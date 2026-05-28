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    Vinícius Júnior entrega su candidatos para quedarse con el Mundial y revela quién ocupará la 10 de la Verdeamarela

    El jugador del Real Madrid eligió a las cinco selecciones que, según su criterio, pueden quedarse con el título de Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Vinícius Júnior entrega sus candidatos para ganar el Mundial de Norteamérica 2026. Foto: @CONMEBOL (X).

    El Mundial de Norteamérica 2026 está cada vez más cerca. Mientras las selecciones determinan las listas definitivas y se preparan los últimos amistosos, también comienza a hablarse de los equipos que tienen más chances de quedarse con el título.

    Uno de quienes ha tocado este último tema es Vinícius Júnior. El jugador del Real Madrid y seleccionado brasileño entregó a sus cinco favoritos para quedarse con el torneo que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.

    Además de Brasil, nombró a España, Portugal, Francia y a Argentinaporque fueron los últimos campeones, tienen confianza y tienen a Messi, que siempre es diferente. Nunca podemos imaginar lo que puede hacer”, expresó en diálogo con el canal de streaming CazéTV.

    Por otro lado, cuando le consultaron sobre la asignación de los números que portará cada jugador, indicó que este aún no sabía qué dorsal le tocaría ocupar, pero sí dejó caro quién tomará el mítico 10.

    No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el 10 es para Neymar, eso es obvio”, afirmó el extremo. De esta manera, lo más probable es que Vinícius se quede con el número 7 que ha llevado junto al Real Madrid.

    También tuvo palabras para las estrellas de las selecciones rivales, entre ellas la de España. “Tiene a Lamine Yamal, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Hace cosas increíbles dentro del campo. Es un jugador que puede ganar la Copa del Mundo él solo. Es uno de esos jugadores por los que pagas por verle jugar”, destacó sobre el atacante del Barcelona, quien lo ha hecho sufrir en LaLiga.

    A su vez trató el presente inmediato de su carrera, señalando que el vínculo que sostiene con los merengues se extiende hasta 2027 y apuntó que “aún no conseguimos jugar como queremos, pero los títulos y el juego fluido llegarán pronto”.

    Brasil inicia su concentración

    Este miércoles la selección brasileña comenzó su concentración para preparar su actuación en Norteamérica 2026. Los futbolistas se han reunido en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, cerca de Rio de Janeiro.

    Sin embargo, Neymar no pudo ser parte de las prácticas. Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol, el jugador del Santos “fue llevado a una clínica para exámenes complementarios”, tras un golpe que sufrió en la pantorrilla de la pierna derecha que recibió en el Brasileirao.

    Hasta el momento allí han llegado 23 de los 26 citados por Carlo Ancelotti. Las excepciones son Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli ya que disputarán este sábado con sus respectivos equipos la final de la Champions League en Budapest.

    Por lo pronto, Brasil tiene agendado para el 31 de mayo un partido amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná para despedirse de sus aficionados antes de viajar a Nueva Jersey, donde establecerá su centro de operaciones mundialistas. Su último duelo preparativo será el 6 de junio contra Egipto, en Cleveland.

    El debut de la Verdeamarela en el Mundial, en tanto, está programado para el 13 de junio contra Marruecos por el Grupo C, el que también integran Haití y Escocia.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Vinícius JúniorBrasil

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