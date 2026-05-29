El comercio muestra una mejor cara que la industria gracias a los autos y a las ventas por internet

Usuarios informan de primera fallas en la compra a través de Cyber Monday

En un mes en que la producción industrial retrocedió con fuerza, el comercio mostró una cara distinta: el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes creció 3,2% en doce meses durante abril de 2026, acumulando un alza de 4,1% en lo que va del año, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicados este viernes.

La divergencia entre ambos indicadores es el dato más relevante del día: mientras la industria acusa el golpe de la baja ley del cobre y la menor disponibilidad de biomasa marina, el comercio sostiene su expansión impulsado por el sector automotriz y las ventas por internet.

El dato del comercio supone un amortiguador frente a la caída de la industria y la minería, de cara al Imacec.

Autos e internet, los motores

Los tres segmentos que componen el IAC anotaron alzas. El comercio automotriz lideró el crecimiento porcentual con un alza de 8,6% interanual, aportando 0,815 puntos porcentuales (pp.) al índice, traccionado por la venta de vehículos y de repuestos y accesorios, que subieron 8,1% y 9,5%, respectivamente.

El comercio minorista fue el de mayor incidencia en términos de puntos porcentuales (1,408 pp.), con un crecimiento de 3,0%.

El principal impulso vino de las ventas por correo e internet, que se expandieron 23,3%, seguidas por comercios especializados de otros productos nuevos (+8,3%) y la venta minorista de alimentos y bebidas (+5,8%).

Suben con fuerza las ventas de autos nuevos Andres Perez

El comercio mayorista (división 46) creció 2,2% y aportó 0,931 pp., impulsado por la venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales (+9,4%) y de enseres domésticos (+7,6%).

Supermercados, bajo agua

En contrapunto con el IAC general, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes cayó 0,1% en doce meses.

La serie desestacionalizada profundizó esa señal: bajó 0,2% respecto a marzo y registró una caída interanual de 0,7%, lo que sugiere que el consumo de alimentos básicos no está acompañando la recuperación del comercio más amplio.

Se enfrían las ventas de supermercados en abril, según el INE. Andres Perez

A nivel regional, ocho de las dieciséis regiones anotaron descensos en sus ventas de supermercados. La Araucanía (-5,0%), Maule (-5,3%) y Biobío (-2,2%) concentraron las mayores contracciones.

En el lado positivo, la Región Metropolitana fue la principal contribuidora al índice nacional, seguida por Valparaíso y Los Lagos.

Comercio electrónico en expansión

El Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes creció 14,2% en doce meses, acumulando un alza de 16,0% en el año.

Los rubros de mayor impulso fueron productos electrónicos y tecnológicos, alimentos, y vestuario y calzado.