Senapred declara alerta amarilla para comuna de Antuco por incendio forestal que genera evacuaciones y albergados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este miércoles alerta amarilla para la comuna de Antuco, en la Región del Biobío, producto de un incendio forestal que mantiene afectación a personas, generando evacuaciones y albergados.

De acuerdo con el organismo técnico, el siniestro denominado “711-Rucue”, se mantiene en combate por parte de los organismos de emergencia, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Bomberos de la zona.

El fuego ha destruido una superficie preliminar de 60,7 hectáreas y, debido a la peligrosidad de las llamas, a través de mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), a las 18.42 horas, se solicitó la evacuación del sector Alto Rucue.

El director regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval, reforzó la instrucción señalando que “se está realizando un proceso de evacuación en la comuna de Antuco, en el sector Alto Rucue, por incendio forestal que afecta a esa localidad”.

Asimismo, hizo un llamado a seguir las instrucciones de la autoridad, a no olvidar las mascotas y a dar prioridad a los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores y niños.

A su vez, el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, señaló que “se encuentra en desarrollo un incendio que nos preocupa, por lo tanto, se activó el sistema de Prevención de Riesgo y Desastres, se ha activado la alerta amarilla y se encuentro concurriendo el delegado provincial a la comuna”.

Asimismo, señaló que se está en coordinación con Conaf, Senapred y la municipalidad de Antuco para habilitar albergues, ya que se evacuó preventivamente a 20 familias residentes del sector.

Al respecto, se informó que “se habilitó el albergue Víctor Ríos Ruiz, ubicado en Arturo Prat N°105, comuna de Antuco, con capacidad para recibir a 36 personas. Asimismo, se mantienen tres personas albergadas en el salón parroquial de la comuna. En tanto, el resto de las personas evacuadas fue trasladado a viviendas de familiares".

La autoridad agregó que durante la noche se mantendrá el monitoreo de las llamas.