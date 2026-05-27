Desbordes advierte falta de diálogo de Hacienda con alcaldes y exige garantías por impacto de megarreforma a municipios

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó esta jornada la discusión en torno a la megarreforma presentada por el Presidente José Antonio Kast, y su eventual efecto para los municipos del país.

Esto, luego de que desde la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) acusaran mediante un comunicado una “nula voluntad” de diálogo de parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la iniciativa, específicamente respecto a la eventual eliminación del pago de contribuciones para adultos mayores y cómo afectará esto a las arcas de los municipios.

Consultado al respecto en conversación con Radio Pauta, la autoridad comunal explicó que lo que están planteando desde la ACHM con esta declaración es que “ antes de aprobar la reforma necesitamos la certeza de cuál es el mecanismo que va a asegurar que no haya disminución de ingresos municipales”.

“Esa es la principal preocupación nuestra porque Hacienda ha dicho y el subsecretario (de la Subdere) también ha dicho que no se va, como ellos dicen, a compensar todo”, indicó. “Y a nosotros esa respuesta evidentemente no nos sirve”.

“Y no ha habido diálogo, efectivamente” , acusó. “ El ministro de Hacienda recién, después de la declaración, ha generado una reunión con todas las asociaciones al mismo tiempo para el jueves , pero hasta antes de eso no ha habido ninguna conversación con el ministro”.

Sobre el tema en sí, sin embargo, Desbordes aclaró que estaba tranquilo ya que el Presidente Kast le había asegurado de forma personal que no habría rebaja, sin embargo esta información no se condice con lo que han dicho otras autoridades.

“A mí el presidente en la personal me dice ‘Mario, quédate tranquilo’, los demás alcaldes me dicen ‘la información que tenemos nosotros es que no va a haber compensación’, y el subsecretario de Subdere, bien amable, dice en una entrevista en La Tercera el fin de semana que no va a haber compensación total. Entonces, el ministro de Hacienda no nos dice nada”, apuntó.

“Yo le creo al Presidente, pero no tenemos claro cuál es el mecanismo y si la rebaja efectivamente no va a afectar finalmente algunas áreas sensibles”, aclaró. “Si a mí me bajan 3, 4, 6 mil millones, que son las proyecciones que tengo, la verdad es un desastre”.

En este sentido, explicó Desbordes, la declaración emitida por la AchM, “no es contra el gobierno”.

“Evidentemente no es grato para el gobierno y no es grato para nosotros los alcaldes del gobierno”, afirmó. “Este es mi gobierno, quiero ser súper claro”.

Asimismo, el alcalde de Santiago señaló que con esta declaración no están pidiendo rechazar la megarreforma, sino más bien “no avanzar” mientras no tengan las certeza sonre los mecanismo que se implementarán para evitar la disminución de ingresos en los municipios.