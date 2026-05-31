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    Critican a Petro por exhibir su papeleta marcada en la primera vuelta de las elecciones en Colombia

    El ministro de Interior y el edil de Barranquilla también enseñaron sus votos antes de emitirlos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen de @petrogustavo en X

    El Presidente colombiano, Gustavo Petro, reforzó su apoyo público al candidato Iván Cepeda, al mostrar su voto por él a la prensa.

    Este domingo 31 de mayo se desarrolló la primera vuelta de las elecciones para el periodo 2026-2030 de Colombia. Es en este contexto que el actual mandatario llegó hasta el puesto de votación en el Capitolio Nacional y exhibió su papeleta marcada antes de depositarla en la urna, indicando su apoyo a Cepeda, senador del partido oficialista Pacto Histórico.

    De acuerdo con el citado medio, el Presidente señaló “mi voto, como cualquier otro voto de cualquier ciudadana o ciudadano, es una indicación, un mandato que se entrega desde la población misma a quien vaya a dirigir a Colombia, hombre o mujer, los próximos cuatro años sucediendo a mi gobierno”.

    Al igual que Petro, el titular del Interior, Armando Benedetti, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también expusieron sus tarjetones tachados a favor de Cepeda.

    Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char - Imagen de @RevistaSemana en X, tomada por Guillo González

    El expresidente colombiano Álvaro Uribe criticó abiertamente la actuación y respaldo del actual mandatario al parlamentario oficialista: “Petro y Cepeda hacen todo lo posible para instalar en Colombia una sucursal chavista. El mundo, Colombia, debe sancionar esto que ha ocurrido: Petro ha violado todas las normas constitucionales ilegales para hacer campaña por Cepeda”.

    La candidata del otrora mandatario es Paloma Valencia, a quien apoyó abiertamente, destacando su transparencia y defensa a la constitución e instituciones. “Puede que hoy los observadores internacionales no vean algo extraño en Colombia, todo ya ha sucedido. Durante estos años de destrucción democrática Petro violó las leyes como lo hizo en estos últimos días con manifestaciones ilegales, movidas con dinero y presiones burocráticas para coaccionar el voto por Cepeda, candidato de la FARC por quien el terrorismo obliga a votar”, emplazó Uribe en su cuenta de X.

    Los hechos justamente ocurren en el marco de la apertura de una investigación penal de oficio que se suma contra el Presidente por una presunta participación indebida en política, por parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La determinación surge tras publicaciones en la plataforma digital de Petro, en torno a las elecciones y a su respaldo al candidato Cepeda.

    Ministro del Interior, Armando Benedetti - Imagen de @lafm en X

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    Más sobre:ColombiaGustavo PetroIván CepedaÁlvaro Uribe

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