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    Irán advierte que no aceptará acuerdo con Estados Unidos sin “resultados tangibles”

    “Mientras no estemos seguros de que hemos obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo”, zanjó el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Irán advierte que no aceptará acuerdo con Estados Unidos sin “resultados tangibles”.

    El gobierno de Irán aseguró este domingo que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra sin obtener “resultados tangibles” que garanticen sus derechos. Esto luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que no tiene prisa por firmar un “buen acuerdo” con Teherán.

    “Los soldados del frente diplomático no tienen ninguna confianza en las palabras ni en las promesas del enemigo. Lo único que cuenta para nosotros son los resultados tangibles que debemos obtener antes de asumir nuestros propios compromisos”, afirmó el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una sesión virtual del Legislativo.

    Qalibaf sostuvo que “los logros obtenidos” por el país en el campo de batalla deben traducirse ahora en “beneficios políticos y jurídicos” mediante la diplomacia. “Mientras no estemos seguros de que hemos obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo”, zanjó.

    Fue el sábado por la noche en una entrevista de Fox News que Trump afirmó que “esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato”, aseguró Trump.

    Irán advierte que no aceptará acuerdo con Estados Unidos sin “resultados tangibles”.

    Asimismo, el jefe de la Casa Blanca advirtió que, si no consigue el acuerdo que desea, volverá a atacar Teherán.

    El levantamiento de las sanciones y la liberación de sus activos congelados en bancos extranjeros son derechos clave considerados por Irán que deben garantizarse bajo cualquier acuerdo con Estados Unidos.

    Adicionalmente, Teherán ha defendido hasta ahora su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos, aunque antes de la guerra con Israel y Estados Unidos se había mostrado dispuesto a discutir el nivel de enriquecimiento permitido.

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald TrumpMohamad Baqer QalibafEstrecho de Ormuz

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