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    Una semana perfecta: la UC estira el modo Libertadores y supera a Huachipato para no desatender el Torneo Nacional

    Luego del batacazo histórico que significó derrotar a Boca Juniors en La Bombonera, Universidad Católica fue a Talcahuano y venció por 3-0 a los acereros. Anotaron Montes, Giani y Corral, en un segundo tiempo altamente eficaz, donde terminó aplicando el modelo internacional. Llega a los 23 puntos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La UC estira el modo Libertadores y supera a Huachipato por el Torneo Nacional. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Después de un partido histórico, donde venció a Boca Juniors en La Bombonera (asombrando al continente), para instalarse en los octavos de final de la Copa Libertadores, Universidad Católica se reinsertó en el torneo local con la necesidad de un buen resultado para no alejarse de las primeras posiciones. En Talcahuano, los cruzados vencieron por 3-0, estirando el vuelito internacional y cerrando una semana de ensueño.

    Cerrando un mes de mayo con un calendario altamente exigente, Daniel Garnero debió mover piezas para el viaje al Biobío. Solo repitieron cuatro nombres en la oncena titular respecto a los que iniciaron ante los xeneizes: Vicente Bernedo, Branco Ampuero, Jimmy Martínez y Clemente Montes. Algunos estelares quedaron en el banco, mientras que otros estaban derechamente descartados (Fernando Zampedri, suspendido; Jhojan Valencia y Sebastián Arancibia, con molestias físicas). “Fue una batalla hermosa, pero quedaron heridos”, dijo el DT, en la previa.

    Por lo tanto, se le abrió una ventana para jugadores como Bernardo Cerezo, Nicolás L’Huillier, Matías Palavecino y Juan Francisco Rossel. Este último volvió rápidamente a la actividad, tras ser operado por una fisura de la órbita ocular en el ojo derecho, producida durante el clásico ante Colo Colo.

    Católica fue de menos a más durante el primer periodo. Le costó entrar en el partido. Mérito de los acereros, que tuvieron dos chances claras antes de los 5′: un par de cabezazos controlados por Bernedo, que se produjeron con centros desde la derecha. En retroceso, Huachipato espejaba el esquema de los estudiantiles (4-1-4-1). Le costaba tener el balón y los atacantes no entraban en juego.

    El local se veía mejor en la cancha. No obstante, la UC empezó a encontrarse, a unir pases y a disputarle la pelota al rival. En los 20′, tuvo su primera opción de gol, con un zurdazo frontal de Palavecino atajado por el golero Bravo. De a poco, los cruzados dejaron de depender de algún arrebato individual y asumieron otro rol. En los 37′, Palavecino se perdió un gol increíble. Tras un robo de Montes, Giani deja pasar la pelota y el ex Coquimbo quedó de frente al arco. Desvió.

    Se empezaron a multiplicar las asociaciones entre Rossel, Palavecino, Montes y compañía, pero faltaba la definición para cerrar la jugada. En los 41′, Rossel desperdició otra opción, con un tiro que contuvo Bravo.

    Llegaron los goles

    Ese rostro mejorado de la UC lo mantuvo en el arranque de complemento, donde finalmente llegó al gol. Una Católica posicionada en campo rival abrió el marcador gracias a uno que está en estado de gracia: Clemente Montes. El canterano franjeado metió un cabezazo por el segundo palo, conectando un preciso centro de Matías Palavecino, para romper la paridad en los 51′. El 11 cruzado llega a tope para los amistosos de la Selección.

    Después, Católica activó el “modo Libertadores”. Cerró espacios, apostó por el contragolpe y se subió el overol. Pasada la hora de juego, Garnero sacó a Montes y Rossel, con lo cual Giani pasó a ser el centrodelantero. Agustín Farías pasó a ser el líbero en fase defensiva, armando línea de cinco. Se abroqueló en su campo y empezó a batallar, como si estuviera jugando en Belo Horizonte, Guayaquil o Buenos Aires.

    En los 77′, llegó el 2-0, el gol de la tranquilidad convertido por Justo Giani, a quien se le venía negando el gol. El ex Aldosivi también venía con merma en su rendimiento, considerando su explosiva aparición en el fútbol local. A los acereros no les salía nada en ofensiva (Bernedo tuvo un tapadón en los 81′). Para coronar la jornada, el ingresado Diego Corral hizo el 3-0 definitivo en el tiempo de adición, sellando una salida rápida encabezada por Martín “Pesadilla” Gómez.

    La UC cierra una semana de alegrías, donde respondió en todos los frentes. Llega a 23 puntos, en la línea de Coquimbo, y es uno de los escoltas del líder Colo Colo (a 10 unidades).

    MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Huachipato: C. Bravo; G. Guaiquil (56′, R. Malanca), R. Caroca, N. Vargas, L. Velásquez (64’, M. León); S. Silva, C. Sepúlveda (71′, K. Altez), E. Cañete (56’, M. Rodríguez); M. Briceño, L. Altamirano y A. Abarzúa (46′, C. Martínez). DT: J. García.

    U. Católica: V. Bernedo; B. Cerezo, D. González, B. Ampuero, N. L’Huillier (90′, M. Gómez); A. Farías; C. Montes (64’, C. Cuevas), M. Palavecino (85′, A. Canales), J. Martínez (85′, D. Corral), J. Giani; y J. F. Rossel (64’, F. Zuqui). DT: D. Garnero.

    Goles: 0-1, 51′, Montes, cabezazo en el segundo palo tras jugada de Palavecino; 0-2, 77′, Giani, remata tras toque de González en el área; 0-3, 90′+6, Corral, cierra una salida rápida tras asistencia de Gómez.

    Árbitro: M. Riquelme. Amonestó a Silva (H); Ampuero, Cerezo (UC).

    Estadio Huachipato. Asistieron 4.628 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

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