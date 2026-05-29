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    La ilusión de Daniel Garnero con la UC en la Copa Libertadores: “Los mata-mata son difíciles, pero el grupo nos entrenó bien”

    El técnico del cuadro precordillerano aborda la victoria conseguida por su equipo ante Boca Juniors.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La ilusión de Daniel Garnero con la UC en la Copa Libertadores: “Los mata-mata son difíciles, pero el grupo nos entrenó bien”. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    La clasificación de la UC a los octavos de final de la Copa Libertadores quedó marcada en la historia. La victoria ante Boca Juniors en La Bombonera no solo le permitió al elenco cruzado asegurar el liderato de su grupo, sino también consolidar el registro de ganar sus tres partidos como visitante.

    Tras el encuentro, el técnico Daniel Garnero valoró la actuación de sus dirigidos. “Sabíamos que el sorteo del grupo había sido muy complicado. Tocaron un equipo grande argentino, un equipo grande brasileño y un equipo grande ecuatoriano. Iba a ser un grupo muy parejo”, señaló el DT en conferencia de prensa.

    Pese a ese escenario, Garnero remarcó que la fortaleza de la UC fuera de Chile terminó siendo determinante. “La verdad es que nosotros de visitante nos hicimos muy fuertes y eso hizo que hoy hayamos clasificado”, sostuvo.

    Un golazo de Montes le dio el triunfo a la UC. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    El entrenador también puso énfasis en el crecimiento colectivo durante el desarrollo del certamen. “Estamos muy contentos. Hay un plantel con un compromiso muy grande y con muy buenos rendimientos. Eso hace que se obtengan los resultados que buscas”, dijo.

    Garnero agregó que el grupo quedó preparado para afrontar los desafíos que vendrán en la fase de octavos de final. Los mata-mata son difíciles, pero nos tocó un grupo que nos entrenó muy bien. Venir a jugar acá, ir a Belo Horizonte y jugar en Ecuador con rivales tan difíciles nos preparó para hacer una buena fase”, indicó.

    El técnico también recordó el complejo inicio de campaña de los cruzados, que arrancaron la Libertadores con una derrota precisamente frente a Boca Juniors en condición de local. “Nos afectó mucho anímicamente. Pero éramos conscientes de que nos metíamos en una reacción”, comentó.

    “Ir a jugar a Brasil y hacer el partido que hicimos nos dio mucha más seguridad y confianza. Nos demostró que podíamos. Cuando tienes al grupo convencido y entregándose al máximo, se pueden obtener resultados”, añadió. “Perdimos quizá algunos puntos en el campeonato local, también por responsabilidad nuestra, cosas que tenemos que seguir mejorando. Pero estamos muy satisfechos por lo hecho en Copa Libertadores”, aseguró.

    Consultado sobre el impacto de esta clasificación para el fútbol chileno, Garnero sostuvo que campañas de este tipo ayudan a fortalecer la competitividad internacional de los clubes nacionales y también benefician indirectamente a la selección chilena. “Ojalá que a más equipos chilenos les vaya bien internacionalmente. Eso potencia a los futbolistas y seguramente también potencia a la Selección”, comentó.

    El entrenador argentino también abordó el desarrollo táctico del partido ante Boca Juniors. “La idea era tratar de presionar, pero nos costó porque jugamos con un equipo de muy buenos futbolistas. Ellos progresaban bien y nosotros sabíamos que teníamos gente rápida para hacer transiciones”, explicó.

    Precisamente, una de esas salidas terminó definiendo el encuentro a favor de los cruzados. “Era una de las alternativas, como se dio en el gol, pero la búsqueda era otra. Queríamos controlar más el juego”, cerró.

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