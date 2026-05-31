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    Colo Colo sigue distanciándose: Coquimbo Unido vence a Limache y se instala como el nuevo escolta de la Liga de Primera

    Los piratas derrotaron a los tomateros en un atractivo partido, por 3-2, y le arrebataron la segunda posición del Campeonato Nacional. En tanto, el Cacique continúa alejándose de sus perseguidores.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Coquimbo Unido se impuso en su visita a Deportes Limache. Foto: Photosport.

    Deportes Limache recibió a Coquimbo Unido con la misión de mantenerse como escolta de Colo Colo. Los piratas, en tanto, llegaron con la idea de arrebatarle ese sitial y meterse en la parte alta ante un líder escapado. Finalmente, el equipo dirigido por Hernán Caputto se impuso por 3-2 y se instaló en la segunda ubicación de la Liga de Primera.

    El conjunto tomatero necesitaba reponerse luego de tres encuentros sin ganar en el torneo. Las caídas ante Deportes La Serena y Universidad Católica, y el empate ante Audax Italiano, le habían hecho ceder terreno en la pelea por la cima. Sin embargo, se topó a un duro equipo, envalentonado por la histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Los piratas también necesitaban sumar para meterse en la disputa.

    Limache dio el primer golpe gracias al gol tempranero de Vicente Álvarez (10′). El mundialista Sub 20 aprovechó un grosero error tras una desatención entre Benjamín Gazzolo y el portero Alejandro Osorio.

    Sin embargo, vendría una serie de desafortunadas acciones. Primero, Yerko González fue expulsado y dejó a los tomateros con un futbolista menos. Después, vino el autogol de Aflonso Parot (38′) para igualar las acciones.

    El complemento inició movido. Alejandro Camargo puso en ventaja a los piratas en el 48′, pero cinco minutos después Gonzalo Sosa empató el encuentro. En el 61′, Nicolas Johansen volvió a adelantar a la visita, que terminó quedándose con la victoria. Gazolo también se iría expulsado en el 87′.

    Con este resultado, Coquimbo Unido escaló hasta la segunda posición de la Liga de Primera, con 23 unidades, diez menos que el líder Colo Colo. Por ahora, es el nuevo escolta del fútbol chileno. Eso sí, deberá esperar lo que suceda entre Huachipato y Universidad Católica, dos equipos metidos en la parte alta. En tanto, Limache se estancó en cuarta ubicación, con 21 puntos.

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