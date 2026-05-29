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    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera

    La Católica de Daniel Garnero hizo historia en uno de los estadios más míticos del continente, para cerrar una clasificación a octavos de final con rendimiento perfecto como visitante. El 4-1-4-1 es el dibujo predilecto de los cruzados en la Copa Libertadores y el DT acertó apostando por Jimmy Martínez, Cristian Cuevas y Juan Ignacio Díaz.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Cómo la UC gestó el primer triunfo chileno en La Bombonera. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Universidad Católica enmudeció La Bombonera. Literalmente. Durante el segundo tiempo, cuando la propuesta ofensiva de los xeneizes era estéril y no lograban dar con la portería de Vicente Bernedo (más allá del gol anulado por fuera de juego), se escuchaban más los 2.000 cruzados que estaban en la tercera bandeja de uno de los recintos más particulares e icónicos del continente. La victoria de los estudiantiles deja muchas cosas por destacar. Es la primera vez que un elenco nacional gana por los puntos en el estadio Alberto J. Armando, cuyo ambiente cada vez más le genera presión antes que ayuda a un equipo transandino que fracasa nuevamente en su deseo de ser campeón de América. En los octavos de final, los de la franja se enfrentarán a Estudiantes. Primero en La Plata, luego en el Claro Arena.

    En un amistoso jugado en 1997, los franjeados ya habían derrotado a Boca en aquel recinto, con Diego Armando Maradona en el campo. Pero lo sucedido en la noche del jueves tiene un cariz distinto. No solo por ser un cotejo oficial, sino porque eliminó a un coloso de Argentina en su propia cancha y porque cerró la fase grupal con rendimiento perfecto jugando como visitante (en Belo Horizonte, Guayaquil y Buenos Aires, respectivamente). Ganó el denominado “grupo de la muerte”. Para engrandecer la labor del plantel de Daniel Garnero.

    Deconstruyendo el partido, se pueden encontrar los factores que le permitieron a los cruzados inclinar la balanza y acertar con el planteo, también jugando con la desesperación que fue mostrando un Boca Juniors que abusó en lanzar centros y terminó absorbido por el pánico escénico. Mérito de la visita.

    Garnero movió la oncena que se estaba repitiendo en la Copa, incluyendo a Cristián Cuevas por Justo Giani por la izquierda. En efecto, el ex Aldosivi no venía con un buen presente y el DT optó por el Cimbi, para cubrir mejor la banda y cooperar a Eugenio Mena en la marca. El zurdo, criticado por sus constantes simulaciones, sería un eslabón clave en el contragolpe que acabó en el gol de Montes.

    El 4-1-4-1 se instaló como el diseño táctico que mejor interpreta a esta UC, particularmente siendo visitante. Quien entró muy bien en esta estructura fue Jimmy Martínez. El ex Huachipato ha cumplido en esta Libertadores: hizo el gol de la victoria sobre Cruzeiro, en Brasil; fue uno de los puntos altos ante Barcelona, en el Claro Arena; y tuvo un despliegue encomiable en La Bombonera. Cuando la UC retrocedió en el primer lapso, formando un 4-4-1-1, era Martínez quien se soltaba para ser el más cercano a Zampedri (el primer defensor). Acertó el 60% de sus pases, registró dos recuperaciones y cuatro contribuciones defensivas, según datos de Sofascore.

    Otro acierto de Garnero es la inclusión de Juan Ignacio Díaz. El zaguero argentino ha ido de menos a más en su estadía en la precordillera. Superada una lesión, recuperó su lugar en la zaga y fue uno de los puntos altos. Sumó 10 despejes, tres tiros bloqueados, dos intercepciones y 16 contribuciones defensivas. Ha hecho buen complemento con Branco Ampuero. “Creo que hicimos un partido muy inteligente, disputado. En estos partidos de Copa hemos demostrado más, hemos mostrado la mejor versión que tenemos en el grupo. Hay enviones anímicos que se presentan de distinta manera. Jugar el torneo más grande de América te da un plus especial”, manifestó Ampuero post partido.

    “No nos sale bien eso”

    Antes del partido, Garnero dijo en la transmisión oficial que no pretendía ir a meterse atrás y buscar el empate. “No nos sale bien eso”, declaró, en referencia a enfrentar a Boca con un énfasis defensivo. La UC se fue adaptando a lo que le pedía el partido. Encontró la ventaja con un contragolpe de manual y, luego, reforzó la labor en defensa para cerrar espacios. Quizás no era lo que buscaba el DT, sin embargo apeló a la concentración y a un rigor que le permitió sacar la tarea adelante. Había que ponerse el overol en un partido así. “Tuvimos que ser inteligentes y pegar en el momento justo”, confesó Agustín Farías, quien entró en el segundo periodo.

    El inicio de la fase grupal fue complejo para los cruzados, por la derrota ante los xeneizes en el Claro Arena. En aquella presentación, la crítica apuntó a que Católica respetó demasiado al rival y que le brindó mucha libertad a Leandro Paredes, quien fue la figura en aquel encuentro. Parece que la lección se aprendió, porque el 5 de Boca, convocado por Argentina para el Mundial, no fue factor este jueves. Para eso, el trabajo de Fernando Zampedri sería vital. El Toro, quien jugó sin máscara facial, sacó de quicio al capitán del local. Ese roce constante ayudó a sacar del partido al principal organizador de juego en los transandinos, quien terminó jugando muy atrás en el campo.

    “Planteamos marcar a Paredes, que los centrales avanzaran”, comentó Clemente Montes después de la victoria. Todos los detalles juegan en partidos coperos. Y con el objetivo cumplido, la satisfacción es mayor. Punto para Garnero. La UC está entre los 16 mejores del continente.

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