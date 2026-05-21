Las claves del Arsenal de Arteta para volver a dominar la Premier League después de 22 años

Los hinchas de Arsenal se vuelven a abrazar 22 años después. Lo intentaron nombres históricos del club como Cesc Fàbregas, Robin van Persie o el mismísimo Alexis Sánchez, pero volver a levantar la Premier League parecía algo prohibido para los Gunners. Lo buscó también Mikel Arteta, quien acumulaba la frustración de tres subcampeonatos; hasta que el destino al fin le sonrió. El elenco de Londres sumó su título de Primera División número 14, y tiene un sabor especial.

A pesar de la juventud de varias de sus piezas, los dirigidos por el estratega español mostraron experiencia en momentos claves. Sirvió el hecho de que futbolistas como Bukayo Saka, Declan Rice, Gabriel Magalhães o William Saliba ya acumularan más de una temporada juntos.

Un muro defensivo

El equipo esta temporada se construyó en base a la solidez defensiva. Los números son evidentes: hasta antes de la última fecha, el equipo había recibido apenas 26 goles en la campaña, lo que se traduce en 0.70 tantos por partido.

Este aspecto del juego fue determinante para poder abrochar resultados, sobre todo hacia el final de la temporada, época en la que los de Londres flaquearon en los años anteriores. Por ejemplo, en sus duelos por la fecha 34, 36 y 37, contra Newcastle, West Ham y Burnley respectivamente, se impusieron por la cuenta mínima, algo que le permitió mantener la ventaja sobre el Manchester City de Pep Guardiola, a pesar de estar jugando Champions League. En este aspecto, el trabajo y conocimiento de los mencionados Gabriel y Saliba fue determinante en la última línea.

El francés Saliba, una de las piezas más importantes para Arteta. Foto: Arsenal en X.

La pizarra de Nicolas Jover

Otro elemento importante para marcar diferencias fue el trabajo que hicieron en las pelotas detenidas. Acá hay un nombre que es el gran responsable: Nicolas Jover, es quien se preocupa de trabajar este aspecto en el equipo de Arteta.

Por ejemplo, solo en este ámbito registran 27 goles, un 35% de la producción total del equipo en la temporada. Su más cercano perseguidor en esta tabla es Manchester United, con 16 festejos, bastante por debajo. Además, establecieron un nuevo récord en la Premier League en tantos de tiros de esquina, con 17.

El factor Gyökeres

Los Gunners necesitaban un centrodelantero como Viktor Gyökeres. El sueco llegó proveniente desde Sporting Lisboa y no le pesó el cambio. En su primera temporada en el club es el goleador, registra 21 tantos, de los cuales 14 son por la Premier League.

Foto: Arsenal en X.

El espigado atacante de 27 años le entregó una variente táctica distinta a Arteta, ya que en las temporadas anteriores apelaba a un falso ‘9′ en el que, generalmente, jugaban Kai Havertz o Gabriel Jesús. Por otra parte, quien sí se desempeñó como centrodelantero en el esquema londinense fue Eddie Nketiah, pero jamás se logró quedar con el puesto.

Gyökeres ha aparecido durante esta histórica campaña para resolver partidos en los que el juego colectivo no es suficiente, una especie de seguro en delantera capaz de ir al rescate.

Aprendió de su historia, aunque ahora tuvo un rival menos inspirado

Desde ese 15 de abril de 2004, cuando Arsenal había coronado por última vez campeón de la Premier League de la mano de nombres icónicos como Thierry Henry, Jens Lehmann, Sol Campbell, Patrick Vieira, Robert Pires y Dennis Bergkamp, el elenco de Londres tuvo oportunidades para cortar su sequía, pero siempre se repitió una tendencia: pasada la mitad de temporada, el equipo bajaba su rendimiento y cedía terreno ante sus perseguidores.

En la temporada 2007-08, con el mencionado Fàbregas como estandarte, lideraron gran parte del torneo, pero cuatro empates seguidos en la segunda rueda los condenaron. Terminaron terceros, pero a solo cuatro puntos del líder, el Manchester United de Alex Ferguson y Cristiano Ronaldo.

Tal vez la más terrible ocurrió en esta década, y acá aparece otra vez el City en la escena. En la 2022-23, los cañoneros, que ya tenían a Mikel Arteta en la banca, lideraron la tabla durante 248 días, todo un récord para un equipo que no fue campeón. En esa ocasión, tres empates y una caída ante el equipo de Pep en el último tramo del certamen permitieron la remontada de los Ciudadanos.

La última fue en la temporada siguiente, con un elenco londinense que le disputó mano a mano la Premier League a, una vez más, Manchester City. En un torneo estrecho en el que Arsenal hizo una segunda rueda casi perfecta, un tropiezo en casa ante Aston Villa al final de esa campaña sentenció los apenas dos puntos de distancia que hubo entre ambos clubes.

Esta temporada esa tendencia se repitió, pero con la diferencia que este Manchester City 2026 no mostró la consistencia de otras campañas. Los Gunners sí disminuyeron su rendimiento en la segunda rueda, pero consiguieron ganar partidos decisivos en la parte final del torneo, como los mencionados en las fechas 34, 35 36 y 37, para que no se repitiera la historia.

Las estadísticas indican que el elenco de Arteta esta temporada cosechó en la primera rueda del torneo 45 puntos, lo que se traduce en un rendimiento de un 78,95%. Estas cifras tuvieron una leve baja a 37 unidades en lo que va de segunda rueda, un 68,52%.

Y los festejos podrían continuar. Ahora Saka, Rice, Raya y compañía se alistan para el partido más importante en la historia de la institución: la final de la Champions League contra PSG, una copa que jamás han levantado.