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    Fraude en el Ejército: ministra Osorio dicta condenas de hasta 12 años de presidio a exuniformados por aristas “matriz” y “mandos”

    La ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio Astorga, emitió sentencias de presidio en contra de seis militares en retiro por la arista "cuaderno matriz" del caso y de un séptimo exuniformado pór la arista "mandos".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Patricio_Banda

    La ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio, dictó sentencia esta jornada en contra de siete militares en retiro investigados en el marco del caso “Fraude en el Ejército”, seis de ellos por la arista denominada “cuaderno matriz” y otro por la arista “mandos”.

    En el primero de estos casos, los seis militares fueron imputados por los delitos de fraude al fisco y falsedad en materia de administración judicial y condenados con penas de hasta 12 años de presidio

    En su sentencia, la ministra Osorio condenó al suboficial (r) Claudio Andrés González Palominos, a la sargento segundo (r) Millaray Andrea Simunovic Bustamante y al sargento primero (r) Miguel Ángel Escobar Díaz “a la pena única de 12 años de presidio mayor en su grado medio” y al pago de una multa de más de 427 millones de pesos, equivalentes a un 20% del perjuicio causado.

    Esto, tras registrarse fraude al fisco con un perjuicio total de $2.136.610.971, así como el delito de falsedad en materia de administración judicial, ambos ilícitos en carácter reiterado y perpetrados entre los años 2010 y 2014.

    Asimismo, condenó a la cabo primero (r) Jacqueline Roxana Carrasco Riquelme a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, más el pago de una multa de más de 7 millones de pesos, tras ser hallada culpable del delito de fraude al fisco por con un perjuicio de más de 71 millones de pesos, además del delito de falsedad en materia de administración judicial. Además, el sargento primero (r) Luis Ruperto Meléndez Carrillo fue condenado a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor del delito de falsedad en materia de administración judicial en carácter reiterado, con un perjuicio fiscal de más de 231 millones de pesos.

    Finalmente, el coronel (r) Jorge Enrique Silva Hinojosa fue condenado a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y al pago de una multa de más de 406 millones de pesos, equivalente al 20% del perjuicio causado por el delito de fraude al fisco, en carácter reiterado relacionado con un perjuicio de $2.034.713.593, entre los años 2010 y 2014.

    “Cuaderno Matriz”

    La investigación del “Cuaderno Matriz” se inició el año 2014 a raíz de los gastos de miles de millones en que incurrió el entonces cabo del Ejército, Juan Carlos Cruz Valverde, en juegos de casino con dinero de fondos reservados del cobre.

    Cruz Valverde se encontraba en calidad de prófugo luego de que la Corte Suprema rechazara en octubre de 2023, el recurso de casación en contra de la sentencia que lo condenó a 12 años de presidio en la arista Tecnodata.

    El militar en retiro fue aprehendido este 17 de mayo e ingresó a cumplir condena en calidad de rematado en el episodio antes mencionado, mientras se continúa por separado con el proceso en su contra por la arista “matriz”.

    Arista “mandos”

    También esta jornada, la ministra en visita Ana María Osorio Astorga dictó sentencia definitiva contra el general de brigada (r) Héctor Ureta Chinchón, condenándolo a 12 años de presidio mayor en su grado medio por el delito de fraude al fisco en carácter de reiterado, en la arista denominada “mandos” del caso Fraude en el Ejército.

    Asimismo, Ureta Chinchón deberá pagar una multa de $356.687.772, “equivalentes al 20% del perjuicio fiscal ocasionado por el delito”, tras registrase un perjuicio total de $1.783.438.859.

    El general de brigada (r) Ureta Chinchón era comandante de la División de Mantenimiento del Ejército y bajo su mando directo se encontraban su ayudante, el suboficial (r) Claudio González Palominos y su secretaria, Millaray Simunovic Bustamante, ambos condenados en la arista “matriz” por los delitos de fraude al fisco y falsedad en materia de administración militar.

    Más sobre:Fraude en el EjércitocondenasCorte MarcialAna María Osoriomatrizmandos

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