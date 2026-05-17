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    Con el pozo más grande de la historia para el campeón: los millonarios premios que entrega la FIFA en el Mundial 2026

    El organismo presidido por Gianni Infantino repartirá cuantiosos montos a las 48 selecciones participantes de la cita planetaria. A medida que los combinados avancen de ronda, el valor a recibir aumentará.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La FIFA repartirá millonarios premios en el Mundial 2026.

    La cuenta regresiva cada vez es menor. El Mundial 2026 de Norteamérica está a la vuelta de la esquina y los aficionados se comienzan a entusiasmar con cada detalle que rodea al mayor espectáculo de fútbol en el planeta.

    En ese marco, uno de los principales apartados que concentra la atención es el tema económico. La FIFA ya ha revelado los millonarios premios que entregará a las 48 selecciones participantes, con un pozo total de US$ 665 millones para repartir.

    Precisamente, el monto que se adjudicará el campeón de la cita será el más cuantioso. Si Argentina recibió US$ 42 millones cuando conquistó el trofeo de Qatar 2022, el combinado que alcance la gloria en Estados Unidos, México y Canadá se convertirá en el más premiado a lo largo de la historia. Y es que el organismo que preside Gianni Infantino estableció que se entregarán 50 millones de la divisa norteamericana al vencedor de esta edición.

    La cifra supera todos los récords, en cualquier competición y disciplina. Por poner un ejemplo, el campeón de la UEFA Champions League recibe 25 millones al ganar la Orejona y, en competiciones como los Grand Slam de tenis o en el PGA Tour, los valores llegan a los 5 millones.

    El campeón del Mundial 2026 recibirá un premio récord.

    Premios por participar y avanzar de ronda

    En esta edición, el simple hecho de clasificar garantizará un importante respaldo financiero para todas las federaciones, ya que la FIFA entregará automáticamente US$ 1.5 millones a cada país para cubrir de manera íntegra sus gastos de preparación.

    Debido al incremento de equipos, el torneo estrenará una ronda de eliminación directa adicional correspondiente a los dieciseisavos de final. Aquellas selecciones que no logren superar la fase de grupos y queden relegadas entre los puestos 33 y 48 recibirán un premio base de 9 millones de dólares, lo que sumado al bono de preparación les asegura un ingreso mínimo total de US$ 10,5 millones. Por su parte, los combinados que logren avanzar pero caigan eliminados en la nueva ronda verán incrementada su recompensa a un total de US$ 12,5 millones.

    A partir de los octavos de final, las cifras reflejan un aumento considerable en comparación con lo visto en Qatar 2022. Las selecciones que se despidan en 8vos percibirán un total de US$ 16,5 millones, mientras que las ocho mejores escuadras que alcancen los cuartos de final se embolsarán US$ 20,5 millones por su desempeño, lo que representa un incremento de dos millones de dólares respecto a la edición anterior para ambos casos.

    La verdadera gloria financiera estará reservada para los cuatro semifinalistas del torneo, quienes se repartirán los premios más grandes en la historia del certamen. El país que se quede con el cuarto puesto obtendrá un ingreso global de US$ 28,5 millones, mientras que el ganador del partido por el tercer lugar elevará su premio a los US$ 30,5 millones. Finalmente, el subcampeón del mundo se adjudicará un total de US$ 34,5 millones, mientras que el premio mayor para el flamante campeón de la edición 2026 será la mencionada cifra récord.

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