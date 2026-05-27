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    La polémica filtración que enfurece a Mikel Arteta en la antesala de la final de la Champions League entre Arsenal y PSG

    El técnico del cuadro londinense les dijo a sus jugadores que van a ganar la Liga de Campeones. En Francia interpretan el diálogo como un exceso de confianza.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La polémica filtración que enfurece a Mikel Arteta en la antesala de la final de la Champions League entre Arsenal y PSG.

    El Arsenal vive días claves. Tras conquistar la Premier League después de 22 años todo era alegría en Londres. Sin embargo, una filtración ocurrida durante los festejos generó incomodidad en la interna del cuadro inglés. El entrenador Mikel Arteta manifestó su molestia luego de que se difundiera un video grabado en una fiesta privada del plantel.

    En las imágenes, viralizadas en redes sociales, se escucha al técnico español anticipar un triunfo en la final de la Champions League, ante el PSG. “El sábado vamos a ser campeones de Europa”. La frase, pronunciada en medio de las celebraciones por el título de la máxima competencia inglesa, estaba dirigida al plantel y al cuerpo técnico, pero terminó circulando públicamente a pocos días de la definición.

    La situación generó ruido en la previa del encuentro ante el Paris Saint-Germain, que se disputará este sábado 30 de mayo en Budapest. Según medios británicos, el entrenador considera que la difusión del registro vulneró la privacidad de la plantilla.

    En Francia, las declaraciones de Arteta fueron interpretadas como una señal de exceso de confianza antes de enfrentar al conjunto dirigido por Luis Enrique, vigente campeón del torneo.

    El elenco londinense aseguró el título de la Premier League la semana pasada y posteriormente levantó el trofeo frente a sus hinchas tras vencer al Crystal Palace en la última fecha. Ahora, el equipo busca cerrar la temporada con su primera Champions League.

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