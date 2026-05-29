“Explotar a nuestros residentes”: Estados Unidos abre expediente contra la FIFA por el valor de las entradas del Mundial.

La FIFA vuelve a estar en la mira de las autoridades. Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey iniciaron una investigación contra el organismo que preside Gianni Infantino por la venta de entradas del Mundial de Norteamérica.

En Estados Unidos apuntan a presuntas irregularidades en el aumento de precios, la disponibilidad de boletos y la información entregada a los compradores. El anuncio fue realizado por las fiscales Jennifer Davenport y Letitia James, junto con el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés).

Según explicaron, la FIFA recibió una citación judicial. Entre los puntos revisados aparecen el alza artificial de precios, cambios en las categorías de los asientos y publicidad engañosa respecto a la ubicación adquirida. La fiscal Davenport calificó el proceso de venta como “un calvario”.

“Tomaremos muy en serio las acusaciones de conducta flagrantemente engañosa”, señaló el comisionado Samuel Levine.

Infantino junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El detalle de la acusación

La investigación se enfocará en distintos aspectos del proceso de venta implementado por la FIFA. Uno de ellos es el sistema de precios variables aplicado durante las diferentes fases de comercialización. Según las denuncias, el valor de las entradas para 90 de los 104 partidos del Mundial aumentó un 34% respecto a las tarifas informadas inicialmente.

También se revisará la creación de nuevas categorías de entradas que no estaban disponibles en las primeras etapas. Entre ellas aparece la ubicación “preferente”, cuyos boletos fueron puestos a la venta posteriormente y a precios superiores a los originalmente ofrecidos. En esa línea, las autoridades investigan si los fanáticos que adquirieron sus tickets fueron inducidos al error.

Las fiscalías mencionadas también buscan aclarar por qué las entradas para el Mundial 2026 tienen valores superiores a los registradas en ediciones anteriores del torneo.

El foco en Nueva Jersey

La investigación pondrá especial atención en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, una de las principales sedes del Mundial. El estadio albergará ocho partidos, incluida la final.

Las autoridades estadounidenses remarcan que los costos para los encuentros en ese recinto figuran entre los más altos del campeonato. “Ser honestos en la venta no es difícil”, afirmó Davenport. “Organizar la Copa del Mundo no es una invitación para explotar a nuestros residentes y visitantes”, advirtió.

Letitia James también abordó la situación. “Los consumidores merecen una oportunidad justa de conseguir entradas a precios asequibles”, dijo.

“Nadie debería ser manipulado para pagar precios desorbitados por los asientos. Los aficionados deberían poder confiar en que las entradas que compran serán las mismas que recibirán”, añadió.

La postura de la FIFA

Hasta ahora, la FIFA ha evitado referirse a la investigación. Sin embargo, anteriormente, Infantino había defendido la política de precios. “En Estados Unidos también está permitido revender entradas. Si vendes las entradas a un monto demasiado bajo, serían revendidas a un valor mucho más alto”, señaló el timonel del organismo internacional.

El presidente de la FIFA también vinculó el costo de las entradas con la alta demanda generada. “Existe un apetito absolutamente desmedido por asistir al Mundial”, justificó.

No obstante, las autoridades estadounidenses remarcaron que todavía quedan entradas disponibles para una gran cantidad de partidos.