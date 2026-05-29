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    Se incrementa tras vencer a Boca: el millonario pozo de premios que acumula la UC por su campaña en la Copa Libertadores

    La victoria en La Bombonera y la clasificación a octavos aumentan el monto que recibirá el club por parte de la Conmebol.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Futbol, Boca Juniors vs Universidad Catolica Copa Libertadores 2026. Jugadores de Universidad Catolica celebran durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Boca Juniors realizado en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina. 28/05/2026 Facundo Morales/Fotobaires/Photosport Football, Boca Juniors vs Universidad Catolica 2026 Copa Libertadores Championship. Universidad Catolica players celebrate during a Copa Libertadores Championship group D match against Boca Juniors at Estadio La Bombonera in Buenos Aires, Argentina. 28/05/2026 Facundo Morales/Fotobaires/Photosport FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Universidad Católica no solo consigue la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Boca Juniors en La Bombonera. El avance de ronda también significó un importante incremento económico para las arcas de Cruzados.

    Con la victoria en Buenos Aires, c alcanza un acumulado de US$ 5.610.000 en premios entregados por la Conmebol durante la presente edición del torneo continental.

    La cifra se compone de distintos bonos repartidos durante la competencia. Solo por disputar la fase de grupos, la UC recibió US$ 3.000.000, monto que la organización entrega a cada uno de los 32 equipos participantes de esta instancia.

    La UC conocerá este viernes su rival de los octavos de final. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    A eso se agregan los premios por rendimiento deportivo. La Conmebol entrega US$ 340.000 por cada triunfo en la fase grupal. Universidad Católica cerró el Grupo DD con cuatro victorias: ante Barcelona en Guayaquil y Santiago, frente a Cruzeiro en Belo Horizonte y el mencionado ante Boca Juniors, en Buenos Aires. Por esas cuatro victorias, el club precordillerano sumó US$ 1.360.000 adicionales.

    La clasificación a los octavos de final también tiene recompensa económica. Los equipos que avanzan a la ronda de los 16 mejores reciben US$ 1.250.000. Con eso, el total acumulado por Universidad Católica asciende a 5.610.000 dólares.

    El monto puede seguir aumentando dependiendo del avance del equipo en el torneo. La Conmebol entrega nuevos premios en cada ronda eliminatoria. El campeón del torneo recibirá US$ 25 millones, mientras que los montos para las rondas finales quedaron establecidos en US$ 1.700.000 para los cuartofinalistas, US$ 2.300.000 para quien llegue a semifinales y el subcampeón se llevará 7 millones de dólares.

    El equipo dirigido por Daniel Garnero se instala los octavos de final del certamen continental. La UC no lo conseguía desde 2021. El sorteo de la próxima ronda se realizará este viernes a las 11.00 horas de Chile.

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