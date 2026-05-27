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    Petróleo sufre otra dura caída y el barril WTI rompe la barrera de los US$ 90

    Analistas señalan que un número creciente de embarcaciones está cruzando el estrecho de Ormuz, lo que reavivó expectativas de un aumento en la oferta global.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cae el crudo WTI de la barrera de los US$ 90. Vasily Fedosenko

    Los precios del petróleo retrocedieron más de 3% el miércoles, presionados por los avances en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y por el incremento en el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

    Las pérdidas revirtieron casi por completo las ganancias registradas en la sesión anterior.

    El crudo Brent de julio cedía US$3,11, equivalente a una baja de 3,12%, hasta US$96,47 el barril, mientras que WTI que se cotiza en Nueva York rompe la barrera de los US$ 90.

    El crudo que sirve de referencia para Chile cotizó en un mínimo de US$ 89,67, aunque a esta hora se cotizaba en US$ 90,77, lo que no obstante supone una fuerte baja de 3,31%. .

    Creciente tráfico por Ormuz

    El analista de PVM Tamas Varga explicó la baja del miércoles señalando que ha habido “progresos palpables hacia el fin de la crisis” y que un número creciente de naves está cruzando el punto de paso crítico.

    La jornada anterior, el Brent había subido 3,6% después de que Estados Unidos ejecutara nuevos ataques sobre Irán, afectando las esperanzas de que Washington y Teherán alcanzaran un acuerdo de paz durante el fin de semana.

    “Dejando de lado la política confusa y ruidosa, los tránsitos por el estrecho de Ormuz se han recuperado últimamente, posiblemente como resultado de un mayor pragmatismo y de acuerdos bilaterales. El mercado petrolero ha superado la reacción de choque inicial y se ha estabilizado en un régimen de absorción del déficit mediante la reducción de inventarios”, dijo una nota de Julius Baer.

    Analistas advierten un mayor tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. CENTCOM

    Los analistas de Commerzbank citados por CNBC indicaron que las esperanzas de un acuerdo de marco entre ambos países para poner fin al conflicto “se han visto algo debilitadas por los recientes ataques estadounidenses sobre sitios de misiles iraníes y embarcaciones que supuestamente intentaban tender minas en el estrecho de Ormuz”.

    Con todo, agregaron que “la confianza entre los participantes del mercado sigue siendo alta”.

    Disputa por el cese al fuego

    Irán afirmó el martes que Estados Unidos había violado un cese al fuego al atacar objetivos cercanos al disputado estrecho de Ormuz, mientras que Washington sostuvo que sus acciones tuvieron carácter defensivo. Israel, por su parte, intensificó los bombardeos en el Líbano el martes, lo que añadió presión adicional sobre los esfuerzos de paz.

    Tras el cese al fuego acordado en abril, luego de tres meses de conflicto, ambas partes señalaron avances en las conversaciones orientadas a la reapertura del estrecho, que es clave para los flujos globales de petróleo y gas.

    La noticia de que algunos buques de GNL lograron atravesar el estrecho en los últimos días elevó las expectativas de que la vía marítima podría reabrir en el corto plazo, lo que ampliaría la oferta global.

    Más sobre:PetróleoEstrecho de Ormuz

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