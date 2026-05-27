SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El PP saca adelante en el Senado iniciativa que reprueba los “graves casos de corrupción” del gobierno de Pedro Sánchez

    La iniciativa contó con la abstención de algunos aliados parlamentarios del gobierno como PNV y Junts.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de gobierno español Pedro Sánchez en una conferencia de prensa.

    El opositor Partido Popular (PP) ha sacado adelante este miércoles en el Pleno del Senado una iniciativa que reprueba al Gobierno en bloque por los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y que ha contado con la abstención de algunos aliados parlamentarios del gobierno como PNV y Junts.

    La iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, aunque varios socios del gobierno como PNV, Junts, Coalición Canaria o Geroa Bai han optado por abstenerse.

    En concreto, la abstención de los nacionalistas vascos llega después de que el presidente del PNV, Aitor Esteban, lanzara un aviso hace unos días al gobierno, considerando que sería “irresponsable” que Sánchez siguiera más allá de 2026.

    Además, esta iniciativa se ha producido en una jornada marcada por la imputación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en el denominado “caso Leire”, así como por el nuevo registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de calle Ferraz, en Madrid.

    El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si existió una presunta trama destinada a obtener información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en procedimientos judiciales que afectan al PSOE.

    Además de Cerdán y Fuentes, en la causa figuran también como investigados el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, un guardia civil y dos abogados.

    Asimismo, la propuesta del PP llega una semana después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputara al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una supuesta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.

    En este contexto, la iniciativa reprueba al gobierno por los distintos casos judiciales que afectan al entorno socialista y acusa al Ejecutivo de no asumir “responsabilidades políticas” ni ofrecer respuestas ante la “grave crisis institucional” que, a juicio del PP, atraviesa España.

    En la iniciativa, los “populares” también denuncian que el gobierno se encuentra en una situación de “inoperancia” para responder a los problemas de los ciudadanos y reclamaban poner fin al “bloqueo político”.

    Aunque la moción no tiene efectos vinculantes, el debate ha servido al PP para elevar la presión sobre los socios parlamentarios de Sánchez y medir el posicionamiento de partidos como el PNV.

    En este marco, la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia ha justificado en el debate del Pleno en la Cámara Alta la abstención de su grupo asegurando que les “preocupa mucho” el “ecosistema político” que vive España y el “reguero de informaciones” sobre investigaciones judiciales que afectan al gobierno y al PSOE.

    “Nos preocupa el descrédito y la desconfianza que genera este gobierno, incapaz de concitar apoyos suficientes, mayorías suficientes, incapaz, por tanto, de gobernar”, ha afirmado durante su intervención.

    Sin embargo, la dirigente nacionalista ha rechazado respaldar la ofensiva del PP y ha recordado los numerosos casos de corrupción que han afectado históricamente a los “populares”.

    “Cuando les miramos a ustedes y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, los más de 200 casos enjuiciados dan para empapelar todo este salón de plenos”, ha lanzado a la bancada del PP.

    Asimismo, ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de intentar convertir el debate en una “pseudo moción de censura” y les retó a presentar esa iniciativa en el Congreso si consideran que cuentan con los apoyos suficientes. “Basta ya de estos circos mediáticos. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya”, ha sentenciado.

    Más sobre:EspañaPedro SánchezSenadoPPPSOEPNVJuntsMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Saint Levant, el cantante de Gaza que pide la libertad del pueblo palestino

    Libertarios eleva el tono ante resistencia de Chile Vamos a acusación contra Grau y llama a no hacer “cálculos políticos”

    Éxito de Broadway llega con destacado elenco al GAM

    “Error” en cálculo de la deuda: Briones dice que Quiroz “tiene un punto”, pero condena acusación constitucional contra Grau

    Fiscal de Magallanes por “rutas contraintuitivas”: “Acá el delito no es local, es continental”

    Incendio en Peñalolén provoca destrucción de seis casas y deja a dos personas fallecidas

    Lo más leído

    1.
    Desde cabezas de cerdo a muñecas sexuales: Documentos filtrados revelan los “ataques cognitivos” de Rusia para desestabilizar a Occidente

    Desde cabezas de cerdo a muñecas sexuales: Documentos filtrados revelan los “ataques cognitivos” de Rusia para desestabilizar a Occidente

    2.
    Canciller ruso insta a Marco Rubio a evacuar a los diplomáticos de EE.UU. de Kiev

    Canciller ruso insta a Marco Rubio a evacuar a los diplomáticos de EE.UU. de Kiev

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Libertarios eleva el tono ante resistencia de Chile Vamos a acusación contra Grau y llama a no hacer “cálculos políticos”
    Chile

    Libertarios eleva el tono ante resistencia de Chile Vamos a acusación contra Grau y llama a no hacer “cálculos políticos”

    Fiscal de Magallanes por “rutas contraintuitivas”: “Acá el delito no es local, es continental”

    Incendio en Peñalolén provoca destrucción de seis casas y deja a dos personas fallecidas

    “Error” en cálculo de la deuda: Briones dice que Quiroz “tiene un punto”, pero condena acusación constitucional contra Grau
    Negocios

    “Error” en cálculo de la deuda: Briones dice que Quiroz “tiene un punto”, pero condena acusación constitucional contra Grau

    Petróleo sufre otra dura caída y el barril WTI rompe la barrera de los US$ 90

    Hacienda recorta proyección de ingresos 2026, pero alza del precio del cobre contiene una caída mayor

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio
    Tendencias

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Scaloni rompe el silencio y aborda la lesión de Lionel Messi a días del Mundial: “La meta es intentar recuperarlo”
    El Deportivo

    Scaloni rompe el silencio y aborda la lesión de Lionel Messi a días del Mundial: “La meta es intentar recuperarlo”

    La polémica filtración que enfurece a Mikel Arteta en la antesala de la final de la Champions League entre Arsenal y PSG

    Tras rechazar el llamado de Córdova a la Roja: Erick Pulgar reaperece en triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado
    Tecnología

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Éxito de Broadway llega con destacado elenco al GAM
    Cultura y entretención

    Éxito de Broadway llega con destacado elenco al GAM

    Anatomía de una caída: el día en que un accidente de moto cambió la historia de Bob Dylan

    Valentín Trujillo y el Golpe de 1973: “Cuando me llegó la noticia de la muerte de Víctor Jara, estuve escondido 17 días”

    Saint Levant, el cantante de Gaza que pide la libertad del pueblo palestino
    Mundo

    Saint Levant, el cantante de Gaza que pide la libertad del pueblo palestino

    El PP saca adelante en el Senado iniciativa que reprueba los “graves casos de corrupción” del gobierno de Pedro Sánchez

    Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales
    Paula

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado