Jara arremete contra Kast y afirma que promesas de campaña “no tenían sustento”

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeanette Jara (PC), cuestionó en duros términos al Presidente José Antonio Kast, al afirmar que las promesas que hizo en campaña carecían de sustento.

La militante comunista entregó estas declaraciones tras un encuentro de mujeres progresistas en la Región de Valparaíso, la noche de este miércoles.

“A mí me quedó claro durante todo el periodo de campaña que muchas de las cosas que se decían no tenían sustento, así que en realidad yo no me he visto muy sorprendida”, dijo.

Y luego agregó: “Lo que me sorprende sí es que haya gente que haya creído estas promesas que realmente no pasaban de consignas. Eso es lo grave”.

La ofensiva de Jara se da luego del primer cambio de gabinete de Kast, que tuvo las salidas de las ministras de Seguridad, Trinidad Steintert, y de Segegob, Mara Sedini.

Asimismo, tras la polémica que se generó por los dichos del nuevo titular de Seguridad, Martín Arrau, que sostuvo que la actual administración mantendrá la política en la materia impulsada por el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Jara también hizo un llamado a enfrentar futuros procesos electorales con mayor información y debate de fondo.

“Yo espero que en las próximas elecciones todos podamos votar de nuevo informadamente, ejercer nuestro derecho a voto y ojalá se discutan propuestas para Chile y no puros eslogan”, remarcó.

La exsecretaria de Estado, además, llamó a construir propuestas desde la oposición y evitar quedarse solo en los cuestionamientos al oficialismo.

“No nos podemos quedar en las críticas chicas, hay que generar propuestas”, enfatizó.