Bellolio asegura que gobierno no tendrá “nuevas oportunidades” en gestión de seguridad y pide ampliar el relato a otras áreas

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), analizó esta jornada el cambio de mando realizado por el Presidente José Antonio Kast y aseguró que el Ejecutivo no tendrá “nuevas oportunidades”, en torno a la gestión en Seguridad Pública tras el nombramiento de Martín Arrau en la cartera.

En una nueva edición del pódcast Cómo te lo explico de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el jefe comunal y exministro vocero del fallecido expresidente Sebastián Piñera planteó que el Ejecutivo requiere ampliar su relato más allá de la seguridad, además de defender el nombramiento de Arrau en el Ministerio de Seguridad Pública.

Sobre el ajuste ministerial, el alcalde de Providencia afirmó que “yo creo que era necesario: hoy una de las principales promesas del gobierno es esta emergencia, es justamente la seguridad y no estaba rindiendo en lo que el gobierno quería”.

Asimismo, calificó como “desafortunada” la frase de la exministra Steinert, sobre no tener un plan de seguridad “anillado” o más elaborado.

“Yo creo que la ministra tenía cosas que decir de lo que estaban haciendo, pero había que comunicarlo bien”, afirmó Bellolio en torno a la saliente titular de Seguridad Pública.

Destaca nombramiento de Arrau

El alcalde Bellolio destacó el nombramiento de Arrau como nuevo ministro de Seguridad.

“Lo que hace el Presidente Kast es poner a su ministro más cercano en su carrera, a alguien que lo estaba haciendo muy bien en el MOP. (...) Entonces, cambiarlo es una señal que de todas maneras aquí se dobla apuesta”, agregó el jefe comunal.

“Tiene a su mejor ministro en términos de la gestión, lo lleva a Seguridad”, destacó Bellolio, quien relevó también el nombramiento de Claudio Alvarado como nuevo vocero, tras la salida de Mara Sedini.

Respecto a la periodista que dejó el cargo, Bellolio planteó que “yo creo que a la ministra Sedini le pidieron algo que era casi imposible de hacer, porque el diseño que uno veía era que ella iba a ser la vocera del Presidente y no la vocera del gobierno. Sin embargo, uno asume el cargo de vocero de gobierno”, señaló el también exvocero de La Moneda.

De todas formas, Bellolio señaló que el diseño que se ideó para la vocería “era muy difícil para alguien que no había tenido la experiencia parlamentaria o como política más intensa”.

Capacidad del ministro Arrau

Asimismo, el alcalde de Providencia valoró las capacidades de Martín Arrau para asumir la gestión en Seguridad Pública.

“La seguridad tiene un aspecto logístico y después tiene un aspecto más teórico (...) yo creo que él (Arrau) tiene todas las habilitades y capacidades para ser un experto, en un rato más, nadie es experto de un día para otro, pero sí para generar los equipos y liderazgos para ofrecer resultados", apostó el exministro Bellolio.

En esa línea, diferenció lo ocurrido con la exministra del Interior, Izkia Siches, quien durante la administración del Frente Amplio (FA) fue obligada a salir a balazos desde Temucuicui, en la Región de La Araucanía.

“Era bastante distinto en el suponer que bastaba el discurso para que las cosas pasaran, que era la tesis del Frente Amplio, o sea bastaba que ellos llegaran como seres iluminados, bajaran a la tierra y porque daban discursos, las cosas iban a pasar”, recordó Bellolio sobre dicho episodio.

En esa línea diferenció a Siches de Arrau, señalando que “esa inexperiencia (la de Siches) es muy distinta a alguien que tiene la capacidad política, que fue intendente, que estuvo en la constituyente, tiene toda esa experiencia. No es que sea un experto en el sentido que más sabe de la seguridad, pero lo puede tener dentro de su equipo”.

Con todo, el exministro Bellolio planteó que el éxito del gobierno se juega en los resultados en materia de seguridad. “Yo creo que sí. Yo creo que se juega, además que el propio gobierno dijo que era un gobierno de emergencia y esas emergencias eran de reconstrucción nacional”, sostuvo.

Consultado sobre el nuevo rol de Arrau en Seguridad Pública, Bellolio planteó que el riesgo está asociado a que “se concentra en pocas personas, lo que es una gran oportunidad, pero también tiene el riesgo de que si algo pasa con una de esas personas, al costo es más alto”.

“Creo que no hay una segunda oportunidad en este caso en materia de seguridad, por eso es que escoge a Martín Arrau, una persona muy capaz, porque ahora si que si necesita que se comunique bien, se haga bien y se implemente bien el plan", afirmó.

“Si a los 70 días tuviste que cambiar a la ministra (Steinert) por otra persona, ahora te van a exigir más, la vara está todavía más alta y esta es una materia esencial para el gobierno, es el corazón del gobierno", destacó.

Cambio de relato del gobierno

En ese sentido, Bellolio planteó reparos al relato del gobierno de Kast y manifestó que “a mí me gustaría que no se concentrara solo, en un gobierno de derecha, no puede solo discutirse sobre el ámbito económico. Es necesario apretarse el cinturón, es necesario corregir el rumbo después de un gobierno que en cuatro años nos presentó presupuestos mentirosos (...) pero no puede ser solo eso”.

“Yo creo que es necesario que haya un relato -y lo hay, ¿no?- en desarrollo social, en otros aspectos de la economía, en trabajo, en vivienda, en educación y ahora también en seguridad", sostuvo.

Frente a los riesgos de no avanzar en el relato, Bellolio señaló que si no se abarcan nuevas áreas se corre el riesgo de que el gobierno sea considerado como “sin corazón”.

“Si tú solo te dedicas a evaluar todo en a cuánto puedes ahorrar en gasto, y cuanto convierte en empleo, te quedas con una dimensión, importante, pero no puede ser la única dimensión”, zanjó.

Focalizar eliminación de contribuciones

Bellolio también abordó la eliminación del cobro de contribuciones que van al Fondo Común Municipal y ayuda a los municipios a concretar mejoras y mejores planes comunales.

En ese sentido, el jefe comunal señaló que para Providencia, dicho recorte afectaría en hasta $6 mil millones menos.

“Entiendo que el Ministerio de Hacienda está enfocado en la ley de reconstrucción, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna reunión con el ministro (Jorge) Quiroz, hemos escuchado un par veces al subsecretario de Hacienda, (Juan Pablo Rodríguez), en que para mí las respuestas no han sido satisfactorias, no es suficientemente clara", dijo Bellolio respecto a la medida ya votada por la Cámara Baja.

“Yo creo que tiene que compensarse, el gobierno tiene que hacerlo, porque somos las ciudades que concentramos las mayores movilidades de Santiago y otras regiones, las que entregamos bienes públicos a toda la región”, dijo Bellolio.

En esa línea, reveló que ha conversado sobre el tema en, al menos, cuatro oportunidades con el Presidente Kast y “él me dice ‘lo vamos a ver’”.

“Creo que tiene que estar focalizado para las personas de clase media, de clase media alta, que tienen grandes dificultades en poder pagar sus contribuciones, que han disminuido sus ingresos”, zanjó respecto a cómo debiera aplicarse la medida contenida en la megarreforma del gobierno.