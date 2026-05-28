Carabineros abate a tiros a conductor de taxi que evadió fiscalización e intentó atropellar a policía en Recoleta

Un conductor de taxi fue abatido la noche del miércoles por un funcionario de Carabineros, luego de que el sujeto intentara atropellar al funcionario policial tras evadir un control en la comuna de Recoleta.

Según se informó, el hecho se registró en calle Luz del Alba, donde el chofer del vehículo de pasajeros hizo caso omiso a las señales de los efectivos para que detuviera su marcha.

Así, comenzó una loca carrera en la que impactó, al menos, a otros seis vehículos. Tras el último de estos choques, mientras se encontraba detenido, fue conminado nuevamente por los carabineros a detenerse. Sin embargo, puso marcha atrás e intentó atropellar a uno de los policías.

“En una segunda advertencia, Carabineros trata de detener la maniobra de este conductor, y en esa circunstancia intenta atopellar a uno de los carabineros, el cual hace uso, en dos oportunidades, de su armamento de servicio , provocando lamentablemente el fallecimiento en el mismo lugar de esta persona”, sostuvo al respecto el teniente coronel Pablo Farías, de la Prefectura Norte.

Según se conoció, la víctima fatal tenía antecedentes policiales y una orden de detención vigente, lo que podría haber motivado su actuar.