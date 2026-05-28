Agustín Romero y acusación contra Grau: “El gobierno en esto tampoco puede inmiscuirse dentro de lo que nosotros podemos hacer”

Una defensa acérrima de la decisión de acusar constitucionalmente al exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau, por el “error” en la proyección de la deuda pública 2026-2030 que le atribuyó el gobierno realizó el diputado del Partido Republicano Agustín Romero, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Nicolás Quiñones, Romero emplazó a Chile Vamos a sumarse a la ofensiva de republicanos y del Partido Nacional Libertario asegurando que, si no, “tendrán que responder ellos ante su electorado”. También apuntó al Ejecutivo.

No hay consenso en el sector para la acusación constitucional. ¿La van a presentar o están masticando la idea?

Yo parto de la base de que lo que hemos dicho durante todo este tiempo, en que hemos calificado de pésima la gestión económica del gobierno del presidente Boric y muchas veces también de irresponsable las proyecciones que hizo el ministro Grau, particularmente en el último presupuesto de la Nación, va en la línea de lo que se ha revelado en el último informe de Finanzas Públicas. En ese sentido estoy seguro de que todos los que somos parte del oficialismo y que vemos cómo cada día se pone más cuesta arriba a medida que vamos conociendo las estimaciones económicas que nos dejó el gobierno pasado tenemos que hacer responsable a la principal autoridad que tenía en su cargo esa área, que es el exministro Nicolás Grau. Esta no es una cuestión personal, yo le tengo hasta simpatía al exministro.

¿Va a haber un libelo común con el Partido Nacional Libertario? Porque el martes hubo dos anuncios distintos.

Yo creo que va a haber un trabajo en común. Eso lo está coordinando nuestro jefe de bancada y en general, cuando convocamos a más fuerzas del sector, lo trabajamos juntos. El Partido Nacional Libertario es nuestro aliado natural y en general jugamos bastante de memoria.

¿Están todos convencidos en el Partido Republicano de que hay que empujar esta acusación?

No me puedo meter en la cabeza de cada uno, pero es una decisión de la bancada republicana y todos la vamos apoyar.

El ministro Claudio Alvarado dijo que la acusación metería ruido en la tramitación de la megarreforma en el Senado. ¿Podría enrarecerse el clima?

Es que me preocupa eso. ¿Cuándo es el momento de que las autoridades de este país respondan por lo que hacen?

¿No está de acuerdo con Alvarado, entonces?

Yo entiendo que el ministro Alvarado está en una lógica y frecuencia distinta, que es el Plan de Reconstrucción, donde tiene que ir a negociar estos votos. Pero que las autoridades se hagan cargo de sus actos no es un tema que sea negociable. Hace dos días todo el mundo tenía consenso en que la actuación del gobierno anterior en materia económica era irresponsable y resulta que hoy día que alguien dice ‘¿sabe qué más? Usted va a ir al Congreso, va a ir a dar la cara, va a tener su espacio para que pueda decir lo que le corresponde a sus derechos’ resulta que a los que estamos pidiendo la responsabilidad nos dicen que no es el momento. En esto manifiesto mi profunda preocupación. Quiero pensar que los que compartimos un gobierno común, que queremos que a Chile le vaya bien y que las personas que hicieron las cosas mal respondan, vamos a estar el día de la votación con nuestros votos favorables.

Lo que se ha planteado es un problema con los timings.

Acá van a haber algunos que van a estar a favor del ministro Grau, a favor de la conducción económica del gobierno del presidente Boric, o los que estamos por hacer responsables al ministro Grau y estamos en contra de la conducción económica del presidente Boric.

¿Qué le pediría a Chile Vamos?

Que tome la posición que corresponda, la posición que ha dicho, que es ponerse detrás de hacer responsables a quienes le están haciendo cada día más cuesta arriba (la vida) a la gente.

¿Y si no se suman?

Bueno, tendrán que responder ellos ante su electorado. Es así de simple. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer.

¿Van a insistir entonces aunque no estén los votos de Chile Vamos?

Vamos a insistir porque es lo que tenemos que hacer. Esperamos, naturalmente, que en esto se sume Chile Vamos (...). En este tema creo que el ministro Grau tiene que ir a responder ya no por Twitter, ya no por la prensa, no con una cartita, sino que tiene que ir a responder.

Van a presentar la acusación pero será a contracorriente de lo que piensa el gobierno...

Es que el gobierno en esto está en una situación que es institucionalmente distinta. Esto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Pero salpica...

Por supuesto que salpica, pero el gobierno en esto tampoco puede inmiscuirse dentro de lo que nosotros podemos hacer. Es como que nosotros el día de mañana dijéramos, ¿sabe qué más? Vamos a sacar una ley porque no nos gustó el sueldo mínimo, porque no estamos de acuerdo con el gobierno. Hoy día lo que corresponde es que a nosotros nos dejen hacer nuestro trabajo y el gobierno haga el de él.

Se suma el hecho de que Chile Vamos no está de acuerdo.

No sé si no están de acuerdo. Yo creo que ellos también se toman sus tiempos y en eso hay que ser respetuosos. Nuestro aliado natural es el Partido Nacional Libertario, con quien nos ponemos de acuerdo rápidamente para hacer listas parlamentarias.

¿Con el otro lado, les cuesta más?

Con el otro lado nos cuesta más (...). No tenemos una coalición con ellos, en general tampoco tenemos que pedirle permiso a ver qué va a hacer.

¿Qué futuro le ve a la megarreforma en el Senado?

Me duele decirlo porque soy diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, pero creo que allá puede haber un escenario o un clima más propicio para llegar a acuerdos. Escenario que yo lamentablemente no tuve. Ustedes vieron que con 1.603 indicaciones a un proyecto de 50 artículos, que partía de indicaciones desde cambiarle el nombre para adelante era imposible llegar a un acuerdo. Tuve que agarrar las 1.600 indicaciones y hacer un paquetito y que se las llevaran para la casa. Era imposible llegar a un acuerdo (...). Hoy día el Senado tiene la oportunidad histórica de llegar a esos acuerdos.