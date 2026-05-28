EE.UU. ataca una base iraní en Bandar Abbas tras derribar drones sobre el estrecho de Ormuz

El destructor de misiles guiados USS Thomas Hudner, de la Armada de Estados Unidos, lanza un misil de ataque terrestre contra Irán. Foto: Europa Press/Contacto/U.S Navy/U.S. Navy - Archivo.

El Ejército de Estados Unidos aseguró este miércoles haber derribado cuatro drones “kamikaze” sobre el estrecho de Ormuz, tras lo que lanzó un ataque contra una base iraní en la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estratégico paso marítimo, afirmando que desde allí se iba a lanzar un quinto dron.

“Las Fuerzas del Comando Central (Centcom) de Estados Unidos han derribado cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en las cercanías del estrecho de Ormuz” , aseguró un funcionario estadounidense en declaraciones a Europa Press.

Tras ello, el Centcom también atacó “una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron”, agregó la misma fuente, calificando a las acciones como “mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego”.

🚨 JUST NOW: Iran is reporting EXPLOSIONS in Bandar Abbas again after the US previously carried out self defense strikes in that exact location, along the Strait of Hormuz



"A series of 3 explosions" 👀



Iran peace talks have been continuing even after the US' defense strikes in… pic.twitter.com/uoGotyHWtA — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 27, 2026

Poco antes, la agencia de noticias semioficial iraní Fars había informado que, a primera hora del jueves local (tarde de Chile) se habían escuchado tres explosiones cerca de Bandar Abbas, en el sur de Irán, al activarse las defensas antiaéreas.

La agencia indicó que las detonaciones se escucharon alrededor de la 01.30 de la madrugada del jueves local (18.00 del miércoles en Chile), al este de la ciudad.

En ese momento, Fars añadió que aún se desconocían la ubicación exacta y la causa de las explosiones, mientras las autoridades continuaban investigando el incidente.

Después, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, apuntó que el ataque estadounidense apenas alcanzó terrenos baldíos alrededor de la ciudad y que “no ha causó víctimas ni daños”.

Además, citó una “fuente militar informada” que aseguró que un buque carguero estadounidense “intentó cruzar el estrecho de Ormuz apagando su radar, pero se vio obligado a detenerse y regresar después de que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica actuara con rapidez y decisión, abriendo fuego contra él”.

Bandar Abbas es la capital de la provincia de Hormozgan y está considerada uno de los centros militares más importantes de Irán en la región del Golfo, según consignó DPA.

Esta nueva operación se produce dos días después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran “ataques en defensa propia” contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán.

En ese momento, el capitán de la Armada Tim Hawkins, en calidad de portavoz del Centcom, afirmó que las tropas actuaban “con moderación durante el alto al fuego en curso”, firmado el 8 de abril y luego prorrogado sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.