición cuestiona a Kast antes de la Cuenta Pública y pide autocrítica por seguridad, recortes y costo de vida Dedvi Missene

La diputada pidió además que el Gobierno presente una propuesta para aliviar los bolsillos, avance en sala cuna “sin voucher” y deje de priorizar una reforma que, a su juicio, “le baje los impuestos a los más ricos, mientras le recorta presupuesto a la salud y a la educación”.

Desde la bancada del PC, la diputada Daniela Serrano emplazó al Mandatario a hacerse cargo de lo que calificó como errores del Ejecutivo.

“El Gobierno debe hacerse cargo de sus errores y reconocer que no ha sido parte de su agenda el ponerse a trabajar en materia de seguridad”, afirmó.

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Serrano apuntó particularmente al plan de seguridad, señalando que “hasta hoy no conocemos” esa propuesta, y pidió que el Presidente asuma una autocrítica por la “constante inestabilidad” de su administración.

En tanto, el diputado socialista Daniel Manouchehri acusó que el Ejecutivo “le subió el costo de vida a las familias con el ‘bencinazo’, improvisó en seguridad y ahora insiste con una ley de los súper ricos que puede terminar en más deuda fiscal y recortes sociales”.

“Esperamos una autocrítica real del Presidente en su Cuenta Pública”, subrayó.

Oposición cuestiona a Kast antes de la Cuenta Pública y pide autocrítica por seguridad, recortes y costo de vida

La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, también centró sus cuestionamientos en seguridad.

“La seguridad es relevante y es la primera preocupación para los chilenos, de manera tal que esperamos que el Gobierno de una vez por todas comience a gobernar”, sostuvo.

Vodanovic afirmó que “ya pasaron los primeros 90 días” y que no existió el denominado “desafío 90”, ni tampoco los planes anunciados por Kast.

Oposición cuestiona a Kast antes de la Cuenta Pública y pide autocrítica por seguridad, recortes y costo de vida JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A juicio de la timonel socialista, desde la Cuenta Pública el Ejecutivo debe entregar “un trazado de ruta con claridad”, para que la ciudadanía conozca las propuestas del Gobierno “ya no como programas o campañas”, sino como una hoja de ruta concreta.

La senadora agregó que esa claridad también permitirá a la oposición ejercer su rol fiscalizador y hacer seguimiento democrático de los avances y compromisos del Ejecutivo.