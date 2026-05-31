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    El Scratch se activa para el Mundial: Brasil golea a la Panamá de Cecilio Waterman en el Maracaná

    En un amistoso que sirvió de despedida de sus hinchas, antes del viaje a Norteamérica, la Canarinha venció a los canaleros con un expresivo marcador de 6-2. El ariete de la UdeC tuvo actividad, no así César Yanis.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Brasil goleó a Panamá, en un amistoso disputado en el Estadio Maracaná.

    Antes de iniciar el desplazamiento hacia Norteamérica, para la Copa del Mundo, Brasil se despidió de su público este domingo. En el Estadio Maracaná, el Scratch disputó un amistoso ante Panamá, que acabó en una victoria holgada de 6-2. Hubo representación de la Liga de Primera, toda vez que Cecilio Waterman fue titular en la escuadra canalera. César Yanis se quedó en la banca.

    En el pentacampeón del mundo, Neymar debió observar a sus compañeros desde un costado. El astro del Santos, convocado por Carletto, está con problemas físicos. De todas maneras, el DT italiano ratificó su presencia en la nómina de 26 que estarán en la cita planetaria.

    Brasil salió con un ataque que incluyó a Vinícius cargado por la izquierda, mientras que Luiz Henrique estuvo por la derecha. En el centro, Raphinha junto a Matheus Cunha. La oncena de la Canarinha fue mayoritariamente titular, salvo por su zaga central. Faltan los finalistas de la Champions League: Marquinhos (PSG) y Gabriel Magalhaes (Arsenal).

    Panamá, que conformó una línea de cinco en defensa, tuvo una resistencia de un minuto. Apenas comenzado el juego, Vinicius abrió el marcador con un gran remate desde fuera del área, tras una fallida salida en campo propio de la visita. Con ese arranque, se preveía una escenario catastrófico para los canaleros. Pero lograron responder.

    Mediante la pelota detenida, el elenco que dirige el español Thomas Christiansen marcó la paridad y la sorpresa en Río. En los 14′, Michael Amir Murillo ejecuta un tiro libre, se desvía en la barrera y descoloca a Alisson Becker. Fue el 1-1 que envalentonó a los panameños, ante un Brasil que no corría grandes riesgos.

    Necesitando acelerar solo un poco, el anfitrión se reconectó y volvió a ponerse en ventaja. En los 39’, Casemiro puso el 2-1, metiendo la cabeza para desviar un remate de Vini. Inicialmente se anuló por un presunto fuera de juego. Pero el chequeo del VAR determinó que el anotador estaba habilitado. Entonces, fue un gol válido.

    Para el segundo lapso, fue otro partido. Brasil metió 10 cambios de entrada (el único que permaneció fue Leo Pereira). Los ingresados aprovecharon su oportunidad, porque fue en el complemento cuando la Verdeamarela construyó la goleada. En los 53′, Rayan hizo el tercero, con un disparo de primera tras la mala salida del meta Mosquera.

    A la hora de partido, llegó el 4-1 gracias a Lucas Paquetá. Y al instante, se sanciona un penal por falta de Mosquera contra Igor Thiago. El propio delantero del Brentford inglés ejecutó para el 5-1 (63′). Por mucho que se trate de un amistoso, el duelo finalizó como expresión de lucha. Había espacio para algo más, porque Danilo hizo el sexto en los 80′. Panamá llegó a otro descuento, obra de Carlos Harvey (83′), para el 6-2 final.

    Brasil jugará un amistoso más, antes de su estreno en la Copa del Mundo ante Marruecos (13 de junio). El próximo sábado 8 enfrentará a Egipto.

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