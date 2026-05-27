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    Nacional

    Incendio en Peñalolén provoca destrucción de seis casas y deja a dos personas fallecidas

    Las causas del siniestro, iniciado en una casa habitación ubicada en el sector de Las Vertientes con Quebrada del Salado, todavía están siendo investigadas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Dos fallecidos dejó un incendio en calle Las Vertientes, en Peñalolén. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La mañana de este miércoles, y por causas que todavía están siendo investigadas, se produjo el incendio de una casa habitación en el sector de Las Vertientes con Quebrada del Salado, en Peñalolén.

    La emergencia se produjo durante la madrugada, y el avance de las llamas derivaron en la declaración de una segunda alarma de incendio.

    Para intentar controlar su propagación asistieron al combate de las llamas voluntarios de bomberos de Peñalolén y Ñuñoa.

    Las llamas finalmente provocaron la destrucción de seis domicilios cercanos. Además, y durante la labor desarrollada por bomberos, se habrían encontrado los cuerpos de dos personas fallecidas.

    Desde Transporte Informa señalaron que se estableció una restricción de tránsito en el perímetro de Las Vertientes y Quebrada del Salado, la cual se extendería por varias horas mientras continúan los trabajos de bomberos.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    Más sobre:IncendioPeñalolénBomberosCasaHabitación

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