La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

El cáncer de páncreas es uno de los más letales, considerado casi como “intratable” . La tasa de supervivencia es de solo 13% a los cinco años. No obstante, un tratamiento que ya ha sido probado en varios ensayos clínicos —y que continúa en fase experimental— podría cambiar el escenario completamente.

A principios de mayo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció que algunos pacientes con cáncer de páncreas terminal podrían acceder anticipadamente al fármaco que promete tratar la enfermedad: daraxonrasib.

Solo tomando la pastilla tres veces al día, los pacientes pueden aumentar su supervivencia y mejorar su calidad de vida.

Pero, ¿cómo actúa esta pastilla en el cuerpo de un paciente con cáncer? ¿Qué ataca específicamente? Así es como la ciencia logró hallar la debilidad de este cáncer letal.

La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar. Foto: referencial.

Cómo es daraxonrasib, la pastilla para tratar el cáncer de páncreas

Según datos de una investigación del Washington Post, fue a principios de 1980 cuando los científicos que estudiaban el cáncer de páncreas encontraron una debilidad en la enfermedad: la proteína KRAS , culpable de impulsar el crecimiento agresivo y propagación de distintos tumores.

En el cáncer de páncreas, la KRAS estaba presente en casi todos los casos.

Pero el gran problema era que esta proteína era plana y lisa. Para que un fármaco pudiera adherirse a ella, necesitaban que tuviera hendiduras o grietas. Por muchos años, ningún científico encontró una solución concreta.

Sin embargo, casi 50 años después de haberla descubierto y después de muchos estudios e investigaciones, una empresa de biotecnología, bautizada como Revolution Medicines, elaboró una píldora experimental: daraxonrasib.

La clave fue que, como la proteína KRAS es lisa y se libra de que un fármaco pueda adherirse a ella, los científicos tenían que hacer que su medicamento logre adherirse de alguna manera. Entonces, tras varios ensayos y errores, lograron que daraxonrasib funcione como un “pegamento molecular”.

El fármaco no tiene la necesidad de encontrar un sitio de unión a la proteína KRAS. Simplemente se une a ella cuando está activa y consigue bloquearla con éxito.

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El caso de una paciente con cáncer de páncreas que usó daraxonrasib

Desde el Post, expusieron el caso de Alyson Luck, una mujer estadounidense de 40 años que fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4, con metástasis a su hígado.

Tuvo al menos 12 ciclos de quimioterapia, pero a principios de 2024 se unió al ensayo clínico de Revolution Medicines para probar daraxonrasib.

Según su relato, tuvo algunos efectos secundarios. Uno de ellos, fue una erupción facial que desapareció dos meses después. Sin embargo, tomando la pastilla, logró mantener su cáncer “a raya” durante casi un año, sin las reacciones adversas de la quimioterapia . En junio de 2025, falleció.

Sin embargo, su esposo le dijo al mismo medio que su último año, mientras tomaba la píldora, fue mucho más ameno y lograron aprovecharlo como familia. Un resultado que, posiblemente, no hubiese sido similar si se mantenía con el tratamiento convencional.

Esto no significa que los tratamientos actuales para el cáncer no funcionen, sino que específicamente el cáncer de páncreas es particularmente difícil de tratar y la supervivencia es muy baja.

Para los médicos estadounidenses, la cura del cáncer de páncreas todavía se ve lejos, pero con esta nueva píldora, estaría comenzando una nueva era que no solo aumenta la supervivencia, sino también la calidad de vida de los pacientes terminales.

“Contamos con una opción de tratamiento farmacológico y efectos secundarios controlables, lo que permite que los pacientes sobrevivan mucho más tiempo. Podemos ofrecerles alternativas que les brindan la flexibilidad de llevar una vida normal, sin tener que acudir cada semana o cada dos semanas para recibir quimioterapia intravenosa”, aseguró Mark O’Hara, oncólogo de Penn Medicine.