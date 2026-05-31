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    Primer ministro húngaro le da al presidente Sulyok plazo hasta la medianoche para dimitir

    Peter Magyar dijo que en caso de que no ocurra la renuncia se acercará a la sede presidencial este lunes a las 8 de la mañana.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, le dio plazo hasta la medianoche de este domingo al presidente Tamás Sulyok para dimitir de su cargo.

    "El lunes por la mañana, a las 8.00 visitaré al presidente Tamás Sulyok junto con el ministro de Justicia“, escribió Magyar en su cuenta de Facebook.

    Desde que asumió el liderazgo del parlamento, Magyar prometió rendición de cuentas y reconciliación. Así también llamó a que se retirarán autoridades relacionadas al mandato de Viktor Orbán, el exprimer ministro que está siendo investigado por corrupción.

    Por su parte, el presidente Sulyok compartió un comunicado, el cual señala que “las llamadas a la destitución del jefe de Estado que se basan en motivos políticos y, como tales, no pueden interpretarse conforme a la Ley Fundamental, crean una situación que es seriamente contradictoria dentro del orden constitucional actual, lo cual es perjudicial para el funcionamiento constitucional y la autoridad del cargo de Presidente de la República".

    Presidente de Hungría, Tamás Sulyok

    Durante este viernes, el nuevo primer ministro logró que la Unión Europea liberara fondos por más de 16 mil millones de euros a Hungría, que estuvieron congelados durante el periodo de Orbán.

    Desde la presidencia, recordaron la preocupación por parte de Magyar de que pueda haber un veto legislativo por parte del jefe de Estado húngaro para la llegada de estos fondos.

    Por esto, en el comunicado del Palacio de Sándor también añadieron que, “es importante destacar que, como patriota, el presidente de la República está comprometido a garantizar que Hungría reciba los fondos de la UE a los que tiene derecho lo antes posible, y que, durante su mandato hasta la fecha, nunca ha obstaculizado una sola vez el funcionamiento adecuado y efectivo de los poderes del Estado”.

    Otras autoridades a las que Magyar ha pedido la dimisión son el fiscal general, Gábor Bálint Nagy, el presidente del Tribunal Constitucional, Péter Polt, el presidente de la Oficina Judicial Nacional, György Senyei, entre otros relacionados al partido Fidesz, al cual pertenecen Orbán y Sulyok.

    Según una encuesta hecha por el Centro de Investigación 21, el 64% de la población húngara cree que Sulyok debería renunciar voluntariamente. Además dos tercios de los encuestados creen que el presidente no ha logrado encarnar la unidad nacional, que es su principal cometido según la Ley Fundamental.

    Lee también:

    Más sobre:HungríaPeter MagyarTamás SulyokFideszViktor Orbán

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