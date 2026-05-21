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    Israel deportará a los 429 miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza: llegarían a Turquía este jueves

    Adalah, el equipo legal que ha representado a los activistas, denunció que han recibido malos tratos y violencia física durante su detención. Algunos de estos fueron registrados y compartidos por el propio ministro de Seguridad israelí.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Interceptación de naves de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel. Foto: Global Sumud Flotilla Press

    El centro jurídico Adalah, que ha velado por los derechos de los miembros de las flotillas que se han dirigido a Gaza con ayuda humanitaria, dijo este jueves que todos los activistas interceptados hace unos días por Israel están en tránsito hacia un aeropuerto civil para ser deportados.

    El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, informó que su país está trabajando para “garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos retenidos como resultado de la intervención ilegal contra la Flotilla Global Sumud y su regreso sano y salvo a nuestro país. Con los vuelos especiales que organizaremos hoy, planeamos traer a nuestros ciudadanos y a los participantes de terceros países a Turquía.

    El 14 de mayo, 429 miembros de la flotilla Sumud se reagruparon y zarparon desde un puerto en Turquía con dirección a Gaza. Días después fueron interceptados por fuerzas israelíes frente a la costa de Chipre y los habían mantenido detenidos hasta entonces.

    Las acciones del ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, quien publicó un video donde muestra cómo las fuerzas israelíes someten con violencia a los activistas, fueron condenadas transversalmente por líderes europeos como el presidente español, Pedro Sánchez, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

    Tras esto, la decisión de deportación se da a conocer con las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu que señaló que “Israel tiene todo el derecho a impedir que flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamas entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza. Sin embargo, la forma en que el ministro Ben Gvir trató a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y normas de Israel. He instruido a las autoridades competentes para que deporten a los provocadores lo antes posible“.

    Además de los registros compartidos por el propio ministro de Seguridad israelí, en que se ve a los activistas maniatados y de rodillas, desde Adalah también informaron que sus representados denuncian haber sido sometidos a malos tratos y violencia física durante la detención como electrochock y acoso sexual.

    Desde Chile, la Cancillería le expresó su malestar al embajador de Israel, Peleg Lewi, por el “trato denigrante” que han recibido los cuatros chilenos que fueron detenidos en aguas internacionales junto al resto de la flotilla.

    Lee también:

    Más sobre:GazaIsraelFlotilla SumudBenjamin NetanyahuTurquía

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