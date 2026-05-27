SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Longton coincide con senadora Núñez y apunta a que AC contra Grau “no facilita el diálogo frente a la megarreforma”

    El senador de Renovación Nacional manifestó que esta situación “polariza aún más la discusión” del proyecto clave del Presidente Kast.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Dedvi Missene

    El martes el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL) anunciaron una acusación constitucional en contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La decisión de ambas colectividades fue adoptada luego de que el actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, diera cuenta de un “error” en más de US $10 mil millones en la proyección de la deuda pública 2026-2030.

    El anuncio de esta acción fiscalizadora se da en medio de la tramitación del proyecto clave del Presidente José Antonio Kast, sobre Reconstrucción Nacional, también denominado como megarreforma. La iniciativa está a solo días de iniciar su discusión en el Senado.

    En ese marco, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) marcó distancia con la AC e hizo un llamado abrir los espacios de diálogo en la Cámara Alta. Misma postura marcó el senador de la misma colectividad, Andrés Longton.

    En diálogo con radio Duna, el senador dijo compartir “la tesis de la senadora Núñez respecto a que esto no facilita el diálogo frente a la megarreforma que está en el Senado. Polariza aún más la discusión, eso es bastante evidente“, sostuvo.

    El parlamentario planteó que “se polariza más, hay más enfrentamientos, hay más epítetos de lado a lado respecto a la viabilidad o la justificación de esta acusación constitucional, en la cual obviamente tenemos un problema respecto a cómo se ejecutaron y calcularon los gastos por el gobierno del expresidente Gabriel Boric".

    Si bien, dijo desconocer el contenido de la acusación constitucional, remarcó que “estamos frente a quizás el proyecto más importante que va a tener el Presidente Kast en sus cuatro años. Y por lo tanto me parece que el clima también tiene que estar acorde a aquello, independientemente de eventuales responsabilidades políticas“.

    “Entonces todas esas cosas se tienen que sopesar. Tiene que haber un equilibrio respecto a que tengamos los votos considerando lo ajustados que estamos en el Senado”, aseveró.

    Más sobre:MegarreformaNicolás GrauACAcusación constitucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Saint Levant, el cantante de Gaza que pide la libertad del pueblo palestino

    Libertarios eleva el tono ante resistencia de Chile Vamos a acusación contra Grau y llama a no hacer “cálculos políticos”

    Éxito de Broadway llega con destacado elenco al GAM

    El PP saca adelante en el Senado iniciativa que reprueba los “graves casos de corrupción” del gobierno de Pedro Sánchez

    “Error” en cálculo de la deuda: Briones dice que Quiroz “tiene un punto”, pero condena acusación constitucional contra Grau

    Fiscal de Magallanes por “rutas contraintuitivas”: “Acá el delito no es local, es continental”

    Lo más leído

    1.
    “Por un voto” es suficiente: el diseño de La Moneda para sacar adelante la megarreforma en el Senado

    “Por un voto” es suficiente: el diseño de La Moneda para sacar adelante la megarreforma en el Senado

    2.
    Ejecutivo presenta resultados de tercer informe de auditoría al Estado e instruye investigación particular a cuatro organismos

    Ejecutivo presenta resultados de tercer informe de auditoría al Estado e instruye investigación particular a cuatro organismos

    3.
    Alvarado admite que acusación contra Grau puede tensionar debate legislativo, pero asegura continuidad de la “megarreforma”

    Alvarado admite que acusación contra Grau puede tensionar debate legislativo, pero asegura continuidad de la “megarreforma”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Libertarios eleva el tono ante resistencia de Chile Vamos a acusación contra Grau y llama a no hacer “cálculos políticos”
    Chile

    Libertarios eleva el tono ante resistencia de Chile Vamos a acusación contra Grau y llama a no hacer “cálculos políticos”

    Fiscal de Magallanes por “rutas contraintuitivas”: “Acá el delito no es local, es continental”

    Incendio en Peñalolén provoca destrucción de seis casas y deja a dos personas fallecidas

    “Error” en cálculo de la deuda: Briones dice que Quiroz “tiene un punto”, pero condena acusación constitucional contra Grau
    Negocios

    “Error” en cálculo de la deuda: Briones dice que Quiroz “tiene un punto”, pero condena acusación constitucional contra Grau

    Petróleo sufre otra dura caída y el barril WTI rompe la barrera de los US$ 90

    Los detalles de las demandas de los canales contra Google por abuso de posición dominante y competencia desleal

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio
    Tendencias

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Scaloni rompe el silencio y aborda la lesión de Lionel Messi a días del Mundial: “La meta es intentar recuperarlo”
    El Deportivo

    Scaloni rompe el silencio y aborda la lesión de Lionel Messi a días del Mundial: “La meta es intentar recuperarlo”

    La polémica filtración que enfurece a Mikel Arteta en la antesala de la final de la Champions League entre Arsenal y PSG

    Tras rechazar el llamado de Córdova a la Roja: Erick Pulgar reaperece en triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado
    Tecnología

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Éxito de Broadway llega con destacado elenco al GAM
    Cultura y entretención

    Éxito de Broadway llega con destacado elenco al GAM

    Anatomía de una caída: el día en que un accidente de moto cambió la historia de Bob Dylan

    Valentín Trujillo y el Golpe de 1973: “Cuando me llegó la noticia de la muerte de Víctor Jara, estuve escondido 17 días”

    Saint Levant, el cantante de Gaza que pide la libertad del pueblo palestino
    Mundo

    Saint Levant, el cantante de Gaza que pide la libertad del pueblo palestino

    El PP saca adelante en el Senado iniciativa que reprueba los “graves casos de corrupción” del gobierno de Pedro Sánchez

    Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales
    Paula

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado