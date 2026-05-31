Paralización de cinco viviendas y revisión de 40: la determinación de Poduje para la reconstrucción en Lomas Latorre

En el marco de una visita al sector Lomas Latorre de Viña del Mar, el titular de Vivienda, Iván Poduje, anunció medidas para corregir anomalías detectadas en inmuebles de reconstrucción, tras el megaincendio de 2024.

Durante la instancia, donde se revisó en terreno el proceso de reconstrucción, el ministro se reunió con al rededor de 60 vecinos y dirigentes del sector, afectados por la emergencia. Fue allí donde se informaron avances y se comprometieron medidas para acelerar los subsidios, reforzar el seguimiento técnico a las construcciones con observaciones identificadas, avanzar en pavimentación y muros y revisar 40 viviendas de la c onstru c tora Kataskevi .

“Hemos venido a dar tranquilidad a los vecinos. Cumplimos con la visita comprometida, trajimos un plan para acelerar todo lo relacionado con la burocracia que ha retrasado la entrega de subsidios, un plan de avance respecto de los trazados, y también incorporaremos la revisión de calles y pavimentación en sectores con pendientes abruptas”, afirmó Poduje.

A la reunión asistieron equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el seremi Marcelo Ruiz, equipos del Serviu y el delegado presidencial regional, Manuel Millones.

“Tenemos que tener un modelo de gestión conectado con los barrios y con los vecinos. Esta visita es parte de ese trabajo, donde venimos con todos los equipos técnicos y las jefaturas de la región a responder dudas directamente en terreno, levantar situaciones que no siempre se ven desde la oficina y canalizar y acelerar los compromisos que el ministro tiene con este barrio”, detalló Marcelo Ruiz, seremi del MINVU.

Así, Ruiz señaló que el equipo ministerial quedó mandatado para informar a los ve cin os periódi c amente sobre el avan c e de los compromisos asumidos.

Pavimentación

En materia de pavimentación, el secretario de Estado instruyó una revisión por parte del Serviu y la Seremi a las calles Los Helechos, Sin Nombre, Libertad y Las Orquídeas, que serán priorizadas. El diseño y licitación de estas debería estar listo antes de octubre, para dar pie a su ejecución.

Sobre las calles de mayor escala, su fecha de entrega estimada es marzo del 2027, mientras que las más pequeñas deberían estar completas antes de la última semana de diciembre de este año.

Revisión de las viviendas donde existen dudas

Uno de los puntos focales de la visita del ministro Poduje y su equipo fue el informe técnico de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec), realizado por equipos especializados del Minvu.

“Se entregó un informe que efectivamente detectó graves falencias de la constructora. Por eso el viernes se paralizaron cinco casas inspeccionadas con problemas. Además, los vecinos nos han pedido revisar todas las viviendas donde existan dudas, y vamos a organizar ese trabajo con la Ditec”, comentó el secretario de Estado.

Mauricio Soto, jefe del Departamento de Tecnologías de la Construcción de la Ditec del Minvu, explicó que “hay observaciones técnicas de ejecución y también de diseño. En terreno se detectaron elementos que no coinciden con los planos, deformaciones y ausencia de algunas protecciones contra el fuego. A nivel de proyecto, hay falta de verificaciones estructurales, por ejemplo en fundaciones y deformaciones de la estructura”.

Dentro de los principales hallazgos del estudio, se encuentran observaciones en materia de protección contra incendios: con falta de protección contra el fuego de la estructura metálica del piso, además de poliestireno expandido expuesto y discordancias entre la solución efectivamente ejecutada en la obra y las acreditaciones de resistencia a las llamas.

En esta línea, el documento también indica que no se presentó una acreditación de resistencia al fuego para muros soportantes interiores, ni para algunas soluciones de piso ventilado, techumbre y entrepiso, por lo que el informe concluye que existe un incumplimiento normativo la falta de protección contra incendios.

Paralización de cinco viviendas y revisión de 40: la última determinación de Poduje en Viña del Mar

Asimismo, se identificaron problemas de ejecución en terreno, que perjudican el desempeño estructural de las viviendas. Desde la cartera de Poduje detallan la existencia de pilares apoyados de forma excéntrica respecto de las fundaciones, soldaduras deficientes en el sistema de apoyo estructural, fundaciones ejecutadas con geometrías diferentes a las definidas en el diseño, deformaciones en la estructura de piso ventilado y vigas estructurales perforadas para el paso de tuberías.

El reporte de la Ditec, además, detectó hormigón de fundaciones con áridos segregados, falta de pasta de cemento y porosidad, también puntuales y perfiles que no estaban contemplados en el diseño estructural. A nivel de proyecto, el documento reparó en el uso de un sistema constructivo con elementos que no están contemplados por la normativa vigente, más la ausencia de verificaciones estructurales relevantes, como deformaciones laterales, resistencia al corte de paneles, punzonamiento y resistencia al corte en algunos apoyos, además de diferencias en la clasificación del tipo de suelo entre los planos y la memoria de cálculo.

Soto amplió con que, además, se identificaron dudas respecto del uso de placas de óxido de magnesio como parte de la estructura, un material que no está reconocido como elemento estructural resistente para perfiles plegados en frío por la normativa, según detalló. “La empresa tiene que explicar en base a qué antecedentes técnicos incorporó ese material como parte de la estructura. Lo mismo ocurre en materia de protección contra el fuego, donde las acreditaciones no coinciden plenamente con lo que se está ejecutando en terreno. Son materias sensibles, porque involu c ran seguridad estru c tural y seguridad c ontra in c endios ”, emplazó.

Ante estos antecedentes, se solicitó al equipo técnico del Minvu ampliar la revisión a las 40 soluciones habitacionales restantes, ejecutadas por la constructora Kataskevi, para verificar que las viviendas cumplan con estándares técnicos y de seguridad.

Durante el evento, el ministro de Vivienda también comunicó que se resolvieron trabas administrativas asociadas el suministro de materiales. “Esta reconstrucción lleva dos años de atraso y nuestro deber es acelerar las soluciones”, recalcó.

Plan de apoyo en salud mental para familias afectadas

El delegado presidencial regional, por su parte, anunció que apunta a implementar un plan integral de salud mental para las familias afectadas por los incendios de 2024 en un plazo de dos semanas.

“Existen heridas que aún no han cerrado”, señaló Millones. La iniciativa contempla el trabajo de la Mutual de Seguridad, el Ministerio de Salud y cuatro universidades, y busca entregar apoyo psicosocial a las comunidades que aún enfrentan las consecuencias de la emergencia de 2024.