Irán bombardea una base estadounidense en respuesta al ataque de EE.UU. en Bandar Abbas
La Guardia Revolucionaria Islámica defendió su accionar asegurando que es “una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite”, la respuesta iraní “será aún más contundente”.
La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este jueves haber bombardeado la base estadounidense desde donde se originó el ataque lanzado horas antes contra un punto cercano a la ciudad iraní de Bandar Abbas, situada frente al estrecho de Ormuz.
“Tras el ataque del Ejército estadounidense contra un punto en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas al amanecer de hoy, la base aérea estadounidense desde donde se originó el ataque fue atacada con proyectiles a las 4.50 (hora local)”, afirmó el Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica.
En el comunicado recogido por la agencia Tasnim -vinculada al cuerpo militar-, el grupo militar defendió su accionar asegurando que es “una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite”, la respuesta iraní “será aún más contundente”, remarcando que “la responsabilidad de las consecuencias recae sobre el agresor”.
Un poco antes, el Ejército de Estados Unidos comunicó que había derribado cuatro drones “kamikaze” sobre Ormuz, tras lo cual lanzó un ataque contra una base iraní en Bandar Abbas, argumentando que desde allí se iba a lanzar un quinto dron, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington.
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