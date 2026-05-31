CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Seguridad, recortes y costo de la vida: los flancos que la oposición instala antes de la Cuenta Pública de Kast

    Parlamentarios del PC, Frente Amplio y PS fijaron expectativas de cara a su primera Cuenta Pública y apuntaron contra ciertas definiciones del Mandatario en la antesala del 1 de junio.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Presidente José Antonio Kast.

    Parlamentarios de oposición cuestionaron los dichos del Presidente José Antonio Kast en la previa de su primera Cuenta Pública, luego de que el Mandatario, en una reciente entrevista, abordara materias como seguridad, migración, recortes presupuestarios y el cambio de gabinete realizado antes de cumplir 90 días en La Moneda.

    En entrevista con El Mercurio, Kast sostuvo que busca hacer “un llamado a la esperanza”, defendió los ajustes ministeriales, aseguró que en seguridad “los planes están” y afirmó que los recortes no afectarán derechos sociales. Además, planteó que “las incivilidades no son derechos sociales”, aludiendo a situaciones como no pagar el CAE o saltarse el Metro.

    Desde el Partido Comunista, la diputada Nathalie Castillo cuestionó el tono del Mandatario y acusó falta de certezas para las familias.

    “Chile no necesita más figuras literarias para explicar lo que está ocurriendo. Las familias necesitan certezas, respuestas concretas y un gobierno que asuma con honestidad las consecuencias de sus decisiones”, sostuvo.

    Oposición cuestiona a Kast antes de la Cuenta Pública y pide autocrítica por seguridad, recortes y costo de vida Dedvi Missene

    Castillo agregó que “la esperanza que habla Kast no se construye con frases ni eslóganes fáciles, se construye con hechos”. A su juicio, los recortes anunciados “van a lesionar derechos y afectar programas y servicios de los que dependen miles de familias”.

    “Es momento de dejar de engañar a la ciudadanía como se hizo en campaña. Lo que el país espera es claridad, responsabilidad y soluciones y no menos Estado y dádivas a los más ricos de este país”, añadió.

    También desde el PC, el diputado Luis Cuello apuntó directamente a la frase del Presidente sobre “incivilidades”.

    Oposición cuestiona a Kast antes de la Cuenta Pública y pide autocrítica por seguridad, recortes y costo de vida

    “Afirmar que los recortes se dirigen a ‘incivilidades’ y no afectan derechos sociales es muy inconsistente. ¿Es una incivilidad el fondo de farmacia o la salud primaria? ¿Es utilizar bien los recursos eliminar prácticamente los fondos para recuperar la infraestructura escolar?”, cuestionó.

    Cuello afirmó que los recortes “vulneran derechos sociales, especialmente de niños y los sectores vulnerables de la población”.

    El parlamentario también criticó las definiciones del Gobierno en seguridad. “Las ambiguas respuestas del Presidente sobre seguridad dan cuenta que la principal prioridad del Gobierno no se tradujo en un plan, se reduce a un par de consignas de campaña sin contenido, lo que es muy irresponsable frente a las necesidades de los chilenos”, señaló.

    Expectativas por la Cuenta Pública

    En paralelo, y en el marco de las expectativas generales frente a la Cuenta Pública, otras voces opositoras también emplazaron al Mandatario a entregar definiciones claras ante el Congreso.

    La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, afirmó que en los primeros meses de gobierno el resultado ha sido el aumento del costo de vida.

    “90 días, un solo resultado. Todo subió. La medicina subió, el costo de la vida subió, los alimentos, los medicamentos”, señaló.

    Yeomans sostuvo que en la Cuenta Pública el Presidente debe “mirar a los ojos a las familias chilenas, reconocer que se equivocó y enmendar el rumbo”.

    Oposición cuestiona a Kast antes de la Cuenta Pública y pide autocrítica por seguridad, recortes y costo de vida Dedvi Missene

    La diputada pidió además que el Gobierno presente una propuesta para aliviar los bolsillos, avance en sala cuna “sin voucher” y deje de priorizar una reforma que, a su juicio, “le baje los impuestos a los más ricos, mientras le recorta presupuesto a la salud y a la educación”.

    Desde la bancada del PC, la diputada Daniela Serrano emplazó al Mandatario a hacerse cargo de lo que calificó como errores del Ejecutivo.

    “El Gobierno debe hacerse cargo de sus errores y reconocer que no ha sido parte de su agenda el ponerse a trabajar en materia de seguridad”, afirmó.

    Oposición cuestiona a Kast antes de la Cuenta Pública y pide autocrítica por seguridad, recortes y costo de vida

    Serrano apuntó particularmente al plan de seguridad, señalando que “hasta hoy no conocemos” esa propuesta, y pidió que el Presidente asuma una autocrítica por la “constante inestabilidad” de su administración.

    En tanto, el diputado socialista Daniel Manouchehri acusó que el Ejecutivo “le subió el costo de vida a las familias con el ‘bencinazo’, improvisó en seguridad y ahora insiste con una ley de los súper ricos que puede terminar en más deuda fiscal y recortes sociales”.

    “Esperamos una autocrítica real del Presidente en su Cuenta Pública”, subrayó.

    Oposición cuestiona a Kast antes de la Cuenta Pública y pide autocrítica por seguridad, recortes y costo de vida

    La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, también centró sus cuestionamientos en seguridad.

    “La seguridad es relevante y es la primera preocupación para los chilenos, de manera tal que esperamos que el Gobierno de una vez por todas comience a gobernar”, sostuvo.

    Vodanovic afirmó que “ya pasaron los primeros 90 días” y que no existió el denominado “desafío 90”, ni tampoco los planes anunciados por Kast.

    Oposición cuestiona a Kast antes de la Cuenta Pública y pide autocrítica por seguridad, recortes y costo de vida JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A juicio de la timonel socialista, desde la Cuenta Pública el Ejecutivo debe entregar “un trazado de ruta con claridad”, para que la ciudadanía conozca las propuestas del Gobierno “ya no como programas o campañas”, sino como una hoja de ruta concreta.

    La senadora agregó que esa claridad también permitirá a la oposición ejercer su rol fiscalizador y hacer seguimiento democrático de los avances y compromisos del Ejecutivo.

    Más sobre:José Antonio KastCuenta PúblicaPresidenteGobiernoParlamentariosOposiciónCongresoDiputadosSenadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Condenan a 20 años de presidio efectivo a autor de femicidio, parricidio y homicidio frustrado en Los Ángeles

    Carmona (PC) afirma estar “expectante” por Cuenta Pública y acusa “instalación fallida” del gobierno de Kast

    Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola en Sao Paulo y Río de Janeiro

    Una adulta mayor resultó fallecida: cinco imputados quedan en prisión preventiva por robo con homicidio en Coronel

    Intensas lluvias retrasan la búsqueda de las otras dos personas atrapadas en una cueva en Laos

    Primer ministro húngaro le da al presidente Sulyok plazo hasta la medianoche para dimitir

    Lo más leído

    1.
    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Metro normaliza servicio en Línea 4 tras corte de corriente entre Tobalaba y Plaza Egaña

    Metro normaliza servicio en Línea 4 tras corte de corriente entre Tobalaba y Plaza Egaña

    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 31 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Condenan a 20 años de presidio efectivo a autor de femicidio, parricidio y homicidio frustrado en Los Ángeles
    Chile

    Condenan a 20 años de presidio efectivo a autor de femicidio, parricidio y homicidio frustrado en Los Ángeles

    Metro normaliza servicio en Línea 4 tras corte de corriente entre Tobalaba y Plaza Egaña

    Carmona (PC) afirma estar “expectante” por Cuenta Pública y acusa “instalación fallida” del gobierno de Kast

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”
    Negocios

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”

    La dupla de financistas del fútbol local que puso en la mira en Azul Azul

    Rubén Alvarado: el eslabón más débil en la cadena de mando de Codelco

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico
    Tendencias

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Soy abogada y estas son las claves si estás pensando casarte (o no) después de los 50

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    En vivo: Universidad Católica visita a Huachipato en un duelo clave para la parte alta de la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica visita a Huachipato en un duelo clave para la parte alta de la Liga de Primera

    Colo Colo sigue distanciándose: Coquimbo Unido vence a Limache y se instala como el nuevo escolta de la Liga de Primera

    Matías Díaz toca la gloria en Brasil y gana el Itacoatiara Pro 2026

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Jorge González: “La música no es para explicarla”
    Cultura y entretención

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola en Sao Paulo y Río de Janeiro
    Mundo

    Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola en Sao Paulo y Río de Janeiro

    Intensas lluvias retrasan la búsqueda de las otras dos personas atrapadas en una cueva en Laos

    Primer ministro húngaro le da al presidente Sulyok plazo hasta la medianoche para dimitir

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas