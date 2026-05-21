SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Las claves del Arsenal de Arteta para volver a dominar la Premier League después de 22 años

    El equipo londinense completó una campaña impecable en Inglaterra, en la que destacaron por su gran trabajo defensivo y la efectividad en las pelotas detenidas. En el ataque, la inclusión de Viktor Gyökeres fue clave.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Arsenal en X.

    Los hinchas de Arsenal se vuelven a abrazar 22 años después. Lo intentaron nombres históricos del club como Cesc Fàbregas, Robin van Persie o el mismísimo Alexis Sánchez, pero volver a levantar la Premier League parecía algo prohibido para los Gunners. Lo buscó también Mikel Arteta, quien acumulaba la frustración de tres subcampeonatos; hasta que el destino al fin le sonrió. El elenco de Londres sumó su título de Primera División número 14, y tiene un sabor especial.

    A pesar de la juventud de varias de sus piezas, los dirigidos por el estratega español mostraron experiencia en momentos claves. Sirvió el hecho de que futbolistas como Bukayo Saka, Declan Rice, Gabriel Magalhães o William Saliba ya acumularan más de una temporada juntos.

    Un muro defensivo

    El equipo esta temporada se construyó en base a la solidez defensiva. Los números son evidentes: hasta antes de la última fecha, el equipo había recibido apenas 26 goles en la campaña, lo que se traduce en 0.70 tantos por partido.

    Este aspecto del juego fue determinante para poder abrochar resultados, sobre todo hacia el final de la temporada, época en la que los de Londres flaquearon en los años anteriores. Por ejemplo, en sus duelos por la fecha 34, 36 y 37, contra Newcastle, West Ham y Burnley respectivamente, se impusieron por la cuenta mínima, algo que le permitió mantener la ventaja sobre el Manchester City de Pep Guardiola, a pesar de estar jugando Champions League. En este aspecto, el trabajo y conocimiento de los mencionados Gabriel y Saliba fue determinante en la última línea.

    El francés Saliba, una de las piezas más importantes para Arteta. Foto: Arsenal en X.

    La pizarra de Nicolas Jover

    Otro elemento importante para marcar diferencias fue el trabajo que hicieron en las pelotas detenidas. Acá hay un nombre que es el gran responsable: Nicolas Jover, es quien se preocupa de trabajar este aspecto en el equipo de Arteta.

    Por ejemplo, solo en este ámbito registran 27 goles, un 35% de la producción total del equipo en la temporada. Su más cercano perseguidor en esta tabla es Manchester United, con 16 festejos, bastante por debajo. Además, establecieron un nuevo récord en la Premier League en tantos de tiros de esquina, con 17.

    El factor Gyökeres

    Los Gunners necesitaban un centrodelantero como Viktor Gyökeres. El sueco llegó proveniente desde Sporting Lisboa y no le pesó el cambio. En su primera temporada en el club es el goleador, registra 21 tantos, de los cuales 14 son por la Premier League.

    Foto: Arsenal en X.

    El espigado atacante de 27 años le entregó una variente táctica distinta a Arteta, ya que en las temporadas anteriores apelaba a un falso ‘9′ en el que, generalmente, jugaban Kai Havertz o Gabriel Jesús. Por otra parte, quien sí se desempeñó como centrodelantero en el esquema londinense fue Eddie Nketiah, pero jamás se logró quedar con el puesto.

    Gyökeres ha aparecido durante esta histórica campaña para resolver partidos en los que el juego colectivo no es suficiente, una especie de seguro en delantera capaz de ir al rescate.

    Aprendió de su historia, aunque ahora tuvo un rival menos inspirado

    Desde ese 15 de abril de 2004, cuando Arsenal había coronado por última vez campeón de la Premier League de la mano de nombres icónicos como Thierry Henry, Jens Lehmann, Sol Campbell, Patrick Vieira, Robert Pires y Dennis Bergkamp, el elenco de Londres tuvo oportunidades para cortar su sequía, pero siempre se repitió una tendencia: pasada la mitad de temporada, el equipo bajaba su rendimiento y cedía terreno ante sus perseguidores.

    En la temporada 2007-08, con el mencionado Fàbregas como estandarte, lideraron gran parte del torneo, pero cuatro empates seguidos en la segunda rueda los condenaron. Terminaron terceros, pero a solo cuatro puntos del líder, el Manchester United de Alex Ferguson y Cristiano Ronaldo.

    Tal vez la más terrible ocurrió en esta década, y acá aparece otra vez el City en la escena. En la 2022-23, los cañoneros, que ya tenían a Mikel Arteta en la banca, lideraron la tabla durante 248 días, todo un récord para un equipo que no fue campeón. En esa ocasión, tres empates y una caída ante el equipo de Pep en el último tramo del certamen permitieron la remontada de los Ciudadanos.

    La última fue en la temporada siguiente, con un elenco londinense que le disputó mano a mano la Premier League a, una vez más, Manchester City. En un torneo estrecho en el que Arsenal hizo una segunda rueda casi perfecta, un tropiezo en casa ante Aston Villa al final de esa campaña sentenció los apenas dos puntos de distancia que hubo entre ambos clubes.

    Esta temporada esa tendencia se repitió, pero con la diferencia que este Manchester City 2026 no mostró la consistencia de otras campañas. Los Gunners sí disminuyeron su rendimiento en la segunda rueda, pero consiguieron ganar partidos decisivos en la parte final del torneo, como los mencionados en las fechas 34, 35 36 y 37, para que no se repitiera la historia.

    Las estadísticas indican que el elenco de Arteta esta temporada cosechó en la primera rueda del torneo 45 puntos, lo que se traduce en un rendimiento de un 78,95%. Estas cifras tuvieron una leve baja a 37 unidades en lo que va de segunda rueda, un 68,52%.

    Y los festejos podrían continuar. Ahora Saka, Rice, Raya y compañía se alistan para el partido más importante en la historia de la institución: la final de la Champions League contra PSG, una copa que jamás han levantado.

    Más sobre:FútbolArsenalPremier LeagueMikel Arteta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos

    Israel deportará a los 429 miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza: llegarían a Turquía este jueves

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de casos sospechosos de ébola

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos

    Lo más leído

    1.
    El potente saludo de Alexis Sánchez al Arsenal en medio de las celebraciones por la cuarta estrella en la Premier League

    El potente saludo de Alexis Sánchez al Arsenal en medio de las celebraciones por la cuarta estrella en la Premier League

    2.
    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito

    3.
    Joaquín Niemann es oficializado como participante de la próxima edición del US Open

    Joaquín Niemann es oficializado como participante de la próxima edición del US Open

    4.
    Arturo Vidal aborda el lío judicial de los $ 50 millones: “No creo que tenga problemas de plata a estas alturas”

    Arturo Vidal aborda el lío judicial de los $ 50 millones: “No creo que tenga problemas de plata a estas alturas”

    5.
    Un zoom a cuatro días de la nómina: las exigencias de Ancelotti a Neymar para considerarlo en Brasil para el Mundial 2026

    Un zoom a cuatro días de la nómina: las exigencias de Ancelotti a Neymar para considerarlo en Brasil para el Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas
    Chile

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a adolescente de 17 años tras cometer violento robo en vivienda de Peñalolén: maniató y golpeó a adulta mayor

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía
    Negocios

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía

    Rebaja de impuesto a las empresas, reintegración e invariabilidad tributaria avanzan intactas en la Cámara de Diputados

    Megarreforma: Quiroz sortea con éxito primera valla en la Cámara, pero expertos ven que su muñeca política se pondrá a prueba en el Senado

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos
    Tendencias

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos

    Qué son los péptidos, la terapia de moda en las redes sociales que promete beneficios (y qué tan reales son)

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito
    El Deportivo

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito

    “Pudo festejar”: prensa uruguaya valora el triunfo de Boston River sobre O’Higgins en la Copa Sudamericana

    “Claro que habrían jugado juntos”: la definición de Scaloni en el hipotético caso de poder reunir a Maradona y Messi

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas
    Tecnología

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)
    Cultura y entretención

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Emotiva, sólida y teatral: la memorable noche de Candelabro en La Cúpula

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos
    Mundo

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos

    Israel deportará a los 429 miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza: llegarían a Turquía este jueves

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de casos sospechosos de ébola

    Datos Paula: más que libros para colorear
    Paula

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza