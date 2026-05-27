Longton coincide con senadora Núñez y apunta a que AC contra Grau “no facilita el diálogo frente a la megarreforma”

El martes el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL) anunciaron una acusación constitucional en contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La decisión de ambas colectividades fue adoptada luego de que el actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, diera cuenta de un “error” en más de US $10 mil millones en la proyección de la deuda pública 2026-2030.

El anuncio de esta acción fiscalizadora se da en medio de la tramitación del proyecto clave del Presidente José Antonio Kast, sobre Reconstrucción Nacional, también denominado como megarreforma. La iniciativa está a solo días de iniciar su discusión en el Senado.

En ese marco, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) marcó distancia con la AC e hizo un llamado abrir los espacios de diálogo en la Cámara Alta. Misma postura marcó el senador de la misma colectividad, Andrés Longton.

En diálogo con radio Duna, el senador dijo compartir “la tesis de la senadora Núñez respecto a que esto no facilita el diálogo frente a la megarreforma que está en el Senado. Polariza aún más la discusión, eso es bastante evidente “, sostuvo.

El parlamentario planteó que “se polariza más, hay más enfrentamientos, hay más epítetos de lado a lado respecto a la viabilidad o la justificación de esta acusación constitucional, en la cual obviamente tenemos un problema respecto a cómo se ejecutaron y calcularon los gastos por el gobierno del expresidente Gabriel Boric".

Si bien, dijo desconocer el contenido de la acusación constitucional, remarcó que “estamos frente a quizás el proyecto más importante que va a tener el Presidente Kast en sus cuatro años. Y por lo tanto me parece que el clima también tiene que estar acorde a aquello, independientemente de eventuales responsabilidades políticas “.

“Entonces todas esas cosas se tienen que sopesar. Tiene que haber un equilibrio respecto a que tengamos los votos considerando lo ajustados que estamos en el Senado”, aseveró.