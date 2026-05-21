Tiroteo en Cerrillos: funcionario de la PDI usa su arma para frustrar robo de su vehículo

Durante la tarde de este miércoles, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue víctima del intento de robo de su vehículo en la comuna de Cerrillos, por lo que efectuó disparos contra los delincuentes para repeler el asalto.

De acuerdo con el subprefecto Agustín Urbina, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Occidente de la institución, el hecho ocurrió alrededor de las 17.00 horas de hoy, cuando el detective se trasladaba en su automóvil particular a su domicilio en la misma comuna de la capital

“En la intersección de Avenida Suiza con Pedro Aguirre Cerda, en circunstancias que esperaba el semáforo en rojo, fue abordado por tres sujetos desconocidos, quienes con un elemento contundente, aparentemente con un arma, rompen el vidrio del copiloto” , afirmó el subprefecto.

Ahora (19:22) restricción de pistas izquierdas en Av. Suiza en ambos sentidos, altura de Av. Pedro Aguirre Cerda, debido a procedimiento policial en desarrollo. Precaución #Cerrillos pic.twitter.com/3pUagPGj2Y — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 20, 2026

Agregó que ante esto, el afectado, tras identificarse como policía, hizo uso de su arma en dos ocasiones, provocando que los imputados se dieran a la fuga en dirección norte, por Avenida Suiza.

De la misma forma, explicó que tras el análisis de las imágenes obtenidas en el sitio del suceso, se conoció que los antisociales eran tres, que actuaron encapuchados y que se desplazaron caminando hacia el vehículo del detective, extrayendo en ese momento lo que al parecer era un arma.

“De acuerdo con los primeros antecedentes, el funcionario policial realiza dos disparos dentro del vehículo hacia estos delincuentes. Posteriormente, en el momento de la huida, ellos se enfrentan nuevamente y apuntando al funcionario con un elemento, aparentemente una pistola, el funcionario vuelve a hacer dos disparos más ”, apuntó Urbina.

De la misma forma, explicó que tras su huida, los sospechosos fueron perseguidos a pie por la víctima. Sin embargo, abordaron un vehículo en que se dieron a la fuga en dirección desconocida.

Ante esto, se inició un proceso de recopilación de información a través de “la central de informaciones policiales, coordinando con Carabineros y con centros asistenciales para ver si ha llegado hasta el minuto alguna persona lesionada con proyectil balístico”, señaló el subprefecto.

El jefe de la Biro Occidente además informó que el funcionario afectado no resultó con ningún tipo de lesiones y que no hay especies sustraídas, ni personales ni fiscales.